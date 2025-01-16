Готовим шоколад — просто и увлекательно!

Экология потребления. Еда и рецепты: Сделать шоколад своими руками просто и увлекательно. Ингредиенты, из которых он готовится, сами по себе не представляют ничего особенного, но, сливаясь воедино, они образуют настоящий философский камень кондитерского мира

Сделать шоколад своими руками просто и увлекательно. Ингредиенты, из которых он готовится, сами по себе не представляют ничего особенного, но, сливаясь воедино, они образуют настоящий философский камень кондитерского мира, и магия алхимии в этом случае принадлежит исключительно вам.

Для начинающих шоколатье придуманы специальные наборы, куда в нужном количестве уже входит все необходимое. Приготовим шоколад двумя разными способами – сначала из тертого какао, а после займёмся бобами.

Способ 1.

Вам понадобится: какао-масло и тёртое какао в пропорциях 1:2

фруктоза

немного молока

наполнитель (мы выбрали чёрную смородину)

стручок ванили

формочки

Небольшой секрет:

ошибиться в приготовлении шоколада практически невозможно, поэтому все ингредиенты мы добавляли на глаз и вкус. Не любите сладкое – обходитесь без подсластителей, любите – добавляйте мёд, сахарную пудру или фруктозу. Если предпочитаете молочный шоколад горькому – используйте молоко. Формочки для шоколада подойдут самые разные. Удобнее всего силиконовые, но мы взяли обычную форму для льда.

Рецепт:

1. Чтобы быстрее растопить какао, натрите его на терке.

2. В сотейнике растопите какао-масло. Температура плавления должна быть не выше 40 градусов, поэтому держите сотейник над огнем, а не на газовой горелке.

3. Добавьте какао в растопленное масло, перемешайте над огнем.

4. В шоколадную смесь добавьте молоко и фруктозу. Перемешайте до полного растворения подсластителя.

5. Разотрите полстручка ванили и добавьте в смесь для аромата. Растирать нужно не только семечки, но и стручок вместе с ними.

6. Разлейте по формочкам немного шоколада, сверху положите наполнитель и залейте шоколадом.

7. Формочки на несколько часов уберите в морозильную камеру.

8. Когда шоколад затвердеет, вытащите его из формы.

9. Готово!

Способ 2.

Теперь обратим внимание на бобы. Кстати, первое, что мы сделали, открыв набор шоколатье – это попробовали легендарные какао-бобы на вкус. Темные хрустящие зернышки в скорлупе мало похожи на шоколадное лакомство, а вот их насыщенный и бодрящий запах – это ключ к успеху.

Рецепт:

1. Прежде всего обжарьте какао-бобы. Это можно сделать как на сковороде, так и на противне в духовке.

2. На сковороде процесс обжарки легче контролировать, поэтому рекомендуем выбрать этот способ. Постоянно помешивайте бобы для равномерного обжаривания. Время приготовления варьируется от 5 до 30 минут.

3. Теперь бобы нужно промолоть. Профессионалы используют специальный прибор - меланжер, который идеально измельчает зёрна. В домашних условиях его можно заменить ступкой или кофемолкой, хотя это менее продуктивно и более трудоемко. От того, насколько мелко промолоты зёрна, зависит пористость шоколада: чем меньше помол, тем лучше и приятнее консистенция и вкус конфет. Поэтому получившийся порошок рекомендуется ещё раз прогнать через кофемолку.

4. Повторите пункты 2-9 из первой части, заменив тертое какао на какао-порошок собственного приготовления. опубликовано econet