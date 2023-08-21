Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Узнаем характер человека по дате рождения с помощью Квадрата Пифагора

Узнаем характер человека по дате рождения с помощью Квадрата Пифагора

Источник: shera-x.diary.ru 21 августа 2023 5376
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Эти нехитрые вычисления помогут Вам раскрыть характер человека. Для этого нужно только узнать дату рождения.

Узнаем характер человека по дате рождения с помощью Квадрата Пифагора

Эти нехитрые вычисления помогут Вам раскрыть характер человека. Для этого нужно узнать дату рождения.

Например, этот человек родился 19.03.1983.

Начинаем складывать:

1) цифры дня и месяца рождения: 1+9+3=13;
2) цифры года рождения: 1+9+8+3=21;
3) и, наконец, два полученных числа: 13+21=34.
Получилось 34-первое рабочее число.

Теперь сложите цифры первого рабочего числа:

3+4=7
7-второе рабочее число Из первого рабочего числа отнимите удвоенную первую цифру дня рождения:
34-2=32
32-третье рабочее число.

Для того чтобы получилось следующее рабочее число число, сложите цифры третьего числа:
3+2=5
5-четвёртое рабочее число.

Получилось два ряда цифр:

1 ряд – дата рождения: 19.03.1983
2 ряд – рабочие числа: 34; 7; 32; 5.

Подсчитайте общее количество цифр в двух рядах. В нашем случае их 14. Это означает, что человек, которому гадают, пришёл в этот мир в 14 раз. По словам Пифагора, человек приходит на землю 15 раз, а потом переходит жить в другое, более совершенное измерение.

Теперь нарисуйте квадрат 3 на 3 и разделите его на 9 маленьких квадратиков, как показано на картинке. В первый квадратик впишите все единицы из полученных 1 и 2-го ряда цифр, во второй – двойки, в третий – тройки и так далее.

А теперь посмотрим, о чём же расскажут нам эти цифры.

Узнаем характер человека по дате рождения с помощью Квадрата Пифагора

Квадрат 1. Характер

1 – эгоист;
11 – человек эгоистичный, но иногда может подумать о других;
111 – человек с положительным устойчивым характером;
1111 – характер очень волевой и сильный;
11111 – самодур и диктатор;
111111 – жестокий человек, но для близких пойдёт на всё. Крайне неприятен в общении. Подобные люди, к счастью, встречаются очень редко.

Квадрат 2. Биоэнергия

Двоек нет.Биополе отсутствует. Канал открыт для активного поглощения энергии. Таким людям нравятся старые вещи (коллекционеры). Они неплохо относятся к окружающим, но при этом пытаются поживиться за счёт других, “поглощая” их биополе;
2 – биоэнергии хватает для жизни, но в данный момент её маловато, поэтому надо заниматься спортом. Эти люди сверхчувствительны к атмосферным перепадам;
22 – биоэнергии достаточно, такой человек способен лечить других людей;
222 – хороший экстросенс;
2222 – этих людей очень любит противоположный пол. Однако если добавляются три шестёрки (666), нужно быть осторожнее!

Квадрат 3. Организованность и способности к наукам

Нет троек – Очень аккуратный и пунктуальный человек, который выделяется среди окружающих культурной речью и воспитанностью;
3 – у таких людей всё зависит от настроения. Они не любят беспорядок, но уборку проводят опять-таки в зависимости от настроения(хочу- делаю. хочу – нет);
33 – хорошие способности к точным наукам(математике, физики, химии);
333 – способность к наукам. Аккуратные до занудства;
3333 – из этих людей получаются хорошие учёные. Отличительные черты – педантизм, аккуратность.

Квадрат 4. Здоровье

Нет четвёрок – У этого человека проблемы со здоровьем;
4 – здоровье нормальное; болезни начинаются в преклонном возрасте;
44 – очень здоровый человек, обладающий высокой сопротивляемостью болезням, живым темпераментом;
444 – то же самое, только ярче выражено.

Квадрат 5. Интуиция

Нет пятерок – человек родился с некоторым каналом интуиции. Он активен, старается что-то предпринять. Всегда обдумывает свои действия, но неизбежно совершает много ошибок. таким людям приходится пробивать себе дорогу в жизни тяжёлым трудом;
5 – канал открытый, эти люди делают меньше ошибок;
55 – сильно развитая интуиция ( могут быть следователями или юристами);
555 – ясновидящие. Все, то происходит вокруг, им понятно. Они знают, что делать;
5555 – таким людям подвластно время и пространство, они могут проникать в другие измерения.

Квадрат 6. Заземлённость

Нет шестёрок – человек пришёл в этот мир, чтобы получить профессию. Физический труд он не любит, но он вынужден им заниматься;
6 – земной человек. Думает об учёбе, но без физической работы ему не обойтись;
66 – любит трудиться, хотя физическая работа для него – только хобби;
666 – знак тревожный. Очень привлекательный и темпераментный человек, однако потребует от партнёра больших денежных затрат;
6666 – этот человек в своих предыдущих земных превращениях много и тяжело работал.

Квадрат 7. Талант

Нет семёрок – человек станет талантливым в своих последующих превращениях. А в нынешней жизни его ждёт тяжёлая судьба;
7 – у этого человека есть неярко выраженный талант;
77 – знак очень талантливых людей. Они музыкальны, имеют художественный вкус, могут рисовать. Человек этого знака наделён всем – и хорошим, и плохим. Для него не существует закрытых дверей. Даже если он попадёт под суд, ему помогут выиграть судебный процесс;
777 -знак особый. Эти люди столкнуться с серьёзными трудностями;
7777 – это знак тревоги. Люди с такой комбинацией цифр должны быть очень осмотрительны.

Квадрат 8. Ответственность

Нет восьмёрок – человек легко берёт в долг, но не спешит отдавать;
8 – человек с развитым чувством ответственности;
88 – очень развито чувство ответственности. Этот человек всегда готов помочь другим людям;
888 – человек призван служить народу;
8888 – человек имеет паропсихологические способности, а также имеет способности в области точных наук.

Квадрат 9. Ум

9 – такому человеку надо развивать свой ум;
99 – умная голова, но дана лентяю;
999 – умный, удачливый человек;
9999 – человек редкого ума, однако груб и немилосерден. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

жизнь психология характер день рождения

Еще от shera-x.diary.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Зеркало — это мой лучший друг, потому что когда я плачу, оно никогда не смеется. Чарли Чаплин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.