Правила лечения крещенской водой

В ночь с 18 на 19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых чтимых своих праздников – Крещение Господне, называемый также Богоявление.

Когда набирать воду?

Итак, если Вас замучили недуги, запаситесь целебной крещенской водой. Эта вода, набранная в ночь с 18-го на 19 января, с 0 часов 10 минут до 1 часа 30 минут или чуть позже, испокон века считалась чудотворной. В это время «открывается небо» и молитва, обращенная к Богу, будет услышана.

Наши бабушки и дедушки использовали ее для лечения, очищения, изгнания злых духов и дурных мыслей, брызгали 8 лицо человеку или по углам дома.

Хотите проверить? Это нетрудно. Только постарайтесь все точно сделать по правилам, бережно хранимым в народной памяти.

После первой звезды

В сочельник, 18 января, нельзя ничего есть до появления в небе первых звезд. Пейте только чистую воду, старайтесь провести весь день тихо и спокойно, не раздражаясь, не вступая в конфликты, наведите чистоту и порядок в доме. Вечером, после первой звезды, можно и поужинать. Подготовьте стеклянную посуду с крышками, например 3-литровые банки или бутылки. Тщательно промойте.

После 0 часов 10 минут наполните эту посуду водой из колодца, родника или другого чистого источника. Можно и просто из-под крана. Желательно про­пустить ее через очистительный фильтр, но это не обязательное условие. Наберите не менее 3 литров и закройте банки крышками. Хранить крещенскую воду лучше в темном прохладном месте. И если в дальнейшем по каким-то причинам Вы захотите вылить эту воду, то ни в коем случае не выливайте в унитаз или в раковину.

Разбавьте простой водой и уж тогда выливайте или полейте растения (кстати, замечено, что неразбавленная крещенская вода по-разному влияет на растения: одни расцветают, другие, наоборот, погибают. Поэтому лучше не рисковать и действовать осмотрительно).

Как принимать ванну?

В эту ночь облейтесь три раза кре­щенской водой или примите ванну. В период с 0 часов 10 минут до 1 часа 30 минут наполните ванну холодной водой из-под крана. Перекрестите воду и себя по три раза, прочитайте молитву и стук­ните кулаком правой руки по груди три раза, чтобы вызвать вибрацию тела, гармонирующую с вибрациями воды. Затем без вскрикиваний и шума сядьте в ванну и три раза окунитесь с головой, каждый раз ударяя по груди.

Молча выйдите из ванны (если искупаться в крещенской воде захочет еще кто-то из ваших домочадцев, набе­рите в ванну новую воду).

Сразу не вытирайтесь, пусть вода впитается в кожу. В это время проведите самомассаж или энергично постукивайте пальцами по всему телу от макушки до пяток. Затем наденьте теплую одежду, белье, носки, все новое и уже обязательно выстиранное и выглаженное. Выпейте травяной чай с медом.

«Кипит» ли ваша вода?

Вас пугает холодная вода? Боитесь простуды? Тогда разбавьте холодную кре­щенскую воду горячей до той темпера­туры, которую можете выдержать. Дети и пожилые люди могут принять теплую ванну не ночью, а днем, но воду все равно нужно набрать в период с 0 часов 10 минут до 1 часа 30 минут.

Во время купания обратите внимание, как ведет себя вода в ванной. Если при погружении в нее вода будет «кипеть» или пойдут пузырьки, значит, процесс очищения идет очень активно, снимается сглаз, выходит негативная энергия.

Сколько хранить воду?

Крещенской водой, сохраняемой в стеклянной посуде, можно пользоваться в течение. Это очень сильная энергетическая вода, поэтому пить ее постоянно не рекомендуется. А вот принимать как лекарство, если Вы нездоровы, добавлять в ванну (от одной чайной ложки до одного стакана на ванну), полоскать рот, умываться, сбрызгивать лицо, глаза, все тело - очень полезно.

Напоминаю: вытираться не нужно. Для очищения жилища брызгают крещенской водой по углам комнат, а затем небольшую часть воды наливают в стеклянный сосуд, не закрывая крышкой, и оставляют в помещении. опубликовано econet