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Фаршированные помидоры за 10 минут

Источник: Econet 15 июля 2024 6442
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Если гости на пороге и нужно срочно что-то изобразить, приготовьте эти фаршированные помидоры...

Фаршированные помидоры за 10 минут

Если гости на пороге и нужно срочно что-то изобразить, приготовьте эти фаршированные помидоры. Классическая сырная начинка и эффектная подача будут восприняты на ура.

Впрочем, нарядную закуску можно приготовить и самым обыкновенным вечером, чтобы порадовать близких без всякого повода. Легкое, пикантное и доступное блюдо освежит и украсит стол, заняв при этом минимум времени.

Что нужно:

  • 4 крупных помидора
  • 4 отварных яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 2 ст.л. домашнего майонеза или сметаны
  • 1 небольшой пучок зелени
  • 2 зубчика чеснока
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить фаршированные помидоры:

1. Сыр и яйца натереть на мелкой терке.

2. Добавить рубленую зелень, измельченный чеснок, майонез, соль и перец.

3. Аккуратно перемешать сырно-яичную массу.

4. У помидоров срезать шляпки, ложкой вынуть мякоть и нафаршировать начинкой. Украсить зеленью и немедленно подавать к столу.

СОВЕТ

Придать фаршированным помидорам вкус итальянского салата капрезе можно, заменив майонез оливковым маслом, а сыр – моцарелой. Украшать в этом случае лучше всего веточками свежего базилика. опубликовано econet

Источник: https://econet.ua/

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сыр еда рецепты помидоры

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