9 признаков, что не стоит давать бывшему второй шанс

Яркие признаки того, что не стоит опять начинать отношения с человеком, с которым вы расстались.

Если вы задумываетесь над вопросом, давать ли второй шанс человеку, с которым вы расстались, то прочитайте эту статью. У вас были веские причины все прекратить. И есть 9 причин, по которым не стоит возвращаться в эти отношения.

9 причин, по которым не стоит возобновлять отношения с бывшим партнером

1. Вы соглашаетесь на восстановление отношений, потому что считаете, что больше никого не встретите. Вы знаете, что этот человек не подходит вам. Понимаете, что он не способен на отношения или не особо вам нравится. Или ему склонно поведение, неприемлемое в отношениях. Например, он изменяет, склонен к алкоголизму, или вспышкам гнева. Но поскольку нет никого другого, соглашаетесь быть с ним, лелея ложную надежду, что он изменится или стерпится -слюбится. Не обманывайте себя и помните, привычка быть с кем попало, до добра не доводит.

2. Не стоит возвращаться в отношения, потому что вы скучаете по прошлому. Конечно, были замечательные моменты в отношениях. Яркие и незабываемые. Кто спорит? Но если ностальгия навевает мысль-а хорошо бы вернуть прекрасные прошлые времена, то остановитесь. Вы забываете, что вместе с хорошим вернется и то плохое, что нанесло вам боль. Если человек не изменился, то хорошее и плохое вернутся вместе. Притом плохого будет больше. И вы впадете в депрессию, под названием- ну и дура же я была.

3. Вы только что расстались, а он говорит, что уже изменился. Для изменений нужно время. Вчера вы выгнали его за то, что он поднял на вас руку, а сегодня он говорит, что все понял и изменился. Я допускаю, что он искренне сожалеет о содеянном, но для изменений нужно время. И большая работа над собой. И если он вдруг действительно смог измениться, то прежде, чем сходиться, понаблюдайте, так ли это на самом деле. Не торопитесь. Поживете-увидите.

4. Потому что он нравится вашим близким. Они считают, что из вас получится прекрасная пара и не стоит упускать такого чудесного кандидата. Иногда родители устраивают настоящую психологическую атаку, рассказывая о том, какой он замечательный и даже в чем-то лучший, и что, возможно, это вы капризны и не понимаете какое счастье упускаете. В таких ситуациях, нужно научиться мягко останавливать промывку мозгов и объяснять, что это ваше личное дело. Вам выбирать с кем вступать в отношения, и, поэтому, решать только вам. Жить с идеальным кандидатом придется вам, а не вашим родственниками.

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5. Вы плохо переносите одиночество. И поэтому соглашаетесь на бесперспективные отношения. Может быть на время. Но при этом забываете, что, когда вы с кем-то вместе, искать другого, более подходящего человека, вам будет затруднительно. Одиночество необходимо, чтобы побыть с собой, разобраться в себе. Переработать опыт. Понять свои желания, и, в будущем не допускать повторения ошибок.

Как вариант, вы соглашаетесь на эрзац отношений, ради физической близости. «Пусть будет для здоровья,»- думаете вы. Но позволяя ему помещать свои части тела, в ваше тело, вы забываете, что близость — это больше чем физиология. И используя другого, вы все равно будет чем-то расплачиваться.

6. Вы созависимы от него. Вы настолько поглощены им, что не представляете свою жизнь без него. И расставшись, вы мучаетесь от любовной тоски. Любить — это, конечно, прекрасно. Но считать, что ваше счастье полностью зависит от другого человека-неправильно. Вам нужно обратиться к психологу. Убрать эту противоестественную тягу. И тогда уже смотрите сами-нужен он будет вам в реальности или нет.

7. Вы хотите вернуть его из ревности. Вам неприятна мысль, что он может с другой. И только поэтому вы соглашаетесь на восстановление отношений. Ревность-плохой советчик. Зачем вам портить жизнь себе и ему, тратить свое время, только потому что вы не умеете сдерживать свой детский ревнивый эгоизм?

8. Он манипулирует вами. Угрожает что-то сделать с собой или с вами. Он говорит, что только вы можете ему помочь. Тут уже может быть вопрос психиатрии. Сходиться под влиянием манипуляций, из страха или жалости-большая ошибка. Приносить свою жизнь в жертву другому-нельзя.

9. Он говорит, что это вы виноваты в том, что произошло. Полностью снимает с себя ответственность за то, что отношения разрушились. И настоятельно просит, чтобы вы изменились. И тогда у вас все будет классно!

Отношения должны быть основаны на доверии, любви и взаимной заботе.опубликовано econet

© Лариса Соловьева

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