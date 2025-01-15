Творожная запеканка с морковью — вкусный и полезный низкокалорийный десерт

Еще один вкусный и полезный десерт с минимальным содержанием жира, калорий и углеводов. Дополнительное преимущество — простота приготовления.

Еще один вкусный и полезный десерт с минимальным содержанием жира, калорий и углеводов. Дополнительное преимущество — простота приготовления.

Ингредиенты:

Морковь 1 кг

Яйца 4 шт.

Творог 200 г

Кунжут или орехи 20 г

Щепотка соли,

Масло растительное 1 ч.л.

Приготовление:

Морковь очистите и натрите на мелкой терке. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте до посветления, белки с щепоткой соли — до устойчивых пиков. В желтки добавьте творог, перемешайте до однородности. В творог вмешайте морковь, потом добавьте белки и аккуратно перемешайте. Форму для выпекания смажьте подсолнечным маслом. Выложите морковную массу и разровняйте. Посыпьте кунжутом или орехами. Запекайте 40 минут в духовке, разогретой до 180С. Для большей сладости можно добавить мед.

Питательная ценность на 100 грамм: 77 ккал. опубликовано econet