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Пикантный картофель, запеченный в молоке с тмином

Источник: Econet 16 декабря 2024 5772
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Попробуйте приготовить картофель с тмином — очень вкусно, просто и быстро!

Пикантный картофель, запеченный в молоке с тмином

Попробуйте  приготовить пикантный  картофель с  тмином — очень вкусно, просто и быстро!

Ингредиенты на 4 порции

  • картофель, 500 г
  • молоко, 0.5 л
  • перец молотый, по вкусу
  • соль, по вкусу
  • сливочное масло, 100 г
  • тмин, 5-10 г

Можно добавить

  • сыр, 200 г
  • укроп, пучок

Инструкции

1. Почистить картофель, нарезать кубиками либо ломтиками (кому как больше нравится).

2. Добавить к картофелю соль, перец и тмин. Перемешать.

3. Выложить всю смесь в керамический либо чугунный горшок.

4. Залить молоком, сверху положить нарезанный кусок сливочного масла.

5. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 40-60 минут (в зависимости от сорта картофеля время приготовления может варьироваться).

6. За 20 минут до готовности посыпать тертым сыром (по желанию). 

Пикантный картофель, запеченный в молоке с тмином

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Источник: https://econet.ua/

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