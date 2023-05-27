10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться

На вашей кухне не хватает места? Это не повод покупать еще один шкаф: гораздо проще избавиться от ненужных вещей, которые создают беспорядок на кухне. Рассказываем, с чего начать
1. Неиспользуемые контейнеры
Пользу пластиковых контейнеров трудно переоценить, но это не значит, что их должно быть много. Вам вполне хватит и двух-трех контейнеров разного размера. Судите сами: контейнеры занимают много места, а пользуетесь вы ими не так уж и часто. Поэтому от лишних комплектов лучше избавиться.
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Храните на кухне только нужные вам вещи. Избавьтесь от захламляющих ящики старых купонов и соусов, которые остались после ужина в фаст-фуде. Коллекция банок вам тоже ни к чему: оставьте пару-тройку банок разного размеры, а остальные пустите в дело — например, сделайте из них крутые подсвечники или цветочные вазы.
4. Старые губки для мытья посуды
Губки для мытья посуды — главный источник микробов на кухне. Их нужно регулярно менять, иначе мытье посуды рискует стать бессмысленным. Чтобы губка оставалась сухой и чистой как можно дольше, фиксируйте ее после использования зажимом для бумаг. Также можно погреть губку одну минуту в микроволновой печи — от неприятного запаха и микробов не остается и следа.
5. Пластиковые пакеты
У многих из нас на кухне есть отдельный ящик для пластиковых пакетовиз супермаркета. Откажитесь от них в пользу холщовой сумки: она занимает куда меньше места и не вредит окружающей среде. Кроме того, такую сумку можно брать с собой в магазин: она не рвется и вмещает много продуктов. А чтобы не забыть сумку во время похода в супермаркет, храните ее в багажнике машины.
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6. Несвежие хлопковые полотенца
Хлопковые полотенца, которые есть практически на каждой кухне, лучше заменить одноразовыми бумажными салфетками. Дело в том, что полотенца быстро приходят в негодность: их нужно стирать не реже одного раза в неделю, иначе полотенца приобретают неприятный запах, от которого трудно избавиться. Одноразовые бумажные салфетки стоят дешевле и справляются с беспорядком ничуть не хуже хлопковых полотенец.
7. Ненужная техника
Бытовая техника на кухне занимает первостепенное место, но это не значит, что она должна загромождать пространство. К примеру, те, кто редко готовит, могут обойтись компактным холодильником в два раза меньше обычного, установив его на невысокий шкаф или встроив в стенку. А те, кто никогда не пользуется духовкой, могут купить только варочную панель, а пространство под ней использовать для хранения кухонной утвари.
Как известно, столовых приборов много не бывает, а вот от большого набора кухонных ножей лучше отказаться. Такие наборы стоят недешево, а ведь каждым ножом в комплекте не пользуются даже известные шеф-повара, ограничиваясь всего тремя или пятью ножами. Поэтому покупать такие наборы не имеет смысла даже искушенному гурману.
9. Неиспользуемые кулинарные книги
С приходом гаджетов кулинарные книги и журналы кажутся уже не такими полезными, как раньше. Конечно, здорово иметь книгу с рецептами от известных шеф-поваров, но только в том случае, если вы ей действительно пользуетесь. Если же корешок с именем Джейми Оливера или Гордона Рамзи просто радует ваш глаз, то лучше подарить эту книгу тому, кто найдет ей достойное применение, а место на полке освободить для чего-нибудь еще.
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10. Тысяча мелочей на холодильнике
Эксперт по уборке Мэри Кондо говорит, что все вещи в доме должны приносить пользу или радость. В противном случае их следует выбросить. Это относится к висящим на холодильнике запискам и ненужным магнитам. Ведь телефонный номер службы доставки пиццы удобнее хранить в телефоне, да и большинство магнитов вряд ли служит приятным воспоминанием об отпуске. К тому же тысяча мелочей на холодильнике создает ощущение беспорядка.опубликовано econet
Автор: Юлия Безбородова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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