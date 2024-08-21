9 когнитивных эффектов, которые влияют на жизнь и работу

9 ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ эффектов, которые объясняют наше поведение в определенных ситуациях. Знание этих "ловушек" поможет избежать разочарований и ошибок на жизненном пути.

Мозг порой вытворяет странные вещи. Путает время, заставляет вас переоценивать собственные возможности и верить во всякую чушь. Мы оформили 9 интересных психологических эффектов в простые и понятные графики, чтобы показать, как они работают и влияют на жизнь.

9 необычных психологических эффектов

Этот эффект хорошо объясняет, почему многие новички считают себя экспертами, а хорошие специалисты себя недооценивают.

Эффект Даннинга — Крюгера — это искажение представлений о своих способностях. Оно выражается в том, что первые успехи в новом деле поднимают самооценку на невиданную высоту. Поэтому новички часто поучают более опытных и не понимают, что творят какую-то дичь. Это нередко приводит к недопониманию и конфликтам на работе.

Но получая больше опыта, человек осознает, как мало на самом знает, и постепенно спускается в яму страданий. Наверняка у вас есть много знакомых, которые очень хороши в своем деле, но при этом постоянно принижают собственные способности. Просто они сидят в этой яме.

И только став экспертом, человек сможет наконец трезво оценить себя и с ужасом взглянуть на пройденный путь.

Всем знаком эффект дежавю. Что это такое? Ошибка в матрице? Отголоски прошлой жизни? На самом деле это всего лишь сбой работы мозга, который может произойти из-за усталости, болезни или смены условий внешней среды.

Сбой происходит в гиппокампе. Этот отдел мозга занимается поиском аналогий в памяти. По сути эффект дежавю заключается в том, что в событии секундной давности мозг находит какие-то детали, которые видел, например, год назад. После этого он начинает воспринимать всё событие, как произошедшее в далеком прошлом. В результате вы чувствуете себя Вангой и думаете, что предвидели это событие очень давно. На самом деле это ваши воспоминания секундной давности тут же возвращаются к вам как информация из прошлого.

Вы видите одну и ту же сцену два раза, но не в курсе этого. За что, мозг? За что?!

Зачем выходить из зоны комфорта? Чем плоха работа и жизнь спокойных условиях? Оказывается, степень комфортности связана с производительностью, а непривычные условия не только открывают новые возможности, но и заставляют работать лучше.

Комфорт подразумевает занятие привычными вещами, отсутствие каких-либо испытаний и размеренное течение жизни. Уровень тревоги в этой зоне невысокий, а производительности хватает для выполнения привычных задач.

Так зачем напрягаться, если здесь так комфортно? В непривычных условиях мы мобилизуем все силы и начинаем работать усерднее, чтобы быстрее вернутся обратно в зону комфорта. Так мы переходим в зону обучения, где мы быстро получаем новые знания и прикладываем больше усилий. И в какой-то момент наша зона комфорта становится шире и захватывает часть зоны обучения.

С зоной обучения происходит тоже самое. Значит, чем сильнее стресс, тем мы круче? Здорово! Нет. В какой-то момент тревога вырастает настолько, что мы переходим в зону паники, и ни о какой производительности речи уже не идет. Но если зона комфорта растет, то вещи, которые пугают, просто попадут в область обучения, которая тоже выросла.

Так что для роста, нужно бросать себе вызов и учиться справляться с трудностями.

Этот эффект позволяет сделать неправдоподобную информацию интересной и даже познавательной в глазах публики. Именно он объясняет популярность и убедительность всяких лженаучных течений и сект.

Оказывается, для этого достаточно быть харизматичным. Люди более склонны прислушиваться к артистичным лекторам и принимать их слова на веру. Во время выступления артистичного и харизматичного человека, зрителю менее очевидны противоречия и даже нелогичность его высказываний. Ему сложнее адекватно оценить ценность того, о чем говорит докладчик. Более того, по итогам лекции ему может показаться, что он получил новые ценные знания, хотя на деле все может быть совсем не так.

Менее харизматичные лекторы не оставят о себе такого же яркого впечатления. Кстати, это в свою очередь может создать ощущение, что полученная информация и знания менее важны и интересны.

Разнообразие выбора — это так здорово. Но почему мы так долго выбираем из кучи разных вариантов, а потом еще и недовольны своим решением?

Дело в том, что разнообразие не только замедляет принятие решение, но и делает нас несчастными. Люди зависают перед полками в магазинах и никак не могут выбрать пачку макарон. Впрочем, это применимо не только к покупке продуктов. Любая жизненная ситуация, которая ставит перед выбором из большого числа вариантов, приводит к снижению скорости принятия решения.

Но это еще не все. Когда выбор, наконец, сделан, остается чувство неуверенности и неудовлетворенности. А верное ли это решение? Может, стоило выбрать другой вариант. А вот тот парень купил другие макароны. Почему? Он что-то знает! В итоге мы неудовлетворены выбором и подавлены. Такого не произошло бы, если бы вариантов было штук пять.

Чтобы избежать этого эффекта можно ограничить выбор заранее. Например, покупать только фермерские продукты, только технику от немецких производителей и так далее.

А когда выбор уже сделан, не дайте сомнениям настигнуть вас. Ведь если кто-то принимает другие решения, не значит, что они подойдут и вам.

Ошибка выжившего — это склонность делать выводы о явлении только на основе успешных случаев. Например, мы слышим рассказ человека, которого дельфин толкал до берега и тем самым спас, и делаем вывод, что дельфины умные и добрые существа. Но тот, кого дельфин толкал в другую сторону, нам, к сожалению, уже ничего рассказать не сможет.

Эта ошибка заставляет нас повторять действия успешных людей в надежде, что это приведет к успеху и нас. Он бросил школу в 7-м классе и теперь миллионер! Отлично, нужно тоже так сделать. Но сначала подумайте о тысячах людей, которые бросили школу и ничего не добились. Они не выступают с лекциями и не попадают на обложки журналов. Но знать об их опыте тоже полезно, чтобы не повторять их ошибки.

Чтобы не погибнуть нужно знать не только об опыте "выжившего, но и о том, что делал "погибший", чтобы иметь полную картину.

Этот эффект объясняет, почему исполнение долгожданной мечты порой не приносит нам радость. Дето в том, что эмоции частенько опережают события.

Как это работает? Допустим, вы задались целью купить машину. Установили срок и начали копить деньги. На всем пути вас подбадривает мысль, что за достижением цели последует множество положительных эмоций (и машина).

Если уверенно двигаться к цели и выполнять все необходимые условия, в какой-то момент станет ясно, что цель точно будет достигнута. Например, за месяц до покупки машины очевидно, что нужная сумма набирается. В этот момент наступает эмоциональный пик — машина уже у нас в кармане!

Именно поэтому в момент покупки машины эмоции не на максимуме. Конечно, какие-то эмоции появляются, но они уже не так сильны, а иногда мы и вовсе остаемся разочарованы. Нередко бывает, что человек достигает самой большой и амбициозной цели и больше не видит смысла в жизни. Чтобы этого не произошло, многие ставят себе такие большие цели, что достигают их уже после смерти.

Главное успеть при жизни добраться до той самой точки, в которой ясно, что цель точно будет достигнута. Это спасает от разочарований и печальных последствий.

С вами бывало, что вы рассказываете знакомым о своих целях (бросить курить, научиться играть на скрипке и т.д.), а они в ответ дружно отговаривают вас от этого? Начинают говорить, что это все блажь и вообще никому не нужно, жили же вы нормально до этого момента!

Это явление называется эффектом ведра крабов или менталитетом краба. Наблюдение за крабами показало, что один краб сможет выбраться из ведра, но когда их в этом ведре целая куча, они начинают цепляться друг за друга и мешают своим собратьям выбраться. В итоге все продолжают сидеть в ведре.

То же самое и с людьми. Они подсознательно не хотят, чтобы кто-то начал менять свою жизнь. Ведь это значит, что и им пора задуматься над изменениями и отговорка «да все вокруг так живут» уже не работает. Возможно, они и сами мечтают бросить курить или научиться играть на скрипке, но боятся, ленятся или еще что-то мешает им.

Это не значит, что ваши знакомые желают вам зла, просто вы обратили их внимание на их собственные нереализованные мечты, а это не очень приятно.

Так что если уж решились на что-то, не слушайте подобные отговорки. Выбирайтесь из ведра и тащите за собой друзей.

Нам нравятся объекты, которые внешне напоминают людей: куклы, роботы, мягкие игрушки. Но с ростом сходства, наступаем момент, когда такой объект начинает выглядеть пугающе.

Этот психологический эффект называется эффектом «зловещей долины». Когда сходство, куклы или робота и человека, становится очень сильным, мы готовы принять эту куклу за человека. Но мелкие несоответствия во внешности вызывают тревогу. Начинает казаться, что существо, которое перед нами вроде бы человек, но какой-то он не такой и лучше с ним на всякий случай не связываться. Все становится еще хуже, если объект движущийся.

Люди уже давно пытаются разработать робота, который бы походил на человека. Но все-таки он не способен двигаться так же естественно, как живое существо. И мы глядя на него невольно думаем: «О нет, оно неживое, но движется! Что ты такое?!»

Кстати, создатели фильмов ужасов часто используют этот эффект, чтобы нас напугать.

Не дайте вашему мозгу вас обмануть, не залезайте в ведро крабов.опубликовано econet

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