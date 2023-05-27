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10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться

Источник: inmyroom.ru 27 мая 2023 5244
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На вашей кухне не хватает места? Это не повод покупать еще один шкаф: гораздо проще избавиться от ненужных вещей, которые создают беспорядок на кухне. Рассказываем, с чего начать

10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться

Вы будете удивлены, но главная причина беспорядка на кухне — не отсутствие мест хранения, а лишние вещи, буквально засоряющие пространство кухни. Неиспользуемые кулинарные книги и бытовые приборы, лишние ножи и кружки, бесполезные магниты и пластиковые пакеты — все это создает ощущение беспорядка и делает кухню непрактичной. Предлагаем положить этому конец и избавиться от ненужных вещей на кухне: а поможет вам наш простой шорт-лист.

1. Неиспользуемые контейнеры

Пользу пластиковых контейнеров трудно переоценить, но это не значит, что их должно быть много. Вам вполне хватит и двух-трех контейнеров разного размера. Судите сами: контейнеры занимают много места, а пользуетесь вы ими не так уж и часто. Поэтому от лишних комплектов лучше избавиться.

10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться

2. Лишние кружки
 
Коллекция кружек тоже занимает неоправданно много места на полках кухонного гарнитура. Освободите его для чего-нибудь еще, оставив только самые любимые чашки и кружки. При этом вовсе необязательно прятать их в шкаф: можно поставить сервиз на открытые полки, чтобы красивая посуда всегда была на виду.

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10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться3. Ненужные вещи в ящика

Храните на кухне только нужные вам вещи. Избавьтесь от захламляющих ящики старых купонов и соусов, которые остались после ужина в фаст-фуде. Коллекция банок вам тоже ни к чему: оставьте пару-тройку банок разного размеры, а остальные пустите в дело — например, сделайте из них крутые подсвечники или цветочные вазы.

10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться4. Старые губки для мытья посуды

Губки для мытья посуды — главный источник микробов на кухне. Их нужно регулярно менять, иначе мытье посуды рискует стать бессмысленным. Чтобы губка оставалась сухой и чистой как можно дольше, фиксируйте ее после использования зажимом для бумаг. Также можно погреть губку одну минуту в микроволновой печи — от неприятного запаха и микробов не остается и следа.

 
 
10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться

5. Пластиковые пакеты

У многих из нас на кухне есть отдельный ящик для пластиковых пакетовиз супермаркета. Откажитесь от них в пользу холщовой сумки: она занимает куда меньше места и не вредит окружающей среде. Кроме того, такую сумку можно брать с собой в магазин: она не рвется и вмещает много продуктов. А чтобы не забыть сумку во время похода в супермаркет, храните ее в багажнике машины.

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10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться
 

6. Несвежие хлопковые полотенца

Хлопковые полотенца, которые есть практически на каждой кухне, лучше заменить одноразовыми бумажными салфетками. Дело в том, что полотенца быстро приходят в негодность: их нужно стирать не реже одного раза в неделю, иначе полотенца приобретают неприятный запах, от которого трудно избавиться. Одноразовые бумажные салфетки стоят дешевле и справляются с беспорядком ничуть не хуже хлопковых полотенец.

10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться
 

7. Ненужная техника

Бытовая техника на кухне занимает первостепенное место, но это не значит, что она должна загромождать пространство. К примеру, те, кто редко готовит, могут обойтись компактным холодильником в два раза меньше обычного, установив его на невысокий шкаф или встроив в стенку. А те, кто никогда не пользуется духовкой, могут купить только варочную панель, а пространство под ней использовать для хранения кухонной утвари.

10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться
8. Лишние кухонные ножи
 

Как известно, столовых приборов много не бывает, а вот от большого набора кухонных ножей лучше отказаться. Такие наборы стоят недешево, а ведь каждым ножом в комплекте не пользуются даже известные шеф-повара, ограничиваясь всего тремя или пятью ножами. Поэтому покупать такие наборы не имеет смысла даже искушенному гурману.

10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться

9. Неиспользуемые кулинарные книги

С приходом гаджетов кулинарные книги и журналы кажутся уже не такими полезными, как раньше. Конечно, здорово иметь книгу с рецептами от известных шеф-поваров, но только в том случае, если вы ей действительно пользуетесь. Если же корешок с именем Джейми Оливера или Гордона Рамзи просто радует ваш глаз, то лучше подарить эту книгу тому, кто найдет ей достойное применение, а место на полке освободить для чего-нибудь еще.

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10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться

10. Тысяча мелочей на холодильнике

Эксперт по уборке Мэри Кондо говорит, что все вещи в доме должны приносить пользу или радость. В противном случае их следует выбросить. Это относится к висящим на холодильнике запискам и ненужным магнитам. Ведь телефонный номер службы доставки пиццы удобнее хранить в телефоне, да и большинство магнитов вряд ли служит приятным воспоминанием об отпуске. К тому же тысяча мелочей на холодильнике создает ощущение беспорядка.опубликовано econet

Автор: Юлия Безбородова

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Источник: https://econet.ua/

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