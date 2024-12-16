Пикантный картофель, запеченный в молоке с тмином

Попробуйте приготовить картофель с тмином — очень вкусно, просто и быстро!
Попробуйте приготовить пикантный картофель с тмином — очень вкусно, просто и быстро!
Ингредиенты на 4 порции
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Инструкции
1. Почистить картофель, нарезать кубиками либо ломтиками (кому как больше нравится).
2. Добавить к картофелю соль, перец и тмин. Перемешать.
3. Выложить всю смесь в керамический либо чугунный горшок.
4. Залить молоком, сверху положить нарезанный кусок сливочного масла.
5. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 40-60 минут (в зависимости от сорта картофеля время приготовления может варьироваться).
6. За 20 минут до готовности посыпать тертым сыром (по желанию).
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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