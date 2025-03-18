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Оригинальный сырный салат

Источник: arborio.ru 18 марта 2025 4984
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Экология потребления. Еда и рецепты: Сырный салат – вкусное и достаточно простое в приготовлении блюдо, которое будет уместно как на праздничном столе, так и в повседневном рационе

Оригинальный сырный салат

Сырный салат – вкусное и достаточно простое в приготовлении блюдо, которое будет уместно как на праздничном столе, так и в повседневном рационе.

Ингредиенты:

  • 200 г. твердого сыра
  • 100 г. шампиньонов
  • 2 стручка сладкого перца
  • 2 яблока
  • 1 апельсин

Для заправки:

Оригинальный сырный салат

Приготовление:

1. Сыр и очищенные от кожицы и сердцевины яблоки нарезать кубиками.

2. Молодые шампиньоны потушить и разрезать пополам.

3. Из перца удалить сердцевину и нарезать кольцами.

4. Очистить и разделить на дольки апельсин, каждую дольку разрезать пополам.

5. Смешать с помощью миксера или венчика йогурт, горчицу, мед, сок лимона и апельсиновую цедру.

6. Соединить ингредиенты салата и заправить соусомопубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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салат закуска сыр йогурт еда рецепты

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