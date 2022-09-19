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Научитесь говорить нет!

Источник: release-me.ru 19 сентября 2022 6006
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В китайской философии Конфуцианство есть теория. Если ты спас человеку жизнь, то ты несешь ответственность за все его дальнейшие поступки.

Научитесь говорить нет!

С этим можно поспорить. НО… Если ты не можешь научиться говорить нет и не знаешь как отказать человеку, когда он тебя о чем-то просит, то по сути ты начинаешь жить чужой жизнью, а не своей. Помогать людям нужно. Но есть хорошая поговорка -  лучше дать человеку удочку и научить его ловить рыбу, чем просто дать ему рыбу.

Поэтому если ты не хочешь погрязнуть в решении чужих проблем научись говорить нет.

7 способов научиться говорить НЕТ

1. Два вопроса + Один совет

  • Задай просящему эти два простых вопроса
  • Что он уже сделал для решения проблемы ?
  • Почему он сам не может ее решить ?

Если он дает невнятные ответы, то скажи - Я смогу помочь только когда получу от тебя ответы. Если он четко отвечает что, как и почему просто дай ему совет из своего опыта что делать дальше. И четко и жестко заканчивай разговор фразой - Дальнейшее обсуждение будет только после того, как ты сделаешь то, что я тебе сказал.

2. Предложи бартер

Если тебя кто-то о чем-то просит, ты в ответ тоже о чем-то просишь. Это можно делать сразу либо сначала помочь и потом уже обратиться за помощью. Таким образом ты проверяешь человека. Если он тебе тоже помогает, то вы сотрудничаете дальше. Если же он тебе отказывает, то в следующий раз у тебя будет хорошее основание сказать ему нет.

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3. Распиши свой распорядок дня

На самом деле люди к тебе относятся так, как ты сам к себе относишься. Если ты не ценишь свое время и силы и готов по первому зову помогать, то не удивляйся, что люди будут садиться тебе на шею. Научись ценить себя и свое время. Когда кто-то тебя о чем-то просит, достаешь ежедневник, сверяешься и просто говоришь - Нет, не могу у меня сейчас такое то дело. Но мы можем поговорить об этом завтра в 16.00. Таким образом, ты покажешь, что не против помочь, однако в удобное для тебя время.

Научитесь говорить нет!

4. Просто скажи НЕТ

Ты никому ничего не должен. Если тебя кто-то о чем-то просит, отвечать ДА или НЕТ это уже твое право. Поэтому просто скажи НЕТ. Без объяснения причин, без отговорок, без отмазок. Просто нет и все. Не стоит обосновывать свой отказ. Это как оправдание. Говори нет спокойно и уверенно. И возвращайся к своим делам. Но если ты привык часто соглашаться, то тебе будет не так просто это сделать. Поэтому чтобы натренировать этот навык включай раз в месяц дни, когда ты всем подряд весь день говоришь нет. Независимо ни от чего и ни от кого.

5. Прикинься Дурачком

Когда кто-то хочет тебя напрячь решать чужие проблемы, скажи следующее. Слушай, пару месяцев назад я тоже пробовал решить эту проблему. Но накосячил по полной и до сих не решил её. И задай вопрос: - Ты действительно желаешь получишь от меня помощь?

Если не хочешь выдумывать просто сошлись на недостаток опыта и знаний и скажи, что твоя помощь может лишь сделать проблему еще большей.

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6. Поиграй в игру вопросов

Просто начни задавать разные вопросы:

— У яндекса спрашивал? А это делал ? А сам что думаешь?

Как правило, человек либо поймет, что от тебя помощи не добиться либо твои вопросы натолкнут его на какую-то идею, которую он и побежит реализовывать.

7. Возьми время на обдумывание просьбы. 

Объясни, что вот так сразу помочь невозможно. Нужно подумать, прикинуть варианты. А так как у тебя и своих дел навалом, то минимум пару дней на это потребуется. Как правило, люди не могут так долго ждать и пойдут искать другие варианты решения своих проблем.

На этом все. И помни,  лучшая помощь, которую ты можешь дать, это четкая рекомендация что человек может сделать сейчас. В 99 % случаев человек сам может решить свои проблемы если ему подсказать что сделать. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология ментальность отношения нет ответственность

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