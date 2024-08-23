9 причин созависимых отношений

Почему мы в ОТНОШЕНИЯХ идем на компромисс и даже жертвы? Какими чувствами мы при этом руководствуемся? Есть девять психологических причин.

Созависимые отношения бывает непросто разорвать, их корни кроются, как правило, в далеком детстве. Созависимый человек играет первоочередную роль в формировании этих дисфункциональных отношений, но не несет ответственность за свои действия. Потому что прочность таких отношений (со стороны, по крайней мере, одного) поддерживают эти девять причин.

Почему мы попадаем в созависимые отношения

Причина #1: Любовь и Забота

Даже когда с нами плохо обращаются, такие сильные чувства как любовь и забота могут сохраняться. Когда связь уже сформирована, ее крайне трудно разрушить, даже если кто-то страдает от жестокого обращения. Большинство созависимых узнают еще в детстве, что любовь и насилие идут рука об руку. К сожалению, в течение долгого времени, некоторые созависимые приходят к выводу — что плохое обращение является нормой в отношениях. Они привыкают ожидать использование со стороны партнера. Со своей стороны видят любовь как самоотвержение, то есть приношение в жертву своих потребностей и возвышение значимости потребностей партнера. Созависимые имеют действительные опасения по поводу того, что произойдет, если они не будут заботиться о своем партнере.

Причина #2: Надежда на изменение

Созависимые могут посвятить себя, исправлению и исцелению своих партнеров. Когда вы вложили так много, то трудно отказаться! А правда заключается в том, что даже неблагополучные отношения не бывают, плохи все время. Хорошие времена сохраняют надежду.

Созависимые остаются вместе, потому что есть надежда — партнер вскоре измениться. Для созависимых появление границ в отношениях выгладит как отвержение.

Причина #3: Чувство вины

Ощущение, что вы делаете что-то неправильно, появляется, когда вы пытаетесь установить границы или напомнить партнёру об ответственности. Чувство вины заставляет созависимых оставаться вместе, потому что так «правильно» для партнера, родителей, социума и т. д.

Когда созависимые пытаются разойтись, они чувствуют себя виновными и берут на себя ответственность за разбитые отношения. И даже тогда, когда видят, что не они вызывают семейные проблемы, они могут беспокоиться, что другие будут винить их.

Причина #4: Низкая самооценка

Большинство созависимых выросли в неблагополучных семьях, которые не развили детях уверенность в себе и чувство собственного достоинства. В результате, созависимые иногда считают, что они заслуживают того положения вещей в котором пребывают и не чувствуют себя в праве измениться и стать более независимыми.

Созависимых являются естественными помощниками. Они находят на роль партнера нуждающегося человека, потому что они чувствуют себя хорошо, только когда они могут помочь другим. Роль спасателя чужой жизни обеспечивает чувство собственной ценности и наполняет смыслом. При этом отвлекает от проживания собственной жизни, то есть собственные проблемы и цели уходят на второй план.

Причина #5: Страх

Страх приходит во многих формах для созависимых. Они могут опасаться за свою безопасность или безопасность своих детей или семьи. Партнеры, как правило, могут открыто или скрытно угрожать, причинять вред, который следует принимать всерьез.

Страх в сочетании с низкой самооценкой заставляет думать, что никто не будет их любить. Страх настолько силен, что созависимые могут думать, что их дисфункциональные отношения это «лучше», чем быть в одиночестве.

Причина #6: Зависимость От

Созависимые могут зависеть от своих партнеров материально или местом проживания. Партнер часто использует обстоятельства для манипуляций, запугивания или удержания. Насильник вводит в страх своего партнера, использует его низкую самооценку, убеждает, что он /она не может жить самостоятельно.

Причина #7: Стыд

С детства созависимых научают держать семейные тайны, скрывать свои чувства внутри, терпеть боль, и игнорировать проблемы. Для многих, сохранение семейных тайн это вопрос выживания. Стыд это чувство, которое мы имеем, когда мы сделали что-то неправильно. Созависимые не сделали ничего плохого, но они говорят, что у них это чувство присутствует. Когда человек не может честно говорить о своих чувствах и переживаниях, в нем закрадываются сомнения. Но рядом нет ни кого, кто бы подтвердил ущербность семейной системы. Тогда ребенок полагает, что проблема с ним и как следствие возникает чувство стыда.

Стыд делает просьбу о помощи невозможной. Просить о помощи означает, что разорвать этот кодекс молчания. Созависимых боятся позволить другим людям узнать, как плохо с ними обращаются, или что их партнер наркоман или психически больной. Они чувствуют стыд, как будто они что-то сделали, чтобы вызвать зависимость или болезнь.

Причина #8: Манипуляция

Люди с NPD, насильники, наркоманы являются квалифицированными манипуляторами. Многие из этих людей, обаятельны и харизматичны, что является идеальным прикрытием для своих манипуляций. Они получат то, что они хотят любой ценой и говорят своим партнерам, что это их вина. Манипуляция их инструмент номер один для поддержания в партнере зависимости. Манипулирование используется, чтобы максимизировать уже существующие чувства вины, стыда, и низкой самооценки.

Причина #9: Загруженность

Когда мы перегружены, нам трудно сосредоточиться, строить планы и видеть вещи ясно. Много со-зависимых находятся в состоянии сильного постоянного стресса. Вот почему бывает так важно, обращаться за внешней помощью.

В то время как созависимые играют первоочередную роль в формировании дисфункциональных отношений, они всё же не несут за это ответственность. Важно не винить их. Не спрашивать «Почему вы ещё вместе?» Это может спровоцировать стыд и вину. Созависимые отношения это не диагноз, а скорее норма бытия, если внимательно присмотреться, то можно разглядеть именно в своей жизни те или иные аспекты созависимости. Важно замечать, а не игнорировать.опубликовано econet

Автор: Слава Соловьев

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet