Агрессивное поведение детей. Что делать родителям?

Слово агрессия с латинского "aggressio" дословно переводится как нападение. Агрессия – деструктивное поведение, которое противоречит нормам и правилам существования людей в обществе, она может приносить физический и моральный ущерб окружающим людям.

Агрессивное поведение в детском возрасте – достаточно обычное явление. Агрессия ребёнка может быть направлена:

На окружающих людей вне семьи (на педагога, одноклассников);

На близких людей;

На животных;

На себя (выдёргивание волос, кусание ногтей, отказ от еды);

На внешние объекты (разрушение предметов, порча имущества);

На символические и фантазийные объекты (рисунки, собирание оружия, компьютерные игры агрессивного содержания).

Что делать, если у ребенка агрессивное поведение?

Причины, провоцирующие подобное поведение, вполне объяснимы, и знать их очень важно. Ведь игнорируя причины, вряд ли можно справиться с проявлениями агрессии у ребенка. Наиболее распространенными причинами агрессивного поведения являются следующие:

Если родители строго наказывают ребенка за проявление агрессии: в этом случае ребенок скрывает свои чувства в присутствии родителей, но в любой другой ситуации возможны вспышки гнева; зачастую на жалобы воспитателя или учителя о том, что ребенок ведет себя агрессивно, родители отвечают: "Да не может быть! Дома он так себя не ведет!" Оно и понятно, дома ребенок боится проявлять свои чувства, ведь за этим обязательно последует наказание;

в этом случае ребенок скрывает свои чувства в присутствии родителей, но в любой другой ситуации возможны вспышки гнева; зачастую на жалобы воспитателя или учителя о том, что ребенок ведет себя агрессивно, родители отвечают: "Да не может быть! Дома он так себя не ведет!" Оно и понятно, дома ребенок боится проявлять свои чувства, ведь за этим обязательно последует наказание; Если чересчур уступчивые родители во всем потакают ребенку: в таких случаях ребенок не чувствует себя в безопасности и начинает проявлять черты агрессии. В данном случае на всё те же возмущения педагогов об агрессивном поведении ребенка родители говорят: "Ну а что мы можем сделать? Мы же не можем ему ни в чем отказать, мы же его так любим!" Вот этим и пользуется их чадо и проявляет агрессию в качестве самозащиты;

в таких случаях ребенок не чувствует себя в безопасности и начинает проявлять черты агрессии. В данном случае на всё те же возмущения педагогов об агрессивном поведении ребенка родители говорят: "Ну а что мы можем сделать? Мы же не можем ему ни в чем отказать, мы же его так любим!" Вот этим и пользуется их чадо и проявляет агрессию в качестве самозащиты; Если родители чрезмерно контролируют или безразлично относятся к ребенку: в этом случае у ребенка тоже формируются агрессивные черты характера.

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В такой ситуации родители уверенны, что это пройдет, ведь они в детстве были такими же и вели себя так же, и ссылаются на наследственный фактор. А на самом деле все очень просто: ребенок не уверен в себе и в своих силах, чувствует себя ненужным, и в таком случае он также начинает вести себя агрессивно.

Эмоциональная нестабильность

Источником агрессивности у детей 2–6 лет может быть их эмоциональная нестабильность. До 7 лет многие дети подвержены колебаниям эмоций, которые взрослые часто называют капризами. Настроение малыша может меняться под влиянием усталости или плохого самочувствия. Когда проявления раздражения или негативных эмоций ребенком считаются недопустимыми и всячески подавляются под влиянием принятого в семье стиля воспитания, родители ребенка могут столкнуться с немотивированными, в их понимании, вспышками гнева.

В этом случае ребенок переносит свою агрессивность не на "обидчика", а на все, что под руку подвернется. Это могут быть предметы и игрушки, которые он станет швырять и ломать. Или растение, у которого он оторвет листья и цветы. Или маленький котенок, которого он безнаказанно (если никто не видел) пнёт. Можно также выместить обиду на более слабых: младшем братике, сестренке. Чем жестче установленные дома правила поведения, тем агрессивнее может быть поведение ребенка вне дома (или в стенах дома в отсутствие авторитетных для ребенка взрослых).

Как понять, что ваш ребенок агрессивен? Вот несколько признаков агрессивного ребенка:

Постоянно теряет контроль над собой;

Ругается и спорит с окружающими;

Постоянно пытается раздражать других детей и взрослых;

Винит остальных в своих ошибках;

Часто сердится;

Отказывается делать что-либо;

Он мстителен и завистлив.

Что означает агрессия ребенка в разном возрасте

3 года. В этом возрасте агрессия для ребенка – это протест против власти взрослых. Если его наказывать, то он станет еще более агрессивным, но и не стоит быстро сдаваться и потакать его прихотям, так как он поймет, как добился желаемого результата, и такое поведение закрепится у него надолго. Не стоит забывать, что данный возраст для детей является кризисным и имеет свои особенности.

4–5 лет. В этом возрасте ребенок уже может контролировать свои эмоции, он уже способен отличить, что можно делать, а чего нельзя.

5–6 лет. В этом возрасте агрессия – это уже специфическая форма взаимоотношений ребенка с окружающими.

Вполне естественно, что мальчики чаще проявляют агрессию, чем девочки. Согласно сформировавшимся в нашем обществе стереотипам, мужчина должен быть сильным и умеющим за себя постоять, то есть "крутым". Неагрессивные дети в школе и детском саду уже воспринимаются как редкость. Приходится родителям учить своих детей, чтобы давали сдачи, поскольку иначе они просто не смогут "вписаться" в "мужское общество", в котором одной из основных ценностей является умение постоять за себя. Мальчики нередко вынуждены проявлять агрессивность, чтобы не оказаться "белыми воронами" и изгоями среди одноклассников или друзей во дворе.

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Повышенная агрессивность может быть обусловлена также биологическими, половыми, психологическими и социальными причинами. Нередко агрессивные реакции детей бывают обусловлены установками, предрассудками и системой ценностей значимых для них взрослых. Например, дети из семей, в которых отношение к людям зависит от их положения на иерархической лестнице, способны сдержаться, когда их отчитывает учитель, но нахамят уборщице, гардеробщице или дворнику. Хорошо, когда в семье финансовое благополучие. Но если члены семьи измеряют все количеством денег, их дети начинают неуважительно относиться ко всем, кто зарабатывает мало. Это проявляется в вызывающем поведении в школе, в демонстративном пренебрежении по отношению к учителям.

Детям, особенно подросткам, свойственно делить всех людей на "своих" и "чужих". К сожалению, это нередко приводит к откровенной агрессии против "чужаков". Дети, как губка, пропитываются всем, что можно назвать "семейными установками". Именно поэтому очень тревожит факт агрессивного поведения детей, вызванного расовыми предрассудками или расовой неприязнью.

В дошкольном возрасте те или иные формы агрессии характерны для большинства детей. В этот период еще не поздно избежать трансформации агрессивности в устойчивую черту характера. Если упустить благоприятный момент, в дальнейшем развитии ребенка возникнут проблемы, которые помешают полноценному становлению его личности, раскрытию индивидуального потенциала. Дети нуждаются в коррекции агрессивности, поскольку она искажает их представление о реальности, заставляя видеть в окружающем мире только враждебность и пренебрежение к себе.

Как вести себя родителям с агрессивным ребенком

Для начала необходимо выяснить причину агрессивного поведения ребенка, затем попробуйте установить одинаковые правила и требования как для малыша, так и для окружающих. Старайтесь чаще говорить ребенку о том, что вы его любите, примите вашего ребенка со всеми его недостатками. Обсуждайте с ребенком все его эмоции и чувства. Расскажите ему, что злиться это нормально. Расскажите, как можно выразить свой гнев, не причиняя вред другим. Когда ребенок разгневан, постарайтесь его отвлечь и перенаправить агрессию в другое, никому не приносящее вреда, русло.

Методы снижения агрессии у детей

Займитесь арт-терапией – предложите ребенку нарисовать, что его беспокоит, а потом предложите порвать его рисунок;

Займитесь сказкотерапией – читая ребенку, специальные психологические сказки вы помогаете ему справиться с агрессией. Помогая сказочным героям, решая их проблемы, ребенок подсознательно будет справляться и со своими проблемами;

Займите его интересными увлечениями (например, лепка из пластилина);

Чаще привлекайте его к своим делам, пусть он почувствует свою значимость.опубликовано econet

Автор Екатерина Фомина

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