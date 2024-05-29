Вам станет легче жить, если вы выбросите из дома эти 3 вещи!

Бывает так, что у вас есть дом — уютный, замечательный. Но вы в нем задыхаетесь. Не буквально, конечно. Идти туда не хочется, неуютно. И вроде бы ремонт сделали, а чего-то не хватает. Так вот, китайцы считают, что так действует замусоренное пространство.

Бывает так, что у вас есть дом — уютный, замечательный. Но вы в нем задыхаетесь. Не буквально, конечно. Идти туда не хочется, неуютно. И вроде бы ремонт сделали, а чего-то не хватает. Так вот, китайцы считают, что так действует замусоренное пространство. Причем среди прочих вещей есть три особо вредно влияющих на всю атмосферу. Отсюда и апатия, и безразличие к жизни и окружающим людям. Для того, чтобы избавить свой дом от негативной и застойной энергии, немедленно избавьтесь от этих трех вещей.

1. Искусственные цветы

Искусственные цветы — мертвые цветы. Они как ничто другое угнетают ваш дом. Не зря же в народе говорят, что живые цветы – для живых, а мертвые – для мертвых. Даже самые красивые, тонкой работы букеты ничем не заменят самого простого живительного букетика ромашек. Даже самый обычный живой цветок в горшке распространяет по дому энергию жизни. Так что сажайте орхидеи, флоксы, можете высадить обычную траву. А от мертвых букетов держитесь подальше.

2. Треснувшая посуда

Также нельзя держать в доме надколотые чашки, тарелки и прочую утварь. И не важно, что она не протекает. Эти трещины, говорят китайцы, — самый стабильный аккумулятор всего негатива, что есть в доме и на кухне. От такой посуды следует быстрее избавиться, дабы не подвергать себя опасности! Ведь издавна посуда была символом богатства и достатка в доме, а значит, трещинки на ней – это трещинки в благосостоянии хозяев. Держите дома только целую, красивую посуду, которая наполнит ваше жилище радостью и счастьем!

3. Старая обувь и одежда

И последнее — старая одежда и обувь. Поношенные, неиспользуемые и чем-то неподходящие вещи не нужно держать у себя. Вам они хорошего не принесут. Гораздо лучше подарить ее бездомным людям или тем, кто беднее. Тогда она будет приносить пользу и вам, и тем, кому вы ее отдадите.

И вот что еще говорят о ненужных вещах: если вы хотите получить что-нибудь новое — как можно скорее избавьтесь от старого. И тогда на вакантное место непременно придет пара хороших туфель или пальто, о котором вы мечтали! опубликовано econet

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