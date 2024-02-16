9 увлекательных игр, которые позволят воспитать эмоционально сильных детей

Дети ежеминутно познают окружающий мир. Свой внутренний мир для них тоже пока неизведан. Поэтому, когда ребенок сталкивается со своими эмоциями (гневом, обидой, грустью), проявить и прожить их ему может быть сложно. Взрослые должны помочь ребенку выплеснуть переполнявшие его эмоции.

Детям намного сложнее справляться с нахлынувшими эмоциями, чем взрослым. Именно поэтому они становятся капризными и устраивают истерики на ровном месте. Чтобы этого избежать, нужно помочь ребенку избавиться от переизбытка эмоций. Вместо того чтобы пичкать детей таблетками или ставить в угол за непослушание, лучше предложите им несколько интересных игр, которые помогут им успокоиться. Вот они.

Игры, которые помогут ребенку успокоиться

1. Ни звука!

Передавайте друг другу колокольчик так, чтобы он не зазвонил. Покажите ребенку, как это нужно делать — очень бережно и тихо. Если он захочет, пусть зазвонит в колокольчик и внимательно послушает, как тот звучит.

Если детей много, сядьте в тесный круг. Сначала передавайте колокольчик соседу, а затем тому, кто сидит дальше от вас. Хорошо, если для этого нужно будет встать и подойти к кому-то. Главное условие — не нарушать тишину.

2. Смотай клубочек

Предложите ребенку смотать в клубочек яркую пряжу. Размер клубка с каждым разом может становиться все больше и больше.

Не забудьте сообщить ему, что этот клубочек волшебный — забирает грусть, печаль, злость и обиду, как только начинаешь его сматывать, так сразу же и успокаиваешься.

3. Я — воздушный шар

Вместе с ребенком надуйте несколько воздушных шаров, затем из каждого медленно выпустите воздух. Внимательно следите за тем, как из шара выходит поток воздуха.

Затем попросите ребенка стать воздушным шаром: пусть он наберет через нос в легкие как можно больше воздуха, а потом выпустит его — медленно и плавно.

Пусть ребенок расскажет вам о ситуациях, в которых он чувствует себя воздушным шаром — когда его переполняют эмоции, когда прямо распирает от злости, обиды или ненависти.

Предложите ему в таких ситуациях использовать упражнение «Я — воздушный шар». Затем снова повторите с ним эту дыхательную практику.

4. Успокой мышку

Дайте ребенку в ладошки пушистую, мягкую, хрупкую игрушку в форме мышки (или другого зверька). Затем сообщите ему: «Вот попала к тебе в руки маленькая мышка, она такая нежная и беззащитная. Она так боится коршуна! Подержи ее, поговори с ней, успокой ее».

Пусть ребенок подержит в руках игрушку, погладит её, поговорит с ней, скажет ей добрые слова, успокоит. В процессе игры он успокоится и сам.

5. Спокойная вода

Поставьте расслабляющую музыку. Лягте вместе с ребенком на пол. Пусть займет удобную для себя позу. Поставьте условие: если кто-то двинется, ему придется… Далее придумайте сами.

Другой вариант: можете не ставить никаких условий, а просто пригласить ребенка спокойно полежать и послушать музыку.

6. Не дай листику упасть

Эта простая, но очень веселая игра заключается в том, чтобы не дать клочку бумаги упасть на пол. При этом нельзя использовать руки и другие предметы. Разрешается только дуть на небольшой клочок так, чтобы он постоянно оставался на весу.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

фото ©Jessica Drossin

7. Как растет дерево

Поставьте расслабляющую музыку, приглушите свет в комнате или задвиньте шторы. Предложите ребенку повторять за вами. Представьте, что вы росток, который пробивается сквозь землю, чтобы стать деревом.

Опуститесь на колени, голова тоже опущена, далее начните «распускаться» — вытягивать руки и медленно подниматься вслед за ними. Движения произвольные и медленные. В конце у вас должно получится высокое дерево. Для этого вытянитесь вверх, станьте на цыпочки.

Выполняйте это упражнение перед сном, когда укладываете детей спать.

8. Юный археолог

Опустите кисть руки в таз с кинетическим или обычным песком (можно взять любую крупу) и засыпьте её. Ребенку нужно осторожно «откопать» руку — то есть произвести археологические раскопки.

При этом нельзя дотрагиваться до кисти руки. Как только ребенок коснется вашей ладони, он тут же меняется с вами местами.

9. Ласковые прикосновения

Подберите 6-7 мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это выложите на стол. Предложите ребенку оголить руку по локоть, а затем объясните, что по руке будет ходить «зверек» и касаться ласковыми лапками.

Надо с закрытыми глазами угадать, какой «зверек» прикасался к руке, то есть отгадать предмет. Прикосновения должны быть поглаживающими, приятными.

Какие вы используете способы, чтобы успокоить ребенка?опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet