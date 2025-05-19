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Шоколадно-банановый кекс с похрустывающей сахарной корочкой!

Источник: Econet 19 мая 2025 5968
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Сладкий, ароматный и влажный, как традиционный банановый кекс, но со вкусом поджаренных орехов, темного шоколада и какао.

Шоколадно-банановый кекс с похрустывающей сахарной корочкой!

Сладкий, ароматный и влажный, как традиционный банановый кекс, но со вкусом поджаренных орехов, темного шоколада и какао.

С похрустывающей сахарной корочкой - хорош и к завтраку, и просто так, к чаю. Прекрасный способ утилизации переспелых, но таких пахучих бананов и остатков шоколада после праздников. 

Шоколадно-банановый кекс

Ингредиенты:

  • ½ стакана (55 г) грецких и кедровых орехов
  • 1 ¾ стакана (230 г) муки
  • 1 стакан (200 г) сахара
  • ¼ стакана (30 г) какао-порошка
  • ½ стакана (113 г) сливочного масла
  • 3 спелых банана (450 г)
  • 2 яйца
  • ½ стакана (85 г) шоколадных чипсов или рубленого темного шоколада
  • 1 ч.л. пекарского порошка
  • ¼ ч.л. соды
  • ¼ ч.л. соли
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 2 ч.л. ложки коричневого сахара

*стакан объемом 240 мл

Приготовление:

Духовку разогреть до 180 градусов. 

Подготовить форму размером 23 х 13 х 8 см, смазав ее маслом и припылив мукой.

Орехи выложить на противень и подрумянить в течение 8-10 минут, затем остудить и крупно порубить. 1-2 ст.л. орехов перемешать с коричневым сахаром и оставить для посыпки.

В большой миске смешать муку, какао-порошок, сахар, пекарский порошок, соду и соль.

В другой миске смешать предварительно размятые бананы, размягченное сливочное масло, слегка взбитые яйца, ванильный экстракт. С помощью силиконовой или деревянной лопатки аккуратно добавлять банановую смесь в сухие ингредиенты, чтобы соединить их, не вымешивая долго. Смесь не должна быть однородной.

Добавить шоколад и орехи, перемешать, выложить в форму для выпечки. Посыпать орехами с сахаром.

Выпекать 55—65 минут, проверить готовность зубочисткой. Она должна выходить из центра кекса сухой. Готовый кекс в форме остудить на решетке. Затем вынуть из формы и разрезать на порционные куски. Полностью остывший кекс резать удобнее.


Банановый вопрос. Куда деваете излишки переспелых бананов, если они бывают? Можно замораживать, сбрызнув лимонным соком и потом добавлять в выпечку. А что бы еще придумать? У нас частенько бананы залеживаются. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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кекс банан какао шоколад еда

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