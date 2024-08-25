Овощная лазанья:

Лазанья — это очередной конструктор на основе листов пасты. Стоит освоить базовый принцип и дальше можно экспериментировать со вкусами, слоями, соусами, даже высотой готовых кусочков.
Как видите, лазанья — это очередной конструктор на основе листов пасты. Стоит освоить базовый принцип и дальше можно экспериментировать со вкусами, слоями, соусами, даже высотой готовых кусочков.
Все овощи режем очень мелко, 5 мм. Это важно, потому что так они приготовятся быстрее, потеряв меньше вкусовых и полезных свойств, а ещё лазанья будет прочнее. Здесь у меня один лук, один перец и цукини.
Разогрейте на сковороде оливковое масло, 50 гр. Когда масло нагреется, отправьте в сковороду весь лук и обжаривайте минут 5.
Кухня почти сразу наполнится характерным запахом оливкового масла, а ещё, благодаря ему, все витамины, которые овощи принесли нам, усвоятся лучше и быстрее. К луку добавьте перец, хорошо перемешайте и обжаривайте ещё минуты 3.
И в конце добавим цукини. Обжаривайте минут 5.
Пока дожариваются овощи, натрите крупно 100 грамм моцареллы.
Теперь самый интересный и творческий процесс, сборка. Лучше всего подходят прямоугольные и квадратные формы, керамические и стеклянные выглядят хорошо ещё и потому, что блюдо можно подавать на стол прямо в форме.
Смажьте тонким слоем томатного соуса дно формы. Выложите первый слой листов пасты. Предварительно листы не отвариваем. Есть всего два важных правила: каждый слой должен быть плотно накрыт листами, для этого можно отламывать нужные кусочки, чтобы закрыть все прорехи; все слои листов должны раскладываться по-разному, это нужно для того, чтобы лазанья не разваливалась, другими словами если в одном слое листы лежит горизонтально, то следующий выкладывайте вертикально.
Сверху на листы снова наносим томатный соус, раскладываем обжаренные овощи и посыпаем щедро слоем сыры.
Сверху новый слой листов и начинки. В качестве соусов можно использовать томатные, бешамель, сливочные и так далее, всё на ваш вкус. Можно брать рикотту.
Выпекайте в духовке при 180 градусах 40-50 минут. За это время все слои хорошо соединятся, листы пасты станут мягкими и также пропитаются вкусом ингредиентов.
Готовой лазанье дайте постоять минут 10, чтобы сыр схватился и скрепил её. Подавать можно квадратиками, вырезанными из формы, а можно есть ложками из формы. Ещё раз — смело добавляйте слои из рикотты, шпината, и так далее. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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