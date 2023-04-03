9 вещей, на которые зрелой женщине просто наплевать

Жизнь еще короче, чем мы представляем. Поэтому беспокоиться о неважных вещах нелепо. Уметь послать все лишнее – это своего рода искусство, которое постигают женщины лишь с возрастом.

Уметь не брать во внимание лишнее – это своего рода искусство, которое женщины постигают с возрастом. Всех нас с детства обучали правилам, которые должна соблюдать абсолютно каждая женщина. А если вдуматься: «Какого черта, собственно говоря?» В конце концов, это – наша жизнь, и мы вправе жить так, как считаем нужным! Жизнь слишком коротка, чтобы расточительно тратить ее на попытки угодить и понравиться всем людям (что невозможно, в принципе). А не сделать ли большой и красивый «фак» всем тем вещам, которые не имеют абсолютно никакого значения? Есть женщины, которые знают это, как никто другой. Это зрелые, успешные и уверенные в себе женщины, которые смело показывают «фак» всем условностям и нелепостям, которые люди сами же себе придумали.

На что же наплевать полностью и бесповоротно зрелой женщине?

1. На то, во что она одета

Ее одежда – это исключительно ее дело. Она не гонится за последними «писками» моды и не оглядывается в панике, кто во что одет, чтобы и себе прикупить подобное. Она носит то, что удобно, то, что соответствует ее стилю, то, что приносит ей радость.

2. То, что о ней говорят другие люди

Если она кому-то не нравится или о ней кто-то отзывается плохо, — это исключительно проблемы этих людей. Ее это все никак не касается! У нее попросту нет времени размышлять над тем, что о ней кто подумал. Она руководствуется принципом: «Те, кто вас ненавидит, будут ненавидеть, что бы вы ни сделали, так зачем беспокоиться об этом?»

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3. Мнение о ее сексуальной жизни

Да, конечно, у зрелой женщины есть сексуальная жизнь. Но вот что ее абсолютно не беспокоит – это то, что кто подумает по этому поводу. Она может спать с одним партнером, а может с несколькими одновременно, и это касается только ее, больше никого на свете! Она – достаточно взрослая, чтобы решать с кем, где и как.

4. Быть милой и вежливой с людьми, которые этого не заслуживают

Она больше не тратит ни грамма своей энергии, чтобы казаться воспитанной и любезной с хамами и противными людьми. Когда такого сорта люди появляются на ее горизонте, то она попросту игнорирует их и не замечает. Знаете, почему? Потому, что их нет для нее! Зачем ей лишний стресс, зачем ей тратить время на них? Проходим мимо, как сквозь пустое место, — и дело с концом!

5. Беспокоиться о том, чтобы быть в прекрасной физической форме

Давайте, наконец, признаемся себе все: ну не бывает в природе абсолютно совершенного тела! И сильная, зрелая женщина прекрасно это понимает. Она не пытается подогнать себя под стандарты «90-60-90» только потому, что так диктует общество! Все, что ей надо – это чувствовать себя комфортно в своем теле, в своей коже, и не имеет абсолютно никакого значения, сколько килограммов она весит или сколько у нее морщин.

6. Вписываться в общество

Она не ученица младших классов, которая старается понравиться всем без исключения. Зачем ей прогибаться под надуманные правила и запреты? Если она будет нравиться людям – чудесно. Ну а если нет – это их проблемы, и совсем никакая не трагедия. Повторимся: это ее жизнь, а не их.

7. Вещи известных брендов

Ей совершенно не интересно гонятся за последней моделью туфель Луи Виттона, чтобы хвастаться потом ими перед знакомыми и незнакомыми. Если они ей действительно понравятся – она их купит, и совершенно не из-за бренда, а если нет – даже не посмотрит в их сторону.

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8. Как поживают ее экс-мужья и экс-любовники

Эти люди ушли из ее жизни и попросту перестали существовать. Ей не интересно, чем они занимаются, на ком женились, с кем встречаются. Эта информация ей попросту не нужна! Отношения закончились, и она ставит на этом жирную «точку».

9. Бояться что-то послать к черту

Она не боится послать подальше то или тех, что ей не нужно и вредит. Она не будет оправдываться или извиняться, потому что это смешно и нелепо. Единственное, что ее волнует, — это то, что для нее имеет значение. Все остальное – в топку!

Жизнь еще короче, чем мы представляем. Поэтому беспокоиться о неважных вещах нелепо. Уметь послать все лишнее – это своего рода искусство, которое постигают женщины лишь с возрастом. Направляйте свою энергию на действительно важные вещи, отсекайте все лишнее! Все просто! опубликовано econet

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