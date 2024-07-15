Фаршированные помидоры за 10 минут

Если гости на пороге и нужно срочно что-то изобразить, приготовьте эти фаршированные помидоры...
Если гости на пороге и нужно срочно что-то изобразить, приготовьте эти фаршированные помидоры. Классическая сырная начинка и эффектная подача будут восприняты на ура.
Впрочем, нарядную закуску можно приготовить и самым обыкновенным вечером, чтобы порадовать близких без всякого повода. Легкое, пикантное и доступное блюдо освежит и украсит стол, заняв при этом минимум времени.
Что нужно:
Как приготовить фаршированные помидоры:
1. Сыр и яйца натереть на мелкой терке.
2. Добавить рубленую зелень, измельченный чеснок, майонез, соль и перец.
3. Аккуратно перемешать сырно-яичную массу.
4. У помидоров срезать шляпки, ложкой вынуть мякоть и нафаршировать начинкой. Украсить зеленью и немедленно подавать к столу.
СОВЕТ
Придать фаршированным помидорам вкус итальянского салата капрезе можно, заменив майонез оливковым маслом, а сыр – моцарелой. Украшать в этом случае лучше всего веточками свежего базилика. опубликовано econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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