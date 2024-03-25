9 практик по раскрытию чувственности

Насколько вы чувствительны и наполнен ли чувствами ваш мир? Проанализируйте свою жизнь, часто ли вы восхищаетесь красотой природы, часто ли гордитесь собой, когда вам удается справиться со сложной задачей? Если вы думаете только о текущих проблемах и планах на будущее, то вероятнее всего, вы чувствуете только усталость. И это происходит по причине ограничения естественного потока чувственности.

Когда вы блокируете собственные чувства, то перекрываете поток жизненной энергии. А ведь именно эта энергия способна улучшить вашу жизнь. Если вам сложно раскрыть чувства, предлагаем ознакомиться с несколькими эффективными практиками. Они помогут раскрыть свой чувственный потенциал в полной мере.

Как раскрыть чувственность

Чувственность – это то, что вы искренне ощущаете в определенный момент. Большинство людей стремятся избежать негативных эмоций, всячески их подавляя, но это только ухудшает ситуацию, поскольку рано или поздно эти чувства всплывут, но с большей силой.

Поэтому не стоит делать вид, что вы не испытываете негативных эмоций, посмотрите на проблему с критичной точки зрения, признайте ее существование и сделайте вывод, как ее можно решить. Проживайте все негативные моменты осознанно и ищите то, что поможет вам двигаться вперед.

1. Признайте собственные чувства и чувства других людей.

К примеру, если вы испытываете боль или страх, то самое обидное, что можно услышать от окружающих – это «успокойся», «это все ерунда» и прочее. В моменты, когда человек испытывает негативные эмоции, он наиболее уязвим. А если у вас нет чуткости, вы запрещаете себе проявлять эмоции и пренебрежительно относитесь к людям, которые их проявляют. Не нужно закрываться от собственных эмоций и важно уважительно относиться к другим.

2. Разрешайте себе желать.

Некоторые женщины подавляют свои желания, зачастую это связано с воспитанием. Если родители говорили вам в детстве о том, что для получения чего-либо сначала нужно как следует поработать (заслужить) или если вы были настолько послушным ребенком, что лишний раз не тревожили родителей и не просили их не о чем, то вы, вероятнее всего, не умеете желать. Или ваш уровень стресса настолько велик, что вы попросту ничего не хотите. А в жизни очень важно знать, чего ты хочешь, иначе неизвестно в каком направлении двигаться, и нет удовлетворения от того, что ты делаешь. Важно учиться формулировать собственные желания, причем в любой сфере – еде, одежде, отношениях и прочих. Пока вы не произнесете «я хочу», то ничего и не получите, не появится никаких возможностей для реализации желаний.

3. Чувствуйте свое тело.

Заботьтесь о своем теле, осознанно ощущайте каждое прикосновение к нему, делайте массажи, напрягайте и расслабляйте мышцы. Старайтесь испытывать больше телесных ощущений – чаще обнимайтесь с близкими, держите их за руку, улыбайтесь и целуйтесь.

4. Следите за дыханием.

Когда вы дышите спокойно и глубоко, ваши легкие наполняются кислородом, ваше состояние улучшается. Помните, что дыхание является основой жизни. Выполняйте больше дыхательных упражнений.

5. Получайте удовольствие ежедневно.

Особенно это важно для женщин. Когда женщина довольна, ее радует семья, работа, окружение, собственное тело. У нее все получается, она чувствует себя счастливой. Радуйтесь мелочам (свежезаваренному чаю, вкусному ужину и прочим) и принимайте спокойно любые перемены, тогда вы сможете ощутить наполненность жизни.7. Окуни

тесь в творческий процесс. Занимаясь творчеством, вы автоматически переключитесь на чувствование. К примеру, если вам нужно написать какую-либо статью, то вы думаете о конечном результате – как ее воспримут читатели, что еще можно добавить, какие фразы наиболее уместны. Вы погружаетесь в сам процесс и наполняетесь энергией созидания.

6. Общайтесь с миром посредством чувств.

Замечайте каждую мелочь – запах, цвет, вкус... Если вы ужинаете, что обратите внимание на аромат блюда, насладитесь его вкусом. Если вы разговариваете с человеком, обращайте внимание, что чувствуете в этот момент, что слышите и видите. Не копите в себе эмоций, если что-то вызывает у вас радость, поделитесь с миром этой радостью. Если вам грустно, проявите грусть.

7. Выражайте свою сексуальность.

Это абсолютно естественно для любого человека, но важно не перегнуть палку. Если вы будете полностью уверены в себе и принимать свое тело – вам удастся раскрыть чувственность.

8. Наполните тело энергией.

Внизу живота расположена сакральная чакра, отвечающая за чувственность. В эту зону энергия всегда должна поступать в достаточном количестве. Для этого следует выполнять простое упражнение – разотрите ладони, пока не почувствуете тепло, разведите руки в стороны и прочувствуйте энергетический поток между ними. Сформируйте ладонями воображаемый оранжевый шар, направьте его вниз живота и держите, пока не почувствуете тепло в этой зоне.

9. Не думайте о себе негативно.

Они перекрывают вашу способность чувствовать. Проанализируйте свои лучшие качества, поверьте в свои силы и возможности.

Это только малый перечень способов, позволяющих вернуть чувственность, но они являются наиболее эффективными. Если вы будете практиковать регулярно, то вскоре заметите, как меняется ваша жизнь, насколько она прекрасна и многогранна.опубликовано econet

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