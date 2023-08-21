Узнаем характер человека по дате рождения с помощью Квадрата Пифагора

Эти нехитрые вычисления помогут Вам раскрыть характер человека. Для этого нужно только узнать дату рождения.

Эти нехитрые вычисления помогут Вам раскрыть характер человека. Для этого нужно узнать дату рождения.

Например, этот человек родился 19.03.1983.

Начинаем складывать:

1) цифры дня и месяца рождения: 1+9+3=13;

2) цифры года рождения: 1+9+8+3=21;

3) и, наконец, два полученных числа: 13+21=34.

Получилось 34-первое рабочее число.

Теперь сложите цифры первого рабочего числа:

3+4=7

7-второе рабочее число Из первого рабочего числа отнимите удвоенную первую цифру дня рождения:

34-2=32

32-третье рабочее число.

Для того чтобы получилось следующее рабочее число число, сложите цифры третьего числа:

3+2=5

5-четвёртое рабочее число.

Получилось два ряда цифр:

1 ряд – дата рождения: 19.03.1983

2 ряд – рабочие числа: 34; 7; 32; 5.

Подсчитайте общее количество цифр в двух рядах. В нашем случае их 14. Это означает, что человек, которому гадают, пришёл в этот мир в 14 раз. По словам Пифагора, человек приходит на землю 15 раз, а потом переходит жить в другое, более совершенное измерение.

Теперь нарисуйте квадрат 3 на 3 и разделите его на 9 маленьких квадратиков, как показано на картинке. В первый квадратик впишите все единицы из полученных 1 и 2-го ряда цифр, во второй – двойки, в третий – тройки и так далее.

А теперь посмотрим, о чём же расскажут нам эти цифры.

Квадрат 1. Характер

1 – эгоист;

11 – человек эгоистичный, но иногда может подумать о других;

111 – человек с положительным устойчивым характером;

1111 – характер очень волевой и сильный;

11111 – самодур и диктатор;

111111 – жестокий человек, но для близких пойдёт на всё. Крайне неприятен в общении. Подобные люди, к счастью, встречаются очень редко.

Квадрат 2. Биоэнергия

Двоек нет.Биополе отсутствует. Канал открыт для активного поглощения энергии. Таким людям нравятся старые вещи (коллекционеры). Они неплохо относятся к окружающим, но при этом пытаются поживиться за счёт других, “поглощая” их биополе;

2 – биоэнергии хватает для жизни, но в данный момент её маловато, поэтому надо заниматься спортом. Эти люди сверхчувствительны к атмосферным перепадам;

22 – биоэнергии достаточно, такой человек способен лечить других людей;

222 – хороший экстросенс;

2222 – этих людей очень любит противоположный пол. Однако если добавляются три шестёрки (666), нужно быть осторожнее!

Квадрат 3. Организованность и способности к наукам

Нет троек – Очень аккуратный и пунктуальный человек, который выделяется среди окружающих культурной речью и воспитанностью;

3 – у таких людей всё зависит от настроения. Они не любят беспорядок, но уборку проводят опять-таки в зависимости от настроения(хочу- делаю. хочу – нет);

33 – хорошие способности к точным наукам(математике, физики, химии);

333 – способность к наукам. Аккуратные до занудства;

3333 – из этих людей получаются хорошие учёные. Отличительные черты – педантизм, аккуратность.

Квадрат 4. Здоровье

Нет четвёрок – У этого человека проблемы со здоровьем;

4 – здоровье нормальное; болезни начинаются в преклонном возрасте;

44 – очень здоровый человек, обладающий высокой сопротивляемостью болезням, живым темпераментом;

444 – то же самое, только ярче выражено.

Квадрат 5. Интуиция

Нет пятерок – человек родился с некоторым каналом интуиции. Он активен, старается что-то предпринять. Всегда обдумывает свои действия, но неизбежно совершает много ошибок. таким людям приходится пробивать себе дорогу в жизни тяжёлым трудом;

5 – канал открытый, эти люди делают меньше ошибок;

55 – сильно развитая интуиция ( могут быть следователями или юристами);

555 – ясновидящие. Все, то происходит вокруг, им понятно. Они знают, что делать;

5555 – таким людям подвластно время и пространство, они могут проникать в другие измерения.

Квадрат 6. Заземлённость

Нет шестёрок – человек пришёл в этот мир, чтобы получить профессию. Физический труд он не любит, но он вынужден им заниматься;

6 – земной человек. Думает об учёбе, но без физической работы ему не обойтись;

66 – любит трудиться, хотя физическая работа для него – только хобби;

666 – знак тревожный. Очень привлекательный и темпераментный человек, однако потребует от партнёра больших денежных затрат;

6666 – этот человек в своих предыдущих земных превращениях много и тяжело работал.

Квадрат 7. Талант

Нет семёрок – человек станет талантливым в своих последующих превращениях. А в нынешней жизни его ждёт тяжёлая судьба;

7 – у этого человека есть неярко выраженный талант;

77 – знак очень талантливых людей. Они музыкальны, имеют художественный вкус, могут рисовать. Человек этого знака наделён всем – и хорошим, и плохим. Для него не существует закрытых дверей. Даже если он попадёт под суд, ему помогут выиграть судебный процесс;

777 -знак особый. Эти люди столкнуться с серьёзными трудностями;

7777 – это знак тревоги. Люди с такой комбинацией цифр должны быть очень осмотрительны.

Квадрат 8. Ответственность

Нет восьмёрок – человек легко берёт в долг, но не спешит отдавать;

8 – человек с развитым чувством ответственности;

88 – очень развито чувство ответственности. Этот человек всегда готов помочь другим людям;

888 – человек призван служить народу;

8888 – человек имеет паропсихологические способности, а также имеет способности в области точных наук.

Квадрат 9. Ум

9 – такому человеку надо развивать свой ум;

99 – умная голова, но дана лентяю;

999 – умный, удачливый человек;

9999 – человек редкого ума, однако груб и немилосерден. опубликовано econet

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