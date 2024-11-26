Основы духовного образования Вашего ребенка

Когда ребенок рождается, многие видят в нем «чистый лист». Но это не так. В нем уже есть какое-то семечко будущего дерева, просто нам это пока незаметно.

Как же выглядит это самое образование? Какие принципы в него заложены? Конечно, идеально строить такое образование на основе вашей религии, с ее историями, писаниями, терминами, деталями и предписаниями.

Но есть некие универсальные вещи, которые мне бы хотелось выделить. В целом оно должно отвечать на самые важные вопросы ребенка:

Кто я? Какой я?

Кто такой Бог? Какой Он?

Какие у нас отношения?

В чем смысл моей жизни?

Как жить так, чтобы быть счастливым?

Давайте рассмотрим подробнее то, о чем стоит обязательно разговаривать с ребенком.

Основы духовного образования:

Уважение к душе.

Когда ребенок рождается, многие видят в нем «чистый лист». Но это не так.

В нем уже есть какое-то семечко будущего дерева, просто нам это пока незаметно. А еще, так как душа переходит из одного тела в другое, душа нашего ребенка может быть «старше и мудрее», чем мы сами.

Если послушать, что иной раз говорят современные дети, поражаешься их глубине и мудрости. То, что для родителей кажется сложным, для них – легко и понятно. Если же мы относимся к ним как «яйца курицу не учат» — тем самым мы проявляем неуважение к душе, которая может быть намного более зрелой, чем мы сами.

Мы не знаем, откуда именно пришла душа нашего ребенка, с какой целью и с каким потенциалом. Может быть, в этой жизни ваш сын станет монахом и духовным гуру, а вы ему свои истории про цыплят и куриц. Уважение к его душе и опыту этой души открывает и для вас много возможностей. Например, учиться у своих же детей и черпать из них мудрость и свет. Или получить уважение в ответ.

Уважение к труду.

Сейчас такое время, что работать никто не хочет, все хотят только получать. За просто так мало кто и мало что сделает. Да и в работу вкладываться никто не собирается. Наш идеал – работать меньше, получать больше. Мы читаем книги «как работать четыре часа в неделю», пытаемся построить пассивный доход, чтобы ничего не делать. Да и часто те люди, которые любят трудиться, становятся предметом насмешек.

Не уважается и чужой труд. Начиная с труда матери, которая за день делает столько всего незаметного глазу. По себе знаю, как бывает неприятно, когда в грязной обуви заходят в комнату, которую ты только что вымыла. Или когда только что поглаженная рубашка уже валяется на полу.

И может быть, проблема в том, что дети у нас мало трудятся? Много учатся «важным вещам», а от домашнего труда мы их ограждаем – и бережем, и не хотим, чтобы они мешали нам своей помощью, да и справляемся как-то.

Это раньше семьи были большие, и одна мама не могла сделать все. Приходилось детям брать на себя обязанности. А сейчас-то один-два ребенка, которые то в школе, то в саду. Мама может и сама. Пусть сама и делает.

Но чем больше ребенок с детства трудится, тем уважительнее он относится к чужому труду. К тому же тем самостоятельнее и ответственнее он становится, да и навыков приобретает много важных и полезных.

Они-то точно ему потом пригодятся. А уж если человек любит труд и готов трудиться – он точно не пропадет.

Мы – часть большого целого.

Отсюда вытекает простая вещь – делая кому-то плохо, я делаю плохо самому себе. Зачем тогда причинять кому-то боль? Вот вам и ненасилие. Доступно и доходчиво. Делая больно другому человеку, ты делаешь хуже и самому себе. То же самое с животными, деревьями, родителями, братьями и сестрами.

В этой целостности раскрывается и закон кармы – как ты поступаешь с людьми, так и люди потом поступают с тобой, что ты отдаешь в мир, то мир тебе и возвращает. Не нравится результат? Измени свой посыл.

Дети эти взаимосвязи видят быстрее и понимают глубже. И это гораздо лучше привьет им ответственность, чем наши нотации и запреты.

Бог живет во мне

Не только я – часть мира, но и мир – это часть меня. А это означает, что внутри меня уже есть ответы на все мои вопросы. Мое сердце знает, как мне лучше поступить, практически всегда. Иногда мне просто не очень хочется его слышать, иногда я с ним не согласна, а иногда мне просто не услышать тихий голос сердца среди огромного шума.

Если же с детства ребенку рассказывать, какой клад скрыт в его сердце, он сможет сам принимать решения, слушать и слышать самого себя. Искать ответы на все свои вопросы, быть верным самому себе, идти своим путем. А главное – поймет, кто он и чего хочет в этой жизни.

Женское и мужское

Важно и понимание различий мужчин и женщин, и обучение их разным искусствам – кому что в жизни более полезно окажется.

Мальчика ведь тоже можно учить готовить. Он может поваром стать или жену иногда баловать. Но если он будет уметь варить, кроить и гладить, но при этом не сможет ни гвоздя забить, ни денег заработать, ни защитить любимую – легко ли ему будет?

То же самое с девочками – можно научить их самим чинить краны водопроводные и полки навешивать. Но если она все это будет делать сама – что останется ее мужу? И что если она все это будет делать отлично, а вот готовить с любовью – так и не научится?

Поэтому стоит девочек воспитывать как будущих женщин, жен и матерей, а мальчиков – как мужчин, мужей и отцов. С самого раннего возраста. Что в дальнейшем сильно упростит им жизнь, в том числе семейную.

Если вернуться к славянам, то у них для девочек и мальчиков были разные возрастные обряды. Так мальчика в три года впервые садили на коня, а девочке — впервые одевали сережки. В семь лет мальчиков «подпоясывали», а девочек – «закосычивали». А в четырнадцать и тех, и других испытывали – но в различных сферах. Мальчиков проверяли на силу мужскую, а девочек – на женскую ловкость. И у каждого обряда был свой глубинный смысл, развивающий в женщинах – женское, а в мужчинах – мужское.

Почитание старших

Любая культура так или иначе строится на почитании старших – родителей, предков, учителей. Младшие уважают старших, старшие – дают покровительство младшим. И все на своих местах. Тогда в семье младшие могут быть защищены, старшим проще справляться со своими обязанностями.

Изучение своих корней, уважение к своим предкам, к своим родителям – так дерево нашего рода может вырасти большим и сильным. Если же мы всех осуждаем, со всеми что-то делим, то род превратится в маленький росточек – слабый, неустойчивый к внешним ситуациям.

И единственный способ научить детей почитать старших – то есть нас – самим начать почитать своих старших. Для жены таким старшим будет муж. Этот пример у детей перед глазами каждый день. Если жена мужа не слушается, то и дети никого не слушаются. А кроме того для них показательны наши отношения с нашими родителями и родителями мужа. Как бы и что ни происходило, но если мы можем сохранить уважение и не говорить о них гадости, не осуждать их и не считать мягко говоря странными, тем самым мы подаем детям важный сигнал: «мы почитаем своих старших, это правильно». Церемонии и молитвы за ушедших предков, создание генеалогического древа, обсуждение с детьми наших корней.

Только так и можно добиться уважения от своих детей. Только так. А без этого уважения и принятия нашего старшинства отношения не смогут быть гармоничными. Дети будут с нами спорить, бороться, игнорировать, стыдиться. Разве это сделает кого-то из нас счастливее?

Развить в ребенке то, что в него уже вложено

Каждый ребенок рождается уже со своим призванием и складом характера.

Он уже изначально относится к одной из четырех «варн» (учителя, руководители, торговцы и мастера). Просто мы не сразу это видим и понимаем. А ведь достаточно просто понаблюдать. Чтобы понять и помочь ему развить то, что в нем уже есть. Оно ведь там не просто так, и его не выбросишь и не скроешь.

Например, наш второй сын сходит с ума по оружию. Мы никогда не покупали никаких мечей и пистолетов старшему сыну, потому как это его до сих пор не интересует. Даня у нас любит книги. А Матвей другой. Он рыцарь. Он сам так решил. Первый меч мы случайно купили ему где-то, и он вечером лег с ним спать. Хотя как можно обнимать во сне меч, да?

И главное для меня, что он видит функцию рыцаря очень точно. Защищать, спасать, оберегать, заботиться. Маму, братиков. Девочек. Животных. Как-то пришел с площадки с папой и гордо рассказал, как защищал девочку. Мальчик ее обижал, дергал за волосы, а Матвей защищал. Потому что девочек обижать нельзя. Он сам это откуда-то знает.

Я не читаю ему об этом лекций и нотаций, он видит пример, как папа защищает маму (в том числе от детей). Не пытаюсь насильно прививать что-то. Но всегда и во всем видна его природа. Природа воина. Воина, который защищает слабых. Поэтому он увлеченно смотрит со мной «Махабхарату» и обожает Бхиму и Арджуну — двух главных воинов. А меня это и радует – ведь «Махабхарата» не только о войне. Она дает мне возможность ответить ему и на глубокие жизненные вопросы.

Я уверена, что если родители перестанут пытаться что-то свое и очень важное внедрить в ребенка и начнут просто его слушать, видеть, слышать и следовать за его природой — все увидят и поймут. И помогут.

Не запреты, а взаимосвязи

Проще всего сказать – не трогай и не лезь. Но получит ли тогда ребенок опыт? Поймет, почему не надо лезть? Я помню, как я впервые пожарила сама себе яичницу. Я была уверена, что как только выключишь печку, сковорода сразу станет теплой. И вот я взяла за чугунную ручку раскаленную сковороду… Дальше вы понимаете.

То есть я знала, что нельзя трогать горячие сковороды, которые стоят на печке у мамы. А дальше опыта не было. Результатом стал ожог ладони, который меня научил, наконец. То же самое происходит и во взрослой жизни. Мама и папа говорят – не делай так. Не объясняя почему. Просто будет не очень и все. Приходится на эти грабли-таки залезть, чтобы понять, почему нельзя.

Это не о том, что нужно все разрешать ребенку. А о том, чтобы позволять ему получать опыт и объяснять – почему не надо, почему нельзя.

И вообще лучше пореже употреблять это страшное слово – «нельзя». В детях, а особенно в мальчиках, оно рождает только бунт, сопротивление и желание-таки залезть туда, куда нельзя.

Мой муж с пяти лет пробовал держать острый топор и рубить дрова. И сейчас он так же старается позволить детям получить опыт везде, где это возможно. Забить гвоздь в четыре года и впервые попасть по пальцу молотком? Уже проходили. Самому резать себе яблоки и порезать палец? Тоже было. Залезть высоко и не найти возможности слезть, или упасть оттуда? Неоднократно. И один такой эпизод опыта работает лучше, чем сто пятьдесят нотаций на тему «нельзя».

Это требует большей внимательности родителей и большей внутренней силы – позволить ребенку получить иногда болезненный опыт. Это и о том, что подробно рассказывать ребенку о последствиях. Не просто запретить курить и выпивать, а рассказать, как это влияет на организм.

Дети не самоубийцы и не глупы. Рисковать своей жизнью просто так они не будут. Если им понятно, что впереди их не ждет ничего хорошего, они пойдут другой дорогой. А если они все-таки идут вперед, то значит, что-то их там манит, и этот опыт получить нужно. Может быть, это на самом деле нужный опыт, просто мы за них переживаем? Но стоит ли своими переживаниями связывать детей и их любознательность по рукам и ногам?

Поддержка, вера в его возможности

Если мы сами в своих детей не верим, если мы сами их не поддержим, тогда кто и как? Критика, запреты, осуждение, поиск ошибок от наших родителей – все это не сделало нас здоровее и сильнее. Это не помогает нам строить гармоничные отношения, искать возможности и оставаться в позитивном состоянии. Точно так же это не поможет и нашим детям.

И наоборот, поддержки никогда не бывает много. И так здорово, когда в тебя верят, что бы ты ни делал. Миллиардер, создатель компании «Virgin» Ричард Брэнсон всегда говорит, что единственная причина его успеха – это его мама. Она верила во все его проекты, даже те, что казались глупыми и невыгодными.

Как вам такие постулаты? И как изменилась бы ваша жизнь, если бы все это знали и понимали с детства, впитали бы это с молоком матери? Хотели бы вы, чтобы все это было для вас естественным ощущением от мира? Я бы очень хотела. И очень постараюсь сделать так, чтобы мои дети именно так мир и ощущали.

Духовное воспитание – это когда мы видим в нашем ребенке душу, а значит – частичку Бога. И этой маленькой частичке в пока еще детском теле мы помогаем получить нужный ей опыт, оберегая ее от лишних травм. Если мы сможем смотреть на своих детей так, мы легко научимся и уважать их, и договариваться с ними, и отпускать их. Мы поймем, что дети – это не мы и не наша собственность. Что они не глина, из которой мы лепим, что хотим. Они – живые маленькие семечки, в каждом из которых уже заложено будущее.

«Ваши дети вам не принадлежат.

Они сыновья и дочери самой жизни.

Они рождаются вами, но они — не вы, и хотя они с вами, они не принадлежат вам.

Вы можете отдавать им свою любовь, но не мысли, потому что у них — свои мысли.

Они — ваша плоть, но не душа, потому что их души живут в завтрашнем дне, который вам недоступен, даже в ваших мечтах.

Вы можете стремиться быть похожими на них, но не пытайтесь делать их похожими на себя, потому что у жизни нет обратного хода в прошлое.

Вы — лук, а ваши дети — стрелы, выпускаемые из этого лука.

Лучник видит цель где-то по пути в бесконечность, и он сгибает вас своей властью, чтобы его стрелы могли лететь стремительно и далеко.

Так принимайте же волю лучника с радостью, потому что он, любя летящую стрелу, любит и лук, который держит в своих руках.» (Халил Джебран)

Духовное воспитание – это не нотации. Это когда мы сами меняемся, и дети это видят. Когда мы учимся быть гибче, подобно этому луку, для того, чтобы они могли стать счастливее. Мы не пресмыкаемся перед ними и не садим их к себе на шею. Мы готовим их к самостоятельной жизни, без нас. Готовим их быть достойными людьми на этой планете, которые смогут сделать много хорошего.

Мы растим их как цветы – щедро поливаем и дарим солнечный свет, удобряем, отгоняем вредителей и пропалываем сорняки. Мы – словно садовники, от нас не зависит то, что вырастет. Скорее, мы влияем на то, как это самое вырастет. Даст ли плоды и цветы, будет ли растение здоровым и полным сил, сможет ли затем жить среди других растений.

И именно духовное воспитание выполняет эту функцию. Только оно и может защитить наших детей, сделать их счастливыми и успокоить наши сердца. Ведь что может быть важнее счастья?

Когда мне было 5 лет, мама всегда твердила мне, что самое важное в жизни — быть счастливым. Когда я пошел в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал «счастливым». Мне сказали – «ты не понял задание», а я ответил — «вы не поняли жизнь (Джон Леннон)

Как же это воспитание дается? Попробуйте читать своим детям Священные писания (есть очень много адаптированных для детей версии), смотреть с ними мультфильмы и фильмы о святых, а не о супергероях, рассказывать им сказки с воспитательным смыслом (почти все народные сказки таковы). Кроме того вы можете найти воскресную школу для ваших детей, церковный хор или еще какие-то дополнительные занятия в духовной сфере.

Но самое главное – это ваша личная цель жизни, ваше личное стремление к духовному развитию. Без этого все остальное не имеет смысла. Дети растут по образу и подобию. Если вы духовно развиваетесь, то и они будут получать такой опыт. А что они потом с этим сделают – это уже их выбор.

Можно представить, что детские годы с духовно развивающимися родителями – это складной парашют, которым вы снабжаете своего малыша. Попав в трудную ситуацию в будущем, этот парашют может ему здорово пригодиться. Не стоит рассчитывать, что ребенок всегда будет делать так, как вы его учили. У него останется право выбора. А вы – все от себя возможное уже сделали, останется только молиться.

Духовное воспитание – это лишь начало нашей родительской трансформации. Только начало нашего пути. Нам еще предстоит научиться отпускать детей во взрослую жизнь, доверяя их Богу. И молиться. Молиться за своих взрослых детей. Верить и продолжать их вдохновлять своим примером до самых последних дней.

Непростая работенка, правда? Кто бы нам сказал об этом, когда мы так хотели ребенка! Но это правда стоит того. Дети – это все-таки отличная мотивация для того, чтобы начать наконец-то жить своей жизнью и духовно развиваться. опубликовано econet

Автор: Ольга Валяева, глава из книги «Предназначение быть мамой»

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