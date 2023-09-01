Избавление от накопившегося за день негатива

Встаньте под струю теплой воды и вспоминайте, живо представляя себе, как была внедрена в Вас чужая энергетика, как Вы пережили плохое обращение со стороны другого человека

1 СПОСОБ:

Встаньте под струю теплой воды и вспоминайте, живо представляя себе, как была внедрена в Вас чужая энергетика, как Вы пережили плохое обращение со стороны другого человека, вызывайте в памяти все негативные чувства, ощущения, воспоминания, связанные с этим, даже если это будет неприятно.

Затем встаньте под струю более прохладной воды и представляйте себе, как она смывает с Вас и с тела, и с души чужую энергетику, все не хорошие чувства и воспоминания.

Затем снова теплая вода - снова прохладная, и так до тех пор, пока на душе не посветлеет, пока не останется ничего от неприятных ощущений.

2 СПОСОБ:

Налейте в таз прохладную воду, такую, чтобы температура ее была приятна. Бросьте в воду горсть поваренной соли.

Поставьте в таз ноги - нужно чтобы вода доходила до щиколотки. Сосредоточьтесь на своем теле и определите, в какой его области находится наибольшее напряжение.

Эта область и подверглась внедрению сглаза. Вспомните причину этого внедрения, того человека, который это сделал.

Представьте себе, что эта чужая энергия медленно вытекает из области напряжения, стекает по ногам и уходит в соленую воду.

Соль нейтрализует весь негатив, впитав его в себя.опубликовано econet

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