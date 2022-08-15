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Панир: готовим вкуснейший свежий сыр дома

Источник: bufetum.livejournal.com 15 августа 2022 6478
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Панир — это особый сорт сыра, родом из Индии, в переводе с хинди означает свежий

Панир: готовим вкуснейший свежий сыр дома

Сыр Панир 

Молоко цельное – 4 литра подогреть до состояния «рука даже не ощущает горячего» – 25-30 С  

Кастрюлю в которой варится панир убрать с плиты . 

Влить сок из 2-х лимонов (сочных и крупных, лучше из трех для надежности , но хватает и двух обычно) и взбивать молоко с лимонным соком венчиком минуты 2. Вводить лимонный сок лучше поэтапно, малыми порциями и взбивать венчиком. Главное не спешить в этой части). 

Кастрюлю с молоком и соком лимонов оставить в покое (не на плите) на 30 минут . 

Вернуть на плиту и нагревать, помешивая деревянной веселкой, не доводя до кипения (80-85С). 

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Когда сыворотка отделится – слить через мелкое сито или друшлаг предварительно выстланный марлей в два слоя. Засыпать в сыр 2 ч.л соли и перемешать деревянной веселкой. 

Далее надо подвесить марлю с сыром и дать стечь жидкости в течении хотя бы 6 часов. 

Затем сыр в марле вернуть в сито или форму для сыра и положить гнет на 6 часов, но до этого редко доходит, сыр «уходит» не дождавшись гнета )). 

Все! опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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сыр еда рецепт панир молоко

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