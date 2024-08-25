9 причин ежедневно хвалить себя вслух, даже если особо и не за что

Ещё один способ, как ладить с самим собой, повысить самооценку и не зависить от мнения окружающих. Зачем хвалить себя вслух и как правильно это делать - читайте далеее...

«Почаще хвалите себя!» – призывают психологи, телеведущие, звёзды балета на льду и чуть ли не торговки семечками из подворотни. Пластинку настолько заездили, что призыв стал аксиомой, не требующей доказательств и пояснений. Превратился в нечто, о чём все говорят, но никто толком не делает. В этой статье мы основательно разберёмся: зачем нужно себя хвалить и как именно это делать.

Зачем нужно себя хвалить и как именно это делать

Некоторые убеждены, что им есть за что себя похвалить, но почему-то не делают этого (или делают, но редко и вяловато). Другие подозревают, что им хвалить себя особо и не за что, поэтому и не заморачиваются с самохвальством. Статья будет полезна как первым, так и вторым.

Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши, и кричал: "Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!"

А. С. Пушкин

Неустанно хвалите себя, ибо…

1. Благодарность подсознания – похвалить себя это значит поблагодарить своё подсознание, улучшить отношения между ним и сознанием. В ответ подсознание начнёт интенсивней на вас «колдовать» – давать больше поводов для похвалы. Удача и приятные сюрпризы вам обеспечены.

2. Позитивный настрой – хваля, вы учитесь подмечать позитив, настраиваетесь на восприятие мира в ярких и тёплых тонах. Чем больше хорошего вы отслеживаете, тем больше хорошего появляется.

Например, решив считать красные автомобили определённой марки, вы вскоре будете абсолютно уверены, что город ими просто кишит.

3. Жирная точка – похвала убеждает вашу психику в том, что дело сделано, можно больше не тратить на него внимание и энергию, а переключиться на более насущные задачи. В этом, кстати, психологический смысл любых празднований успешно завершённых проектов.

4. Открытое сердце – нахваливая себя, вы открываете сердце, настраиваете его принимать чувства (иначе собственную похвалу невозможно принять!). И начинаете легко принимать приязнь, дружбу, любовь не только от себя, но и от других. Кроме того, заражаете такой восприимчивостью и окружающих.

5. Здоровые отношения – получая регулярные поглаживания от себя самого, вы не зависите от похвалы окружающих. Теперь вы общаетесь с ними не потому, что вас хвалят, а оттого, что с ними хорошо, интересно.

6. Уверенность – хвалите себя каждый день, и ваша самооценка вырастет, как на дрожжах. Уверенность в себе пропитает каждую клеточку вашего тела. Это положительно отразиться на вашем голосе, походке, поступках, привлечёт больше внимания лиц противоположного пола и т.д.

7. Покой и нега – искренняя собственная похвала действует на организм как лошадиная доза антидепрессанта. Мышцы расслабляются, суетливые мысли уходят, дыхание и пульс замедляются, гормоны радости – эндорфины щедро вливаются в кровь.

8. Здоровье и стройность – похвала действует на вашего внутреннего ребёнка, будто конфета. Накормите его досыта «сдобною» похвалой, и он не будет требовать от вас мороженку на ночь глядя и подобных излишеств. Снизится или вообще пропадёт тяга курить и выпивать.

9. Восторг и свежесть – похвалой вы одолеете любую рутину, скуку, тоску. Привыкнете радоваться простым вещам и восхищаться обыденным. Вернёте по-детски свежее восприятие мира.

ЧаВо (часто задаваемые вопросы)

В: Зачем хвалить себя самому? Пусть другие меня похвалят…

О: Конечно, с точки зрения сознания наиболее весома и убедительна похвала «независимого эксперта». Но для подсознания ценна именно собственная похвала. Она максимально правдива в эмоциональном плане и буквально исцеляет психику.

В: Зачем хвалить себя именно вслух?

О: Человеческий голос, особенно собственный, оказывает на психику мощное воздействие, фактически её программирует. Произнося вслух (а не просто слыша внутри себя) мы на порядок усиливаем этот эффект.

В: За что себя хвалить, да ещё и ежедневно? Уж меня-то хвалить точно не за что…

О: Освойте позитивное мышление и вопрос отпадёт.опубликовано econet

Автор Олег Колмычок

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