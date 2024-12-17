9 шагов на пути к счастливой жизни. Обязательно сделайте это!

Счастье - это так просто. Достаточно сделать маленький шаг, и многое вокруг увидится по-другому, жизнь засияет новыми красками. А эти 9 шагов точно помогут вам стать счастливее. Проверено на практике... Но для начала полюбите себя.

Здесь я собрала 9 пунктов, которые сделали мою жизнь счастливее. Я бы даже сказала, что я зажилА, зажила по-настоящему, после того как начала делать это все. Итак, вот, что я вам предлагаю.

Что полезно сделать, чтобы зажить счастливо

1. Осознать, что вы никому ничего не должны. Никому и ничего. Точка. Конечно, эта тема вряд ли прокатит с ипотекой и автокредитом, но можно попробовать, а вдруг?

2. Полюбить себя. Если вы уже преуспели в этом деле – прекрасно, если же нет, то поспешите. Научиться любить себя– это лучшее, что вы можете сделать в этой жизни.

3. Принять свою внешность и свое тело, чтобы у вас не выросло и какого бы размера, оно все равно достойно любви. Просто потому что это ваше тело и вам в нем «ехать» до конца жизни.

4. Узнать себя, познакомиться со своими тараканами, внутренними драконами и всеми, кто живет внутри. С теми, кто нравится можно подружится, а с теми, кто мешает жить - культурно попрощаться. В этом вам поможет практика осознанности.

5. Познакомиться со своим внутренним ребенком и постоянно уделять ему внимание.

6. Заботиться, заботиться и еще раз заботиться о себе любимой, самой родной и дорогой. Это и ваше право, и ваша обязанность.

7. Простить себя за все свои ошибки. Понять, что ошибаются абсолютно все, и ошибки неизбежны.

8. Оставить прошлое в прошлом. Было-было-было и прошло... Буду честна и откровенна, не всегда получается… Если какие-то детские травмы и обиды засели глубоко, будет нужна терапия.

9. Принять ответственность за свою жизнь. Часто она идет в словосочетании с грузом. Но мне бы хотелось развенчать этот миф. По-моему, ответственность - синоним взрослости, а как раз-таки взрослый человек может делать все то, что он хочет и то что ему нравится, самостоятельно принимать решения в жизни и делать выбор, а также принимать ответственность за результаты этих решений.

Список можно продолжать, но здесь мне хотелось сфокусироваться на самых основных моментах. Обобщая, я бы назвала это налаживанием отношений с собой и взрослением.

P.S. Работа над собой - это не самый легкий труд, но результат того стоит!опубликовано econet

Автор Вербовецкая Анжела

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