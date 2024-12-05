Хумус с авокадо, оливковым маслом и кунжутной пастой

Предлагаем Вам рецепт закуски из нутового пюре, оливковое масло, кунжутной пасты (тахини) и авокадо. Очень вкусно!

Ингредиенты:

2 авокадо средней спелости

1 стакан (200 г) нута (следует предварительно отварить до готовности)

2 столовых ложки оливкового масла

100 г тахини (перемолотый кунжут)

зелень (кинза, укроп, петрушка - по вашему вкусу)

лимонный сок/сок лайма(около столовой ложки, регулируйте по вкусу)

соль, приправы и специи по вкусу