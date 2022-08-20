9 признаков того, что ваши отношения — игра в одни ворота

Часто бывает так, что окунувшись в новые отношения, мы очень многое отдаем. А вот получаем мало. Как понять, что ваши отношения - "игра в одни ворота"? Мы расскажем о 9 признаков таких отношений.

Погрузившись целиком и полностью в отношения и чувства к партнеру, вы можете не замечать многие вещи. Важно не терять самообладание и понимать, как на самом деле относится к вам ваш избранник. И найти в себе силы прекратить отношения, если это односторонняя игра. Мы собрали 9 признаков, которые говорят о том, что ваши отношения – игра в одни ворота.

Как понять, что эти отношения нужны только вам

Ответственность за составление планов лежит на ваших плечах

Казалось бы, вы оба являетесь частью отношений. Планирование совместного досуга – это своеобразная работа. Необходимо продумать детали, выбрать время и место, которое устраивает вас обоих. Однако, ваш избранник демонстрирует полное безразличие к этому процессу и не принимает в нем никакого участия. Ему абсолютно все равно.

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Вы не можете положиться на своего избранника

Когда партнеру требуется помощь и участие – вы откладываете свои дела и начинаете помогать ему. Ведь он важен для вас. Но почему-то в ситуациях, когда помощь нужна вам, он не спешит оказать поддержку. Вы всегда остаетесь один на один с трудностями и справляетесь с ними в одиночку.

Вы не можете себе позволить раскрыться перед ним

Если делясь с партнером самым сокровенным, вы замечаете, что он использует полученную информацию как средство манипуляции, значит такому человеку нельзя доверять. Одна из важных составляющих успешных отношений – это возможность почувствовать себя защищенными. Быть с тем, кто этого не дает – бессмысленно.

Ему интереснее заниматься чем-то другим, чем провести время с вами

Конечно, иногда каждому из нас требуется уединение. И у вас обоих есть какие-то интересы помимо общения с партнером. Но проводить время вместе необходимо. Но если чувствуете, что уделяя вам время избранник заставляет почувствовать, что «отбывает повинность», задумайтесь, нужны ли такие отношения? Ведь от общения радость должны испытывать оба человека.

Вы извиняетесь за каждую мелочь

Когда вы находитесь в прекрасном настроении и отлично выглядите, то партнер демонстрирует симпатию к вам. Однако в трудных ситуациях, вместо поддержки, вас оставляют в одиночестве или вовсе выставляют за дверь. Он демонстрирует недовольство, если вы обижаетесь, устали или просто капризничаете. А ваши действия корректируются так, как нужно партнеру. При этом должны еще и извиняться за свой «вздорный характер». С этим никак нельзя мириться. Если вашему избраннику дороги вы и ваши отношения, он всегда поддержит и успокоит вас, при необходимости, а никак не наоборот.

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Вы не можете обсудить с ним ваши отношения

Время от времени, мы размышляем об отношениях, анализируем их. Это необходимо, чтобы лучше понять в какой стадии эти отношения находятся. Такие размышления не должны вас посещать только тогда, когда что-то не клеится и требует какого-то действия. Более того, размышлять и анализировать нужно вместе, если ваш избранник отказывается проводить такую работу, то вряд ли от одностороннего анализа будет толк. Нежелание вашего избранника обсуждать и работать над отношениями приводят к сомнениям и неуверенности в них. В таких отношениях не стоит оставаться, если они не приносят ничего, кроме раздражения.

Вы подумаете несколько раз, прежде чем пригласить его пойти куда-либо с вами

Ваши друзья не разделяют каких-то ваших увлечений или просто заняты и не могут сходить с вами на премьеру спектакля или посетить выставку. Ваш партнер, тот человек, который должен разделить ваши увлечения и отправиться на мероприятие вместе с вами, в то время, когда приятели отказали. А если и он отвечает отказом, что тогда?

Вам приходится искать оправдания его поведению

Задумайтесь, часто ли вам приходится оправдывать поведение вашей второй половинки перед друзьями или родственниками? Вероятно, в этом случае, они видят немного больше, чем вы. Погружаясь в отношения целиком, находясь под влиянием чувств и эмоций, мы не всегда объективно оцениваем поведение наших избранников. Если он дорожит вами, то поступает таким образом, что не нужно искать оправдания его действиям.

Вы пытаетесь вовлечь его во все сферы своей жизнь, а он не предпринимает подобных усилий

В определенный момент наступает время, когда вы стремитесь познакомить вашего избранника со своим окружением. И каким бы не было отношение к нему друзей или родственников, вы пытаетесь ввести его в свой круг общения. А ваш партнер, не стремится узнать вас лучше, более того, его личная жизнь: друзья, семья – закрыты для вас. Такое поведение говорит о том, что ваши отношения — «игра в одни ворота». Если партнер не открывает двери своей жизни для вас, может быть стоит закрыть перед ним дверь в вашу жизнь?опубликовано econet.ru

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