Эмоциональная зависимость – это расплата

Как правило, это человек (мужчина или женщина), имеющий глубокую неуверенность в себе. Эта неуверенность основана на том, что “меня не могут любить просто так”.

Работая с любовной зависимостью, я наблюдаю некоторые закономерности. В какой-то момент отчётливо вырисовался портрет зависимой личности. Я сейчас не говорю о глубоких причинах, идущих из отношений в семье и вызывающих зависимость, я опишуличностные особенности человека, который склонен к созданию зависимых отношений.

Как правило, это человек (мужчина или женщина), имеющий глубокую неуверенность в себе. Эта неуверенность основана на том, что “меня не могут любить просто так”. Неуверенность вполне может скрываться за внешней успешностью и бравадой, но на самом деле в глубине психики сидит маленький ребёнок, который отчаянно ищет защиты, поддержки и любви. Найдя это в другом человеке хотя бы частично или приписав умозрительно другому эти качества, человек смертельно боится это потерять. Он из последних сил цепляется за отношения, прощая, уступая, игнорируя свои интересы, только чтобы удержать человека и связанное с ним относительное душевное спокойствие.

У склонного к зависимым отношениям человека, как правило, скудная эмоциональная жизнь, точнее, это просто обычная жизнь, как у подавляющего большинства людей: работа, быт, дети, иногда спорт для здоровья или красоты. Появление партнёра противоположного пола автоматически превращает отношения в сверхзадачу – все эмоции связаны с отношениями. Плохо ли, хорошо ли, но в любом случае, эмоционально наполнено. Уже не так скучна и обыденна жизнь.

Сверхзадачей отношения делает ещё отсутствие у человека собственных стратегических целей по поводу своей жизни. Решение тактических задач всего лишь помогает выживанию, но не даёт ощущение того, куда человек идет, как хочет жить, чем заниматься. Необходимо погружение в себя для ответа на самые сложные вопросы в жизни “Кто я?” и “Для чего я живу?”. Доступ к самости для многих закрыт в силу духовной и личностной незрелости.

Из этого вытекает отсутствие работы и увлечений, способных занять хотя бы на время все мысли и устремления человека, и сильных намерений, как маяк, ведущих по жизни. Если нет других ориентиров, то единственно доступным – становится другой человек.

И это показатель того, что первое место в жизни у человека не занято. Психологически правильно поставить себя на это место, но в этом случае возможны злоупотребления из-за излишнего эгоизма. Поэтому самым здоровым для человека было бы держать на первом месте веру во что-то большее, чем человек: в Бога, в мироздание, во Вселенную, в жизнь, Единый Разум и тому подобное. Только вера в то, что жизнь намного мудрее и многовариантнее, чем мы можем представить, даёт надежду на то, что все разрешится самым лучшим образом и никакая встреча не последняя.

Зачастую страх, что “больше никого не встречу” является ведущим мотивом к сохранению “не тех” отношений. Этот страх имеет глубокое обоснование. Как существа социальные, мы боимся отверженности и изгнания, потому что в прежние времена это могло привести к гибели. Страх одиночества зашит в наших генах. У склонного к зависимости человека он мощно активизируется из-за неумения устанавливать контакты и вести коммуникацию. Вроде бы какой-то круг общения есть, но он крайне ограничен и новые связи образуются тяжело и редко, эдакая своеобразная обособленность, будто человек один во всем мире.

Я вообще начинаю думать, что эмоциональная зависимость – это плата за наше неверие, разделенность и отсутствие любви к себе и к миру. По сути, это последствия того, что человек идёт против законов мироздания. В восстановлении утраченного и кроются рецепты избавления. опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet