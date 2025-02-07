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Картофельные колбаски

Источник: Econet 07 февраля 2025 6750
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Обжигающие, румяные, ароматные – что может быть проще, и что может быть вкуснее холодным днем? Впрочем, вкусного много на самом деле – но такие колбаски для нас неразрывно связаны именно с зимой.

Картофельные колбаски

Что-то ностальгическое всплывает последнее время из глубин памяти. Видимо, это все зима виновата, серое небо, темные вечера, начинающиеся практически сразу после завтрака, когда в душе глухо ворочается ожидание еще далекой, но неизбежной весны. 

Это теперь зимы стали какими-то тянущимися, давящими, серыми. А раньше они были звонкими, искрящимися, наполненными капелью со сверкающими сосульками, пушистым алмазным инеем, дымом из печных труб, который поднимался вертикально к пронзительно-синему небу, с морозцем, румянящим щеки, теплым запахом свежего батона, который непременно обгрызешь, пока несешь домой. Грустно, что белизна зимы теперь недолговечна. Да что поделаешь – город… 

Одно из блюд тех времен, которое нам припомнилось, это картофельные колбаски. Обжигающие, румяные, ароматные – что может быть проще, и что может быть вкуснее холодным днем? Впрочем, вкусного много на самом деле – но такие колбаски для нас неразрывно связаны именно с зимой.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 180 г бекона 
  • 1 большая луковица
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. манки или семолины
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 веточка розмарина
  • 1,5-2 м свиных кишок
  • соль, черный перец
  • растительное масло или смалец для жарки

Брусничный соус

  • 100 г замороженных ягод брусники
  • 5 ч.л. сахара
  • 100 г воды
  • 2 ч.л. крахмала

Картофельные колбаски

Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить на сковороде на среднем огне, пока не вытопится жир и бекон не зарумянится. Шкварки вынуть из сковороды и отставить в сторону. На вытопившемся жире обжарить до золотистого цвета лук, нарезанный тонкими перьями. Измельчить листики розмарина. Смешать в миске лук, шкварки, сметану и черный перец.

Подготовить кишки, тщательно промыв их водой.

Картофель очистить, мелко натереть, слегка отжать. Добавить к нему семолину (или манку), соль. Перемешать, затем добавить смесь лука и шкварок.

Неплотно набить смесью кишки, перевязывая их ниткой через 8-10 см. Обязательно наколоть каждую колбаску в нескольких местах, чтобы они не лопнули при жарке.

Колбаски можно запекать в жаркой духовке, обильно смазав свиным смальцем или растительным маслом в течение 30 минут. А можно зажарить на сковороде, перевернув один раз во время жарки.

Картофельные колбаски

Вкусно есть такие румяные колбаски с соленьями – с хрустящей квашеной капусткой, с грибочками, с пупыристыми огурчиками. С обжигающим чаем или чем покрепче, для сугреву.

Но у нас есть еще одна вариация, не совсем традиционная, но нами любимая – с брусничным соусом.

Замороженную бруснику положить в сотейник, влить половину воды и всыпать сахар. Довести до кипения, варить 2-3 минуты. Развести в остатке холодной воды крахмал, влить его тонкой струйкой к бруснике и довести почти до кипения, чтобы крахмал загустел и стал прозрачным.

С таким соусом, кисловатым и ягодным, можно съесть не только колбаски.опубликовано econet

Картофельные колбаски

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Источник: https://econet.ua/

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