20 крошечных мыслей, способных разрушить наши мечты

Что нужно для того, чтобы наши самые заветные желания стали реальностью? На самом деле, совсем немного — правильно мыслить.

Вы ничего не сможете изменить, если не измените свои мысли. Если вы мечтаете о чем-то хорошем, первое, что нужно сделать, — это научиться мыслить положительно и отбросить все негативные мысли, к которым многие из нас давно привыкли.

20 самых распространенных опасных мыслей, которых следует избегать

1. Мои мечты и цели подождут.

Как часто мы откладываем на завтра то, чего так сильно хотим, расставляя приоритеты не в пользу личных желаний. Возможно, мы боимся провала, критики или непонимания окружающих. А на самом деле должны бояться того, что потратили свое время на вещи, которые для нас неважны. Если вы хотите проживать жизнь, которой можете гордиться, перестаньте лишь говорить о своих мечтах, а принимайтесь за их реализацию уже сегодня.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. У меня нет времени.

На самом деле эта фраза может подразумевать под собой более вежливый или, возможно, наивный способ сказать «это не настолько важно для меня».

3. Я недостаточно талантлив.

Вместо того чтобы постоянно думать о таланте и гениальности, вспомните о значении практики и работы над собой. Именно это является ключом к воплощению ваших мечтаний. Люди, у которых хватает упорства и терпения учиться, совершать ошибки и развиваться, всегда достигают успеха в том, чего желают.

4. Эта проблема слишком сложная.

В действительности проблема заключается не в том, что она существует, а в том, что вы слишком много об этом думаете. Просто отпустите это и идите вперед.

5. Я еще не готов.

Никто не чувствует себя готовым, когда появляется возможность что-либо сделать. Это очевидно, так как большие возможности заставляют нас расти эмоционально и интеллектуально. Более того, они заставляют нас выйти из своей зоны комфорта, а значит, мы не сможем чувствовать себя подготовленным к тому, что дает нам судьба. Но если мы не воспользуемся этим шансом в ту же секунду, возможно, он никогда больше не повторится в жизни. Просто сделайте это, несмотря на неуверенность и страх. Это очень просто.

6. Я мог сделать все намного лучше.

Жизнь — это борьба, и даже если вы не смогли получить то, что хотели, это значит, что в тот момент вы больше нуждались в другом. Сожаление и самоистязание не принесут никакой пользы.

7. Я неудачник.

Настоящая неудача — это отсутствие попыток что-либо сделать. Все остальное лишь практика. Это нормально, если вы запутались, нужно лишь дать себе время на передышку и никогда не сдаваться. Некоторые вещи требуют времени, и с каждым шагом вы приближаетесь к реализации своих целей.

8. Я хочу, чтобы все было просто.

Борьба и трудности— естественный способ что-то изменить. Ведь для этого вам нужно разрушить старое, чтобы на его месте появилось новое. Поэтому появившийся страх вовсе не значит, что вы терпите неудачу. Вы на пути к большому успеху.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

9. У других это получается проще, чем у меня.

Если вы хотите добиться успеха, перестаньте сравнивать себя с другими. Со стороны мы видим лишь результат стараний человека и никогда не знаем, с какими трудностями ему пришлось справиться для этого.

10. Мне нечему радоваться.

Вам кажется, что у вас нет ничего, за что вы могли бы быть благодарны? Отбросьте эти негативные мысли и поблагодарите судьбу за то, чего вам удалось если не достичь, то избежать сегодня. Вне зависимости от того, является ваш стакан наполовину пустым или наполовину полным, скажите спасибо за то, что у вас есть стакан и в нем что-то вообще находится.

11. У меня слишком много недостатков.

Неверное утверждение. Когда вы чувствуете себя комфортно таким, какой вы есть, даже ваши недостатки выглядят красиво. И как только вы примите собственные минусы, никто не сможет использовать их против вас.

12. У меня нет поддержки, в которой я нуждаюсь.

Вокруг нас достаточно критиков. Вместо этого станьте вдохновителем. Ведь одобрение после неудачи намного ценнее, чем повсеместная похвала после успеха. Как только вы начнете болеть за других, они не только почувствуют это, но и начнут выражать такую же поддержку и вам.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

13. У меня нет времени для кого-либо еще.

В одиночку вы не сможете много добиться. Вместо этого стройте свои отношения и положительные связи с людьми вокруг вас уже сегодня. Научитесь говорить «спасибо», «я тебя люблю», «я прошу прощения», «я горжусь тобой» и все остальное, что чувствуете по отношению к другим. Это будет приятно не только адресатам, такие связи укрепят и вас самих.

14. Мои близкие отношения могут подождать.

Если вы никогда не останавливаетесь, чтобы получить удовольствие от того, что кто-то есть рядом с вами, скорей всего, в будущем вы осознаете, что откладывали одни из самых важных вещей и остались ни с чем. Близкие отношения нельзя быстро завоевать или заработать, их нужно строить по крупинке каждый день.

15. Я нарушу свое обещание лишь один раз.

Если вы рассчитываете на долгосрочный успех и хорошие отношения с другими людьми, в таком случае у вас нет этого «одного раза». Обязательства и ваши обещания жизненно важны, здесь не может быть компромиссов.

16. Одна маленькая ложь не повредит.

Так лишь кажется на первый взгляд. А на самом деле ложь — это порочная болезнь, которая развивается с молниеносной скоростью. Если вы не хотите превратиться в лжеца и быть честным как перед собой, так и перед другими людьми, не позволяйте себе лгать. Даже если об этом никто не узнает, кроме вас.

17. Они заботятся обо мне, но они слишком заняты, чтобы выполнять свои обещания.

Как ни сложно это осознать, но, скорее всего, вы просто окружены не теми людьми, которые нужны вам. Стоит запомнить одно: если вы важны человеку, он всегда найдет способ выполнить свое обещание без каких-либо оправданий.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

18. Я никогда не плачу.

В действительности своих слез не нужно стыдиться. Ведь без этих эмоций мы превращаемся в роботов. Плач же помогает разрядиться и отпустить то, что так сильно нас беспокоит. Он развивает нашу духовность и содержит в себе основные принципы гуманности.

19. Я отказываюсь прощать.

Чтобы двигаться дальше, вам нужно научиться отпускать прошлое и прощать все обиды. В противном случае старые невзгоды будут постоянно вас преследовать, а неприятные ситуации — повторяться.

20. Мое сердце слишком много раз было разбито, чтобы снова терпеть риски.

Иногда нам кажется, что мы достойны намного большего, чем мы довольствовались до этого. Но вместо того чтобы себя жалеть, нужно найти в себе смелость и отпустить прошлое, как бы это ни было сложно и страшно. Только так мы сможем изменить свою жизнь в дальнейшем, а не цепляться за что-то, что было раньше. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet