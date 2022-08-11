Встретить любовь всей своей жизни не в то время...

Есть некоторые люди, которых вы не можете и никогда не захотите отпустить...

Мы всегда очень тяжело переживаем разрывы, потому что нам приходиться плакать и мечтать о человеке, которого мы очень сильно любили, но потеряли. Но время лечит, и, в конечном итоге, вы встретите кого-то другого. Со временем прежняя любовь станет для вас чем-то далеким и периодами даже забытым.

Но существуют и другие разрывы. Такой разрыв случается с человеком, которого вы никак не можете выбросить из головы, чтобы вы не делали. Не проходит ни дня, чтобы вы не думали о своем любимом, а сердце не разрывалось от печали. Такое часто происходит, потому что вы думаете, что отношения еще не закончены. Вы не можете признать и поверить в это, потому что такая мысль сводит вас с ума.

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Вместо этого, вы говорите себе, что все хорошо, и вы можете двигаться дальше. Но вы обманываете себя. Это происходит до тех пор, пока вы не услышите песню, увидите фотографию, захотите чем-то поделиться со своим любимым или просыпаетесь, думая о ней или о нем. И все возвращается на круги своя.

Много людей появляются в нашей жизни, и также быстро уходят из нее. С некоторыми вы встречаетесь всего раз и больше никогда не видите, некоторые вам сильно нравятся, но ничего не выходит с этим человеком. Некоторые растаптывают ваши чувства, и вам потом необходимы месяца, чтобы забыть всю боль.

Но это чувство другое. Это чувство, которое вы получаете, когда знаете, что отношения должны закончиться прямо сейчас, и эти отношения не навсегда. Вы не можете просто сказать «я желаю тебе всего самого лучшего» и двигаться дальше. Вы не можете закончить главу, потому что знаете, что не можете прекратить отношения. Не сейчас…..а может быть и никогда. И потом вы погружаетесь в «любовное чистилище». Это место, где вы знаете, кто любовь всей вашей жизни, но на данный момент вы еще не вместе. Может быть, вы мельком встречались, может быть, у вас были полноценные отношения или вы никогда не были официально вместе. Связь с этим человеком настолько реальна, сильна и притягательна, что вы постоянно отступаете назад. Отношения не достигли еще своей кульминации, поэтому не могут быть закончены.

По факту, это может быть человек, с которым вы порвали. Но вы не вместе с ним из-за нехватки времени, и множества дел, постоянно упускаете возможность и так далее. Поэтому, вы сидите в любовном чистилище и выжидаете время, когда вы сможете друг друга найти. Вы не просто сидите, слушаете грустную музыку и ждете. Вы отвлекаетесь на что-то и отгоняете от себя чувства и мысли, для того, чтобы быть здравомыслящим человеком, что бы жить нормальной жизнью.

Вы встречаете других милых, красивых людей, с которыми хотите, чтобы что-то получилось, но это никогда не происходит, потому что что-то идет не так. Он просто не такой как _________ (заполните пропуск именем).

«Она не такая как Рейчел» — это известная фраза из сериала «Друзья». И это тот человек, который держит вас в любовном чистилище, который заставляет вас чувствовать. Эти чувства невозможно сравнить ни с чем.

Такая связь бывает только раз в жизни или два. Ваши друзья думают, что вы сошли с ума, и вы чувствуете себя именно так. Почему, когда в мире миллионы людей, вы выбрали именно одного. Вы не можете ответить на этот вопрос.

У сердца есть свой разум, о котором наш разум ничего не знает. ©Блез Паскаль

Некоторые люди встречают кого-то, встречаются, влюбляются и живут счастливо. Но многие другие не настолько удачливы. Некоторые из нас вынуждены бороться, переживать расставания и проходить через все круги ада, чтобы что-то получилось с человеком. Может быть, опять проблема со временем. Может быть, вам сначала надо научиться и стать более взрослыми, прежде чем вы сможете успокоиться.

Какая бы не была проблема, вы знаете, что в конечном итоге, вы найдете друг друга снова. У вас точно так, как у Росс и Рейчел, Кэрри и Бига, Алли и Ной и все другие любовные истории, которые мы знаем, есть человек, которого вы не можете и никогда не захотите отпустить.

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Но, перед тем как вы найдете выход, вы жалко будете сидеть в любовном чистилище, надеясь, что сможете найти кого-то или что-то, чем вы сможете занять свои мысли, чтобы не погубить себя. Некоторые люди могут быть возмущены этим и подумают: «Любовь должна выглядеть по-другому» или «Если бы вы были зрелыми в любви, то не было бы все так сложно». Но я прошу вас не соглашаться с такими высказываниями и противоречить им, говоря, «Да откуда вам знать?». Если вам все легко далось, то не обязательно, что другим будет точно так же. Люди очень сложно устроены и любовь не всегда приятная вещь.



Если у вас было все иначе, это не означает, что это не правильно. Это означает, что ваш путь был проще. Все те, кто сейчас находятся в любовном чистилище, обязательно будут тоже со своим человеком.опубликовано econet.ru

©Lauren Skirvin

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