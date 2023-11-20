50 архиважных правил для пап маленьких девочек!

Кажется, в этом мире еще не нашли что-то более прелестное и бесконечно трогательное, чем отношения отцов и дочек. Просто потому что моменты, когда мужчины, обычно скупые на эмоции, брутальные и сильные

Кажется, в этом мире еще не нашли что-то более прелестное и бесконечно трогательное, чем отношения отцов и дочек. Просто потому что моменты, когда мужчины, обычно скупые на эмоции, брутальные и сильные, как скалы, берут свои дочурок на руки, раскачивают их на качелях, укладывают спать или просто гуляют за руку, заставляют сердце биться чаще.

50 правил для пап маленьких дочерей от Майкла Митчелла:

1. Ее маму надо любить. Уважать и гордиться. И проявлять свои чувства страстно и публично.Когда Она вырастет, у нее будут отличные шансы полюбить и выйти замуж за человека, который будет относится к ней также, как вы относитесь к ее маме. Хорошо это или плохо? Как есть, так есть, я бы предпочел, чтобы это было хорошо.

2. Она растет и ищет героя. Этим героем можете стать вы. И Она будет постоянно приходить к вам за помощью.

3. Всегда будьте рядом. Гуляйте вместе только для того, чтобы быть друг с другом, без каких-либо дополнительных причин. Искренне интересуйся тем, что интересно ей. Ей нужно, чтобы папа принимал участие в каждом этапе ее жизни. Но не сидите лениво рядом с ней, пока она прибавляет годы… прибавляет жизнь к своим годам.

4. Наслаждайтесь каждым моментом, когда вы вместе. Сегодня она ползает вокруг дома в подгузниках, завтра вы вручаете ей ключи от машины, и, не успеете глазом моргнуть, уже ведете ее под венец. Когда-нибудь, проводить время со своим папочкой перестанет быть самым лучшим. Жизнь проходит очень быстро. Лелейте это время сейчас, пока вы можете.

5. Молитесь о ней. Постоянно.

6. Купите ей перчатку и научите ее бросать бейсбольный мяч. Пусть гордится, что умеет бросать мяч, как девочка… озорная девочка.

7. Она будет ругаться со своей матерью. Проявите мудрость, когда будете выбирать, какую из сторон поддержать.

8. Ну же! Купите ей эти украшения!

9. Конечно, глупо выглядит игра в «ку-ку». Но вы все равно играйте с ней.

10. Наслаждайтесь волшебным временем купания.

11. Наступит тот день, когда она попросит щенка. Не думайте над этим. По крайней мере, один раз в ее жизни, скажите просто «да».

12. Никогда не рано начать объяснять ей, что такое деньги. Хотя всю жизнь Она будет попрошайничать как подросток, даже в день своей свадьбы.

13. На ее день рождения испеките на завтрак блинчики в форме цифры - смотря сколько ей лет. В крайнем случае, купите пончик с розовой глазурью, и воткните в него свечку - этого будет вполне достаточно.

14. Купите ей кеды, как только она начнет ходить. Она не всегда будет хотеть обуваться в одном стиле со своим папулей.

15. Танцуйте с ней. Начинайте, когда она еще совсем маленькая девочка или даже когда она еще младенец. Не ждите ее свадьбы.

16. Возьмите ее на рыбалку. Возможно, Она будет извиваться больше, чем червяк на вашем крючке. Но это нормально.

17. Научите ее говорить «нет». Когда-нибудь вы оба этому будете рады.

18. Говорите ей, что она красавица. Повторяйте это снова и снова. Когда-нибудь мультфильмы и журналы «красоты» будут стараться убедить ее в обратном.

19. Научите ее пользоваться домкратом и менять проколотое колесо. Шина без воздуха, не должна стать самым паническим событием в её жизни. Но, надо понимать, в первый раз, когда это случится, Она все равно рыдая позвонит вам.

20. Берите ее на природу. Смотрите, как ее глаза наполняются изумлением от впервые увиденной красоты бескрайних просторов. Оставьте iPod дома.

21. Разрешите ей подержать руль. Она всегда будет помнить, как папочка позволил ей рулить.

22. Она так же умна, как и любой мальчишка. Убедитесь, что она знает это.

23. Когда она будет учиться дарить поцелуи, она захочет усыпать ими все ваше лицо. Поощряйте это.

24. Знания из области: как правильно плеваться семечками не помогут ей поступить в хороший колледж. Тем не менее, этому тоже стоит научиться.

25. Разрешить ей кататься у вас на плечах – чистое волшебство. Делайте это сейчас, пока у вас крепкая спина, а она – крошечная.

26. Это в ее натуре – создавать музыку. В ваших силах познакомить ее с удовольствием – в носках по деревянному полу.

27. Если недалеко от вашего дома есть речка или озеро, водите ее туда чаще. Ее будет тянуть к воде, как утку к луже.

28. Она будет с нетерпением ждать вашего возвращения с работы по вечерам. Не опаздывайте.

29. Если мама записала ее на плаванье, постарайтесь попасть в бассейн тоже. Не пугайтесь, если там не будет больше других пап. Это их потеря.

30. Никогда не забывайте про ее день рождения. Она не будет помнить, какой подарок вы ей подарили в 10 лет. Она будет помнить, что вас там не было.

31. Научите ее, кататься на роликах. Наблюдайте и наслаждайтесь, как растет ее уверенность в себе.

32. Пусть Она поваляется на траве. Это хорошо для ее души. И для вашей тоже полезно.

33. Сходите вместе на шоппинг, купите ей купальник. Не бойтесь запрещать ей что-либо из того, что она выбрала, но сопротивляйтесь желанию купить ей закрытую пляжную пижаму.

34. Где-то между тремя и шестью годами Она попросит вас жениться на ней. Разочаруйте её, только нежно.

35. Она, наверное, захочет переползти в вашу кровать после ночного кошмара. Это хороший знак.

36. Для плачущей девочки нет ничего более утешительного, чем руки ее отца. Никогда не забывайте об этом.

37. Покатайте ее на качелях в соседнем парке. Она будет визжать и просить толкать ее выше и быстрее. Ее определение " выше и быстрее", вероятно, не совпадает с вашим. Имейте это в виду.

38. Когда Она подрастет, ваше определение "выше и быстрее" будет гораздо ближе к ее. Когда этот день придет, вложите в это все, что у вас есть.

39. Держать ее за ноги вниз головой, в то время как Она хихикает и постоянно кричит, - отличное упражнение для ваших бицепсов. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Она не имеет понятия о мышечной усталости.

40. Она может попросить вас купить ей пони на день рождения. Если Вы не живете на ферме, не делайте этого. Тем не менее, пони можно взять напрокат.

41. Не переусердствуйте с подарками на дни рождения или на Рождество. Вместо этого, дарите ей жизненный опыт, который вы можете разделить.

42. Дайте ей понять, что она всегда может прийти домой. Чтобы ни произошло.

43. Запомните, прям как бабочка, она тоже расправит крылья и улетит однажды. Наслаждайтесь ее волшебными годами.

44. Пишите ей письма, от руки, каждый год накануне ее дня рождения. И всю эту пачку подарите ей, когда Она закончит колледж и станет мамой. Или когда они ей будут нужны больше всего на свете.

45. Научитесь доверять ей. С каждым годом давайте ей больше свободы. До того уровня, который вы для нее установите.

46. Если вы сомневаетесь, доверьтесь своему сердцу. Она ведь все равно это делает.

47. Когда ваша дочь-подросток расстроена, постарайтесь не обращать на это внимания - это добавит вам несколько лет жизни.

48. Мороженое искупает множество грехов. Надо лишь знать, какое Она любит больше всего.

49. Этот день вот-вот наступит. Всегда - неожиданно. Чем раньше у вас получится с этим смириться, тем легче будет жить дальше.

50. Сегодня Она одна убегает от вас к школьному автобусу, а завтра уже поступит в колледж. Не проморгай! опубликовано econet

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