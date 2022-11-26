Роковая ошибка влюбленных женщин

Итак, вы влюбились. В душе весна, в животе бабочки. Или, может, пока еще не влюбились, но избранник вам определенно нравится. Главное — интерес взаимен и уже привел к началу новых отношений. Именно в этот момент многие женщины совершают роковую ошибку, которая впоследствии разрушает все, что строилось кропотливым трудом.

Итак, вы влюбились. В душе весна, в животе бабочки, и кажется, что взлететь — раз плюнуть. Или, может, пока еще не влюбились, но избранник вам определенно нравится. Главное — интерес взаимен и уже привел к началу новых отношений.

Именно в этот момент многие женщины совершают роковую ошибку, которая впоследствии разрушает все, что строилось кропотливым трудом. Помните — «женщина надеется, что мужчина изменится, мужчина — что женщина не изменится; ошибаются оба»? И вот она, та самая ошибка: отчаянно пытаться показать себя избраннику с самой лучшей стороны.

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Казалось бы, что здесь такого? Это вполне естественное желание, и большинство людей ему следуют. Но дело в том, что мало кому что-то удается в себе изменить по-настоящему. Чаще всего речь идет о временных переменах, притворстве, которое мы практикуем без злого умысла — наоборот, с самыми благими побуждениями.

Порой мы и сами искренне верим, что соответствуем той картинке, которую рисуем для избранника. Кто-то идет со второй половинкой на концерт ее любимой группы или новый боевик и потом вдохновенно рассказывает о своем полном восторге от того, что на самом деле оставило равнодушной. Кто-то делает вид, что обожает готовить, а в квартире всегда такой идеальный порядок — не только к приходу избранника в гости. Или что души не чает в его друзьях, родителях, футболе и рыбалке, а разбросанные по полу носки, привычка крошить чипсы на диван и танковые бои до четырех утра — совсем не проблема.

Сейчас кто-то обязательно возразит: чушь какая, я никогда так не делала!

Отлично, вы — счастливое исключение из большинства (если не кривите душой, разумеется). Но большинство из нас все же так или иначе меняет привычное поведение в невинном стремлении произвести впечатление. Вот только рано или поздно мы не выдержим и снова станем собой, а тот, ради кого мы старались, почувствует себя обманутым. Ведь он строил отношения с другим человеком!

И я говорю даже не о тех случаях, когда прелестный ангел неожиданно превращается в мегеру. Лишь о тех, когда обычная женщина со всеми своими достоинствами и недостатками создает некий привлекательный образ, чтобы понравиться мужчине. А затем этот образ рассыпается, не выдержав проверки временем, и под ним обнаруживается совсем другой человек. Вполне возможно, что тоже очень хороший — но все же другой.

Почему мы вообще это делаем? В начале отношений мы всегда присматриваемся друг к другу, даже когда сами этого не замечаем. Даже если отношения изначально позиционируются как «несерьезные», постепенно все может измениться. Ведь кто в здравом уме станет разрывать те, в которых все нравится?

Именно желание гарантированно понравиться играет с нами злую шутку. Если женщина до встречи с избранником терпеть не могла готовить что-то сложнее залитого кипятком «Ролтона», вряд ли она с этого момента начнет упоенно творить кулинарные шедевры каждый день и сохранит энтузиазм до конца жизни. Если мужчина привык три вечера в неделю проводить в баре или боулинге с друзьями, то после окончания конфетно-букетного периода он захочет к этому вернуться.

Людям свойственно в первую очередь заботиться о собственных потребностях, а потом уже о потребностях других. На время конфетно-букетного периода доминирующей чаще всего является потребность нравиться. Порой она настолько превалирует над другими, что мы готовы изменить всем своим привычкам и интересам.

Но когда страсть проходит, на первое место возвращаются привычные потребности, и вот уже хочется наконец выспаться вместо того, чтобы готовить любимому горячий завтрак или выпить чаю с подругой, а не смотреть с ним документальный фильм о судостроении во времена Второй мировой.

Мы такие, какие есть, с достоинствами и недостатками, и не можем по мановению волшебной палочки стать другими — даже ради самого любимого и родного человека. Однако нам страшно позволить партнеру увидеть себя «как есть», без красивых масок. Особенно если сам он кажется недосягаемым совершенством, до соответствия которому еще расти и расти.

Мы не учитываем одного: рано или поздно это все равно произойдет! И если партнер все это время любил искусно созданный образ, то встреча с истинным хозяином этого образа его, скорее всего, не обрадует — особенно если «оригинал» не обладает всеми достоинствами «личины». А раз человека, которого он полюбил, никогда не существовало, то и любить больше некого. Обман все равно раскроется, и будет уже неважно, был в нем злой умысел или не было.

Но что делать, если «как есть» вы партнеру неинтересны? С этим остается лишь смириться — если, конечно, вы ищете серьезных отношений, а не мимолетной интрижки — либо все же начинать меняться по-настоящему. Однако одно дело — стать лучшей версией себя, и совсем другое — изменить себе, своим идеалам, стремлениям, призванию, наконец.

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Умение готовить или расширение кругозора вряд ли помешает любой женщине, но если вы, скажем, не мыслите жизни без путешествий или всегда мечтали о своем бизнесе, а идеал избранника — хозяйственная мать большого семейства, то стоит серьезно задуматься, все ли будут счастливы в таком браке.

Если этот человек действительно настолько важен для вас, что способен заставить вас измениться кардинально и по-настоящему, то вы изменитесь. И не исключено, что будете счастливы. Если же собственные принципы вам дороже, нужно уметь признать это как можно раньше, ведь чем дальше все зайдет, тем болезненнее будет расставание. А мир велик, и в нем найдется немало людей, способных оценить по достоинству именно Вас…опубликовано econet.r

Автор Александра Караваева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet