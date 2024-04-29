9 чувств, которые вы испытываете, но не можете объяснить

Вы часто чувствуете что-то, что не можете объяснить словами? На самом деле у многих таких эмоций есть определения, и если вы их узнаете, то бишь поставите себе такой внутренний диагноз, то с ними будет легче справиться. Мы собрали 9 самых распространенных внутренних состояний со странными определениями.

Рубатозис (Rubatosis) – это когда вы слишком сосредотачиваете внимание на сердцебиении или моргании. И спорю, что это чувство у вас сейчас появится, как только вы о нем прочитали. Когда слишком фокусироваться на чем-то одном, что, к тому же, нельзя остановить, это начинает раздражать.

Непонятные чувства: что они могут означать

Либерозис (Liberosis) – это желание меньше переживать обо всем. В современном мире нам приходится думать о стольких вещах – работа, образование, отношение… Если вы не хотите всем этим забивать голову, то свое желание можете объяснить лишь одним этим словом.

Джоуска (Jouska) – это имитация диалога, которые вы воспроизводите в своей голове. Обычно мы это делаем, когда мечтаем о чем-то, о свидании с объектом влюбленности или о важном разговоре с начальником. Разговор с собой в форме диалога в нашем воображении – это джоуска.

Адронитис (Adronitis) – это когда вам трудно заводить друзей, даже подружиться с одним человеком. Если вы хотите подружиться с людьми, которые вам сразу понравились, без всяких вступлений и превью, но не можете – это адронитис.

Дисания (Dysania) – когда вы не можете встать утром с постели. Есть еще слово «клиномания» — сильное желание оставаться в постели. Так что если вы сильно не хотите вставать, то вполне можно обосновать свои чувства начальнику именно этими словами.

Никтофилия (Nyctophilia). Что вам больше нравится: быть одному в темной комнате или с друзьями в светлом помещении? Люди с никтофилией выбирают первый вариант. Если вам больше нравится быть в темной, тихой и уютной атмосфере, а не громкой компании с множеством людей, тогда вы определенно страдаете (или наслаждаетесь) никтофилией.

Финифугал (Finifugal) – то чувство, когда вы боитесь смотреть последний сезон любимого сериала, дочитывать последние главы любимой книги или ложиться спать в полночь. Вы даже можете бояться воскресенья, потому что это последний день недели. Трудно объяснить это чувство, но попытайтесь понять, что каждый конец – это новое начало.

Монахопсис (Monachopsis) – чувство, что ты не в своем месте и не в свое время. Это бывает, когда вы отдыхаете с друзьями, и не чувствуете себя частью компании. Вы не знаете почему, но думаете, что вы в неправильном месте и в неправильное время. Одна из главных на то причин – низкая самооценка.

Сензухт (Sehnsucht) – чувство, когда вы хотите каких-то перемен, но не знаете, каких именно. Вы хотите изменить жизнь, но не знаете, как? Это сензухт.опубликовано econet