Как работает эффект дежавю

Дежавю (от французского «deja vu» - «уже виденное») – знакомое большинству людей явление, при котором происходящие события воспринимаются так, будто они уже когда-то происходили.

Дежавю (от французского «deja vu» - «уже виденное») – знакомое большинству людей явление, при котором происходящие события воспринимаются так, будто они уже когда-то происходили.

Однозначной трактовки, объясняющей природу эффекта дежавю, сегодня нет – вместо неё можно рассматривать несколько различных гипотез: от работы интуиции или психических расстройств до соприкосновения с иной реальностью или путешествий во времени.

Впрочем, эти версии не исключают друг друга, как волновая и корпускулярная теории света, так что внимания заслуживает каждая из них.

Как это происходит?

Запрограммировать возникновение эффекта дежавю невозможно – разве что в фильме «Матрица», где Нео, увидев два раза подряд одну и ту же чёрную кошку, понял: программы тоже иногда дают сбой. Другое дело, что при возникновении дежавю события происходят единожды – но это не мешает нам о них «помнить». Появляются люди, которых мы вроде бы давным-давно знаем, увиденные книги, фильмы, музыка или места воспринимаются как нечто полузабытое, но уже имевшее место в жизни – однако когда именно, припомнить не получается.

При этом возникает чувство, будто происходит нечто сверхъестественное, и создаётся иллюзия обладания экстрасенсорными способностями (кто знает, быть может, и не иллюзия?) Однако это мистическое состояние скоро растворяется в повседневности, и всё становится на свои места, оставляя лишь тень удивления и вопросы без ответов.

Дети не сталкиваются с эффектом дежавю – считается, что для этого у них ещё недостаточно чёткое сознание (они попросту не замечают подобных явлений).

Зато есть два возрастных промежутка, когда вероятность возникновения феномена максимальна. В первую группу попадают подростки 16-18 лет – они уже обладают собственным восприятием реальности, но всё ещё очень остро реагируют на происходящее.

Ко второй группе можно отнести людей от 35 до 40 лет - это полностью сформированные личности, определившиеся со своим жизненным статусом и обогащённые определённым багажом опыта и достижений.

История открытия феномена

Понятие «дежавю» впервые появилось в книге «Будущее психологии» Эмиля Буарака. На дворе заканчивался XIX век, а известный психолог завершал последний курс университета. Его исследования коснулись также других смежных понятий: «дежавекю» (уже пережитое), «дежаэнтендю» (уже слышанное) и «жамевю» (никогда не виденное).

В своих исследованиях Буарак опирался на известные ещё с седых времён факты – ведь с эффектом дежавю были знакомы ещё в античности, а затем эта идея кочевала по книгам разных эпох.

С XIX века за неё взялись известные писатели: Шатобриан, Чарльз Диккенс, Марсель Пруст, Артур Конан Дойл, Джек Лондон, Клиффорд Саймак, Лев Толстой. Поначалу учёный мир проигнорировал работу Буарака, однако списать огромное количество случаев на психические расстройства было невозможно, и за феноменом, наконец, закрепилось официальное название.

Теперь рассмотрим теорию возникновения дежавю с биологической точки зрения.

Исследователи из Массачусетского технологического университета выяснили, что зарождение этого феномена происходит в височной доле головного мозга - зубчатой извилине гиппокампа. Этот отдел занимается поиском аналогий в памяти и находит различия между схожими образами. Благодаря гиппокампу мы в состоянии отличать прошлое от настоящего, а уже виденное - от нового.

Однако если в работе этого мозгового отдела происходит сбой, за ничтожные доли секунды увиденный образ попадает в центр памяти, а затем туда же поступает новый запрос от гиппокампа: хранится ли в памяти нечто подобное? Мозг тут же выдаёт ещё «не остывшее» воспоминание, которое и воспринимается как нечто из неопределённого прошлого.

Говоря иными словами, мы не замечаем, что видим нечто впервые целых два раза вместо одного, так как не запоминаем первый «сеанс». Работа гиппокампа может нарушиться подобным образом в результате стресса, усталости, неблагоприятных условий внешней среды (жара, холод, атмосферное давление), а также в состоянии депрессии и из-за различных заболеваний. опубликовано econet