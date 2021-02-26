9 признаков нелюбви к себе

Как понять, что человек не любит себя? Вот 9 симптомов, которые подскажут, что вы сами себе портите жизнь. Их важно знать, чтобы постараться исправить ситуацию и изменить отношение к собственной персоне.
Всегда ли мы понимаем, что мы себя не любим? Ведь наличие одного какого-то признака, еще не значит, что по остальным критериям у нас с этим вопросом все хорошо! Кто хочет себя проверить?
1. Нелюбовь к своему телу.
Женщины: То у нас талия не такая тонкая, то грудь слишком маленькая, то глаза не слишком большие.
Мужчины: Мышцы совсем не как у Шварценеггера, пресс тем более, а рост не как у баскетболиста. Как дальше жить?
Первое – это не впадать в крайности. Любить СТРАСТНО себя ненакрашеной, не ухоженной, в старом свитере - не стоит. Но любить в себе достоинства, их подчеркивать, принимать недостатки – это и есть любовь к своему телу.
Мужчины! Не все женщины любят излишне накачанных мачо. Поддерживайте форму для себя!
2. Запрещать себе вещи, которые вызывают положительные эмоции, радость.
Нужно:
3. Не принимать от других любовь, заботу, внимание.
Кричать – я все сама (сам)! Особенно, когда болеете или аншлаг на работе.
4. Окружать себя людьми, которые критикуют, а не поддерживают. (Без комментариев)
5. Ставить себе очень высокую планку.
Любить себя только, если у Вас машина последней марки, Вы директор фирмы, у Вас 333 диплома (и все красные), дети отличники и призеры всех кубков; в квартире все по местам, как в армии, и ни одного микроба!
6. Бояться совершать ошибки.
Где-то продолжение следующего пункта. Но…
Совершая ошибки мы учимся, накапливаем опыт и поэтому лучше ориентируемся в этих вопросах в дальнейшем.
7. Воспринимать все на свой счет. Особенно негатив.
Если сотрудники смеются, значит над нами. (А может анекдот смешной кто-то рассказал!)
Начальник злой, потому что я что-то сделал не так. (А может его начальник его покритиковал!)
8. Раствориться в ком-то, отодвигая все собственные планы, мнение. Жизнь!
Идти только туда куда решила лучшая подружка, муж, мама. Без их мнения и сопровождения - никуда !
9. Завидовать, осуждать, сравнивать.
Завидуете кому-то – хотите это для себя. Сравниваете себя с кем-то – недовольны собой.опубликовано econet
Автор Елена Мусаелян
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
По всем пунктам можно нати другую причину. диагнос МПМОтветить
Мужчины: Мышцы совсем не как у Шварценеггера - заболевание
Запрещать себе вещи, которые вызывают положительные эмоции, радость - заботится о другом.
Бояться совершать ошибки - ну тут вы дамочка разберитесь с собой. Ответственность или раздолбайство что вам импонирует в других.
Воспринимать все на свой счет. Особенно негатив - :) начитался подобных статей...
Раствориться в ком-то, отодвигая все собственные планы, мнение. Жизнь! - А я-то думал, Вы счастливая. У вас (русских) есть такая песня. Наверно, Вас любили многие. Вы не любили никогда.
Завидовать, осуждать, сравнивать - а разве эта статья не направлена на то чтобы ваш читатель себя сравнил с вашим эталоном? (Эталонами называют образцы мер).
/МПМ - мысли пачкают мозги/ Harrison Harry
Это ваши мысли это ваша грязь и пока они не стали императивом. Каму какое дело?
P.S. мой русский далёк от совершенства (как в орфографии так и ассоциациях) но я быстро учусь ;)
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