3 десерта из шоколада, от которых не полнеют. Шоколадный пирог без муки. Горячий шоколадный коктейль. Шоколадный конфеты с начинкой.

Вы спросите: «Неужели можно встретить такие десерты?» Сегодня наш кулинарный блогер Владислав Носик приготовил особенный шоколадный пирог, конфеты с начинкой и коктейль, от которых вы никогда не поправитесь.

Диетологи всего мира активно рекомендуют своим пациентам садиться на самые разные шоколадные диеты. Благодаря стеариновой кислоте, фенолам и флавоноидам, содержащимся в какао-бобах, уровень так называемого «плохого» холестерина никогда не будет зашкаливать. А это значит, что вы не просто станете стройными и красивыми, но и предотвратите всевозможные заболевания сердечно-сосудистой системы.

Шоколадный пирог без муки

Порой так сложно устоять перед кусочком аппетитного торта, но одолевают переживания нанести вред своей фигуре. Знакомая ситуация? Тогда этот рецепт для вас! Очень нежный влажный шоколадный пирог не только придется по вкусу, но и не подарит вам лишних сантиметров в талии.

Он совсем не содержит муки и масла, а входящие в его состав ингредиенты – отличные помощники всем худеющим. Бананы, благодаря пектину, блокируют ощущение голода. Авокадо богат мононенасыщенными жирами и олеиновой кислотой, которые являются источником энергии и не повышают уровень холестерина, присутствие L-карнитина оказывает положительное действие на обмен белков и жиров, а клетчатка ускоряет пищеварение.

Несмотря на высокую калорийность горького шоколада, он обязателен к употреблению всем худеющим – содержащиеся в нем вещества способствуют ускоренному метаболизму и снижают уровень кортизола в крови, избавляя нас от стресса. Побалуйте себя шоколадным пирогом с волшебным составом, который поможет вам не только снизить аппетит и стабильно худеть, но и быть в отличном настроении!

РЕЦЕПТ ШОКОЛАДНОГО ПИРОГА БЕЗ МУКИ

Что нужно:

200 г горького шоколада (70% и выше, это обязательно!)

1 авокадо

1 банан

0,5 ст. сахара

1–2 ст.л. какао-порошка

1 ч.л. быстрорастворимого кофе в гранулах

4 яйца

1 ч.л. ванили

щепотка соли

Как приготовить шоколадный пирог без муки:

1. Круглую форму выстелить пергаментом и смазать маслом. Духовку нагреть до 190°С.

2. Смешать банан, мякоть авокадо, сахар и растопленный на водяной бане или в микроволновке шоколад.

Быстро взбить блендером до однородности. Если у Вас нет блендера, разомните мякоть банана и авокадо вилкой до пюреобразного состояния и взбивайте всю массу миксером 20–30 секунд.

2. Добавить какао, кофе, соль и ваниль, взбить еще раз.

3. По одному ввести яйца, продолжая взбивать блендером на медленной скорости. Получится жидковатое однородное тесто. Если нет блендера, можно использовать миксер либо замесить тесто венчиком – главное, не перевзбить!

4. Перелить тесто в форму и поставить в духовку на 30–35 минут.

Пирог поднимется в духовке, но после упадет.

Шоколадный пирог без муки становится еще вкуснее, если оставить его на сутки в холодильнике.

Горячий шоколадный коктейль

Я очень люблю горячий шоколад, но как сделать так, чтобы этот напиток вписывался в концепцию здорового питания? После долгих раздумий мне пришла идея добавить в коктейль корицу, банан и овсянку. Корица ускоряет обмен веществ, стимулирует кровообращение и укрепляет иммунитет, банан – это отличный источник калия (и не надо их бояться как огня), а горький шоколад прекрасно тонизирует, благотворно влияет на кожу и понижает уровень холестерина в крови. Напиток отлично согревает и надолго дарит ощущение сытости.

РЕЦЕПТ ГОРЯЧЕГО ШОКОЛАДНОГО КОКТЕЙЛЯ

Что нужно: (на 2 порции)

2 ст. молока (1,5–2,5%)

50 г шоколада (70% и более)

1 банан

2 ст.л. овсяных хлопьев

1 ч.л. корицы

щепотка мускатного ореха

Как приготовить горячий шоколадный коктейль:

1. В кастрюле смешать нарезанный произвольными кусочками банан, молоко и специи.

На слабом огне довести до кипения. Снять с огня.

2. В горячее банановое молоко добавить дольки шоколада. Размешивать, чтобы шоколад расплавился. Всыпать овсяные хлопья.

3. Взбить блендером до однородности.

Немедленно подавать!

4. Горячий шоколадный коктейль готов!

Шоколадные конфеты с начинкой

Один из злейших врагов лишнего веса – стресс. Именно его мы обычно заедаем, он приводит к нарушениям пищеварения, депрессии, ухудшению состояния кожи и волос. Всем известный способ борьбы со стрессом – это шоколадные конфеты, ведь именно они первыми идут в бой, когда у нас что-то не так. Но, к сожалению, состав магазинных конфет оставляет желать лучшего: сплошные «Е», консерванты и пальмовое масло – все немедленно откладывается на боках. Сегодня я поделюсь рецептом шоколадных конфет, которые обладают не только отменным вкусом, но и не повредят вашей фигуре! Стоит лишь взглянуть на их начинку: финики заменяют коварный белый сахар, а также являются источником органической клетчатки, что ускоряет обмен веществ, надолго сохраняя ощущение сытости. Какао-порошок и горький шоколад содержат микроэлементы, улучшающие настроение, кокосовая стружка – благодаря натуральному кокосовому маслу – оказываетположительное влияние на состояние кожи и волос, а овсяные хлопья нормализуют пищеварение. Чувствуете, сколько пользы в каждой такой конфетке? Даже заедая ими стресс, вас не будет преследовать чувство катастрофической вины: все калории переработаются в энергию, и вы никогда не поправитесь.

РЕЦЕПТ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ С НАЧИНКОЙ

Что нужно:

200 г фиников

4 ст.л. овсяных хлопьев

3 ст.л. какао-порошка (+ 2 ст.л. для обваливания конфет)

3 ст.л. кокосовой стружки

щепотка морской соли (можно не использовать)

40 г горького шоколада (не менее 70%)

Как приготовить шоколадные конфеты с начинкой:

1. Финики обдать кипятком и замочить в теплой воде на пару минут, чтобы избавиться от вредных веществ, которыми обрабатывают сухофрукты во время заготовки.

2. Кокосовую стружку обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая. Осторожно, она очень быстро пригорает! В процессе обжарки усиливаются вкусовые и ароматические свойства кокоса, что нам и нужно.

3. Овсяные хлопья смолоть в блендере до состояния муки. Если у Вас нет блендера, используйте кофемолку или мясорубку. Хлопья нужно прокрутить 2–3 раза до очень мелкого состояния.

4. К полученной овсяной муке добавить очищенные от косточек финики, какао-порошок, кокосовую стружку и морскую соль.Перемолоть до однородного состояния. Если масса слишком густая и блендер не справляется, добавьте столовую ложку воды. В конце ввести нарубленный на мелкие кусочки шоколад.

5. Скатать шарики и обвалять в какао-порошке. Как следует охладить. Хранить в холодильнике или морозилке в герметичной посуде.

6. Шоколадные конфеты с начинкой готовы! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet