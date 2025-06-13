Гречневая лапша с томатами, тофу и базиликом

Гречневая лапша - ценное диетическое изобретение, является белковым продуктом с высоким содержанием аминокислот, а также большим количеством витаминов, микроэлементов и железа.

Гречневая лапша - ценное диетическое изобретение, является белковым продуктом с высоким содержанием аминокислот, а также большим количеством витаминов, микроэлементов и железа.

Ингредиенты:

Лапша гречневая 230 г

Тофу 450 г

Масло оливковое 1,5 столовые ложки

Помидоры 680 г

Масло кунжутное темное 2 чайные ложки

Листья базилика измельченные по вкусу

Карри порошок 1 чайная ложка

Сахар 1 столовая ложка

Лук зеленый 2 штуки

Соус соевый 2 столовые ложки

Приготовление:

1. Приготовьте лапшу в большом количестве кипящей воды до аль денте.

2. Тем временем, порежьте тофу кубиками 1х1 см.

3. Нагрейте масло в широкой неглубокой сковороде.

4. Добавьте тофу и жарьте на средней высокой температуре, пока большинство сторон не окажутся золотыми.

5. Добавьте помидоры и готовьте, пока они не начнут смягчаться.

6. Объедините приготовленную лапшу и смесь помидора с тофу.

7. Добавьте остающиеся компоненты, перемешайте хорошо и подавайте.

Для более пряной версии этого блюда добавьте высушенные горячие красные перечные хлопья, или любой вид азиатского острого соуса, какой вам нравится. Также можно добавить отваренную спаржу (2–3 шт), украсить сырой, нарезанной размером в спичку, морковью и цукини, кунжутными семечками.