Письмо страху. Я думал, что рационально принимаю решения, но эта мысль была просто обманом. За ней стоял ты, и я тебя не видел. Ты прятался в голосе разума, в самом моем нутре и в сердце. Я совсем не мог разглядеть тебя, ты, словно кукловод, дергающий за ниточки. В такие моменты я – не более, чем твоя марионетка.
"Дорогой Страх,
Спасибо, что ты со мной. Спасибо, что Ты – одна из миллионов граней бесконечного пространства присутствия. Иногда ты скрываешься за логикой, возникаешь, как мысль о том, что нужно сделать. Ты – прекрасный актер, достойный Оскара.
Я думал, что рационально принимаю решения, но эта мысль была просто обманом. За ней стоял ты, и я тебя не видел. Ты прятался в голосе разума, в самом моем нутре и в сердце. Я совсем не мог разглядеть тебя, ты, словно кукловод, дергающий за ниточки. В такие моменты я – не более, чем твоя марионетка. Мы с тобой прекрасная команда, успешно убеждающая себя и окружающих в том, что я просто защищаю себя, устанавливаю необходимые границы, строю будущее… или (и вот это наилучшее объяснение) принимаю разумное решение.
Годами ты отлично прятался, и я принял миллион решений, исходящих из тебя, даже не осознавая этого. Ты защищал меня, устанавливал мои границы, строил будущее для меня и помогал мне принимать решения. Ты делал всё это и намного больше, и я благодарен.
Также благодарю тебя за каждый раз, когда ты проявлялся более осознанно. Иногда ты щедро проявлялся в поле моей осознанности, и мне удавалось взглянуть тебе в лицо, почувствовать тебя, распробовать, узнать непосредственно – без прикрытия из идей и концепций. Ты мог бы прятаться дальше, но вместо этого позволил мне увидеть тебя. В такие моменты ты словно позволял мне увидеть ниточки, за которые дергал.
Однажды в телефонной беседе я осознал, что отвечаю на чей-то вопрос. Я думал, что отвечаю из лишенной страха ясности. И в этот миг ты проявился. Ты показал, что мой ответ исходил из тебя. В этот миг ты дал мне шанс взглянуть тебе в глаза, и я вдруг осознал, сколько же ответов в моей жизни были результатом твоего присутствия.
Как-то ночью, когда я принимал важное решение о моем партнере, ты вдруг проявился в поле моей осознанности, и это остановило меня. Мне казалось, что я просто защищаюсь от него. Я думал, что с умом принимаю решение о том, как вести дела. Но почувствовав тебя в тот миг, разделяющие меня с ним границы исчезли, и я вдруг обнаружил, что защищаться не от кого. Я никогда раньше не чувствовал такую близость и единство со своим партнером. Ты – не что иное, как любовь, переодетая в страх.
Однажды я искал способ исправить проблему на работе. Мне казалось, что я просто использую свой интеллект, чтобы выбрать между несколькими возможными вариантами. каким же я был глупым и неосознанным. О, как ты развел меня! Я почувствовал тебя в своем нутре и просто тихо сидел с тобой. Я дал тебе пространство, чтобы ты мог проявиться в полной мере. Я всей душой любил тебя. И ты показал мне, что бояться нечего. Тогда возникли новые варианты, более не основанные на страхе. Меня с головой накрыли расслабление и еще тысяча осознаний о том, что мне не нужно усиленно планировать и стоить своё будущее. Я уже в потоке этого настоящего момента. Я и есть этот поток! Когда ты высвободился в тот день, ты предоставил мне новый путь: позволить работе естественно происходить, не напрягаясь и не скрипя шестеренками ума.
Больше всего, дорогой Страх, я благодарю тебя за то, что ты дал мне увидеть возможность жизни без тебя. И хотя я очень благодарен за долгие годы самосохранения, в конце концов я увидел, что ты приходил, чтобы показать мне, что нет никого «я», нуждающегося в защите. Я ценю, что иногда при необходимости ты возвращаешься, чтобы вновь указать на это. Спасибо, что ты так часто проявлялся в нужный момент. Ты не враг мне. Ты появлялся в первую очередь для того, чтобы защитить меня. А после ты открыл мне дверь к свободе. Ты – мой путь к выходу из страданий. Ты самый терпеливый друг на этом пути, позволивший мне раствориться в великом покое и любви, когда я наконец был готов к этому.
С любовью, Скотт"
©Скот Киллоби
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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