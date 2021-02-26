9 признаков нелюбви к себе

Как понять, что человек не любит себя? Вот 9 симптомов, которые подскажут, что вы сами себе портите жизнь. Их важно знать, чтобы постараться исправить ситуацию и изменить отношение к собственной персоне.

Всегда ли мы понимаем, что мы себя не любим? Ведь наличие одного какого-то признака, еще не значит, что по остальным критериям у нас с этим вопросом все хорошо! Кто хочет себя проверить?

Симптомы нелюбви к себе

1. Нелюбовь к своему телу.

Женщины: То у нас талия не такая тонкая, то грудь слишком маленькая, то глаза не слишком большие.

Мужчины: Мышцы совсем не как у Шварценеггера, пресс тем более, а рост не как у баскетболиста. Как дальше жить?

Первое – это не впадать в крайности. Любить СТРАСТНО себя ненакрашеной, не ухоженной, в старом свитере - не стоит. Но любить в себе достоинства, их подчеркивать, принимать недостатки – это и есть любовь к своему телу.

Мужчины! Не все женщины любят излишне накачанных мачо. Поддерживайте форму для себя!

2. Запрещать себе вещи, которые вызывают положительные эмоции, радость.

Нужно:

Потратить деньги на новую кофточку (если конечно же подруга не сказала, что шкаф уже ломится. Мужа не слушаем, он заинтересованное лицо! Мужчины купите себе эту дурацкую удочку, даже если Вы поедите за рыбой в следующем веке.

Мужа не слушаем, он заинтересованное лицо! Мужчины купите себе эту дурацкую удочку, даже если Вы поедите за рыбой в следующем веке. Работать на любимой работе.

Тратить время на хобби.

Сходить на новый фильм в кинотеатр на премьеру, а не скачать бесплатно в интернете, через время. Если Вы киноман.

Купить кофе подороже, если Вы кофеман.

Выделить время на встречу с подругой, если давно не виделись.

Вставьте свой вариант (варианты), если ни один не подошел.

3. Не принимать от других любовь, заботу, внимание.

Кричать – я все сама (сам)! Особенно, когда болеете или аншлаг на работе.

4. Окружать себя людьми, которые критикуют, а не поддерживают. (Без комментариев)

5. Ставить себе очень высокую планку.

Любить себя только, если у Вас машина последней марки, Вы директор фирмы, у Вас 333 диплома (и все красные), дети отличники и призеры всех кубков; в квартире все по местам, как в армии, и ни одного микроба!

6. Бояться совершать ошибки.

Где-то продолжение следующего пункта. Но…

Совершая ошибки мы учимся, накапливаем опыт и поэтому лучше ориентируемся в этих вопросах в дальнейшем.

7. Воспринимать все на свой счет. Особенно негатив.

Если сотрудники смеются, значит над нами. (А может анекдот смешной кто-то рассказал!)

Начальник злой, потому что я что-то сделал не так. (А может его начальник его покритиковал!)

8. Раствориться в ком-то, отодвигая все собственные планы, мнение. Жизнь!

Идти только туда куда решила лучшая подружка, муж, мама. Без их мнения и сопровождения - никуда !

9. Завидовать, осуждать, сравнивать.

Завидуете кому-то – хотите это для себя. Сравниваете себя с кем-то – недовольны собой.опубликовано econet

Автор Елена Мусаелян

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