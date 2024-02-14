8 архетипов отношений: к какому из них относитесь вы?

Стили отношений разных людей можно объединить в восемь главных архетипов. Эти архетипы основаны на сложной комбинации биологии, темперамента, эмоционального опыта. Проверьте себя: к какому архетипу отношений можно отнести вас?

Каждый из нас придерживается какого-то стиля в отношениях. Он связан с тем, как мы подходим к любви, как мы взаимодействуем с другим человеком, кто мы, когда рядом с ним.

Архетипы взаимоотношений

Наши стили – или архетипы – это смесь биологии, темперамента, эмоциональной истории, опыта и обратной связи, которую нам предоставляет мир.

И, конечно, все мы разные. И хотя в наших отношениях доминирует один стиль, это не значит, что мы не можем вести себя в соответствии с другими категориями.

Когда мы понимаем, как мы функционируем в отношениях, нам лучше быть в них. Мы можем дать ответы на вопросы:

Почему я не могу доверять?

Почему я чувствую беспокойство в отношениях?

Почему мне так трудно сближаться с кем-то?

Я слишком нуждаюсь в отношениях? Или я слишком независим?

Почему партнёр бьёт по больным местам?

Почему я не могу долго находиться в отношениях?

Эти архетипы не являются научно обоснованной классификацией, и они отличаются от стилей привязанности (основанных на теории привязанности) – то есть они относятся к поведению в отношениях, а не к связи, которая возникает у нас с другим человеком.

Восемь архетипов отношений

Избегающий

У избегающих есть проблемы с приверженностью. Даже если они добровольно вступают в отношения, они не участвуют в них на 100%. Они одной ногой на свободе и порой даже не осознают, что делают это. Тому есть несколько объяснений. Возможно, их ранили в предыдущих отношениях, и они бояться снова испытать боль. Возможно, они не уверены в своём партнёре. А, может быть, они хотят сохранить другие возможности или просто не любят (либо боятся) слова «навсегда». Тем не менее, избегающие могут остепениться и стать хорошими партнёрами при условии, что у них будет достаточно личного пространства.

Угодник

Угодники много отдают в отношениях. Они ведут себя как няньки и склонны в доброте: они будут заботиться о партнёрах и детях, стараясь сделать их счастливыми. Они жертвуют собственными потребностями, мечтами и даже здоровьем в угоду другим, и это приводит к тому, что менее добрые души используют их в своих интересах – это может склонить чашу весов в отношениях.

Угодники всегда стремятся предугадать и удовлетворить потребности других. Они чувствуют себя виноватыми, когда другие несчастны. И они будут продолжать отдавать, даже когда они устали и возмущены, потому что они не могут сказать «нет». Угодники должны научиться состраданию к себе, и, если вы в паре с одним из них, вы должны помочь им это сделать.

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Беспокойный

Беспокойные люди боятся неопределённости, поэтому они легко отвлекаются на то, что произошло в прошлом или что может произойти в будущем. Они нуждаются в безопасности и определённости (что не гарантировано). Однако любопытно, что они прекрасно держатся в период кризиса, поскольку хорошо функционируют, когда заняты.

Беспокойные люди наиболее счастливы и спокойны, когда жизнь идёт так, как им хочется, и когда все в их мире живут хорошо. Им нравятся списки и планы. И, как ни странно, беспокойные люди – те, кого чаще всего приходится благодарить за то, что они помогли справиться с трудностями.

Якорь

Якорей ценят по причине их эмоциональной зрелости. Якоря не идеальны, но они, как правило, развиваются как личности – в том смысле, что они мотивированы на действия, умеют справляться с эмоциями, независимы, но не холодны, и способны смотреть на вещи с разных точек зрения – что помогает в решении конфликтов.

Поскольку якоря уверенны в себе, они вступают в отношения по чистым причинам: они любят и хотят быть со своим партнёром. Они поддерживают его во всех начинаниях, однако есть одно «но»: им важно, чтобы партнёр не отказывался от ответственности за собственную жизнь, и они не позволят плохо обращаться с собой. Если партнёр будет воспринимать их как нечто само собой разумеющееся, они уйдут.

Контролирующий

Контроль в отношениях приводит к проблемам. Баланс сил должен быть равномерным. Контролирующий партнёр хочет главенствовать – всегда. Он будет стремиться быть в центре внимания в отношениях.

В самом крайнем случае контролирующий будет стремиться манипулировать мыслями, чувствами, поведением своего партнёра, его внешностью, друзьями, образом жизни и выборами. Он может делать это либо очевидными способами, либо посредством пассивно-агрессивного поведения. Самое главное – выявить признаки контролирующего поведения до того, как вы вступите в отношения. Но если вы слишком поздно заметили их, нужно искать выход.

Поддерживающий

Поддерживающий партнёр стремится постоянно быть рядом. Их часто называют «каменными стенами», поскольку они стойкие и надёжные; они сохраняют спокойствие, когда жизнь становится хаотичной. Внешне они кажутся «равнодушными», но на самом деле это не всегда так: внутри них может бушевать беспокойство, однако они искренне не способны выразить собственные чувства. Если вы в отношениях с поддерживающим человеком, вы также должны быть опорой для него.

Солист

Солист любит и жаждет независимости. Он может любить своего партнёра и хотеть быть в отношениях, но это не отменяет необходимости проводить много времени в одиночестве – или заниматься своими делами. Он нуждается в нём, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Независимость становится проблемой только тогда, когда его потребность в «личном времени» заставляет партнёра чувствовать себя одиноким и нелюбимым в отношениях. Если вы солист, вам нужно следить за тем, как ваш стиль отражается на вашем партнёре. Если вы находитесь в отношениях с одним из солистов, настаивайте на том, чтобы быть приоритетом.

Хамелеон

Как следует из названия, хамелеоны меняют своё мнение и поведение в зависимости от ситуации. Хамелеоны – сложные партнёры, потому что никогда не знаешь, как они поступят. Самое интересное, что они тоже не знают. Их настроение может меняться каждую секунду.

Хамелеонами управляют чувства: с ними очень весело, но они также могут быть иррациональными. Когда они расстроены, их трудно успокоить.

А каков ваш архетип?

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