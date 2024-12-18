Агрессивный ребенок, или Как родителям остаться в живых?

Детская агрессия считается в социуме чем-то негативным. На самом деле агрессивного ребенка ломать нельзя, агрессивность - часть его личности. А родителям имеет смысл начать знакомство с этой стороной личности своего чада. Их может ожидать много открытий про самих себя и свою жизнь.

Проблема детской агрессивности сейчас животрепещущая. Современный детский мир переполнен насилием – видеоигры, мультики, кино, игрушки. И все, что остается родителям, хвататься за голову и бесконечно себя винить.

Проблема детской агрессии

Многие родители разочарованы в том, что их родительство не такое, как они себе представляли, что дети - это совсем не источник радости, а сплошные проблемы. Но к кому прийти с такими «неправильными» мыслями? Кто поймет или поддержит? В итоге родители остаются наедине со своими тяжелыми переживаниями. Страх осуждения и порицания оказывается сильнее желания попросить помощи.

Дело в том, что агрессивного ребенка ломать нельзя, агрессивность его - часть личности. И именно с этой частью личности, а не со всем ребенком сразу, родителю и важно перестроить контакт. Но именно ее, этой части личности в ребенке, многие бояться и отвергают.

Капризы, истерики, злость, жалобы воспитателей или учителей, согласитесь, это не располагает к душевной беседе с ребенком о «правильном поведении» в социуме. Но такая беседа до поры до времени и не нужна. Родитель проваливается в стыд и вину, а это самая большая ошибка. Потому что нет родительской вины в том, что ваш ребенок такой, и не о чем стыдиться, что он не вписывается в шаблоны социума.

В обществе всегда есть люди, которые ломают старые стереотипы и создают новые правила, двигают человечество вперед, и в этом им помогает личная злость, дружба со своей агрессивной частью личности. Она больше не разрушает человека, а дает ему силы. Возможно, ваш ребенок один из этих людей?

Тогда родителям важно начать знакомство именно с агрессивной частью личности своего ребенка. Потому что пока родителям стыдно и много вины, пока страдают и переживают, почему он не такой как все (а он просто не может быть таким как все) – невольно родители отвергают своего ребенка таким, каким его сделал природа.

Почему многие родители стыдятся поступков своих детей (и правда чем гордится – ударил, сломал, нагрубил)? Потому что в самих них есть то, что они сами в себе отвергают – когда-то хотели себя защитить, но промолчали. Когда-то хотели отстаивать свои интересы, но уступили. Когда-то мама сказала, что никогда не будет любить гневного ребенка – и подавили свой гнев навсегда. Остановили себя в том, в чем ребенок пока еще находится в движении. И именно это становится невыносимым для взрослых. Иногда дети разрешают себе то, что мы, взрослые, давно уже себе запретили. Страх быть отвергнутым социумом слишком давящий и запретный, и ребенок снова и снова своим нестандартным поведением возвращает родителя к этому страху. Чтобы посмотрел, признал и взял из него что-то новое – мысли или чувства, которые помогут дальше двигаться.

Это я к чему?

Когда родители начинают знакомиться с агрессивной частью личности своего ребенка, их ждет много чудных открытий про самих себя и свою жизнь. И так получается, что налаживая отношения с любимым чадом, родители невольно налаживают отношения и с самими собою, и своей жизнью. Знания, которые приводят к переменам.опубликовано econet

Автор Филимошкина Наталия

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