Анатомия Эмоциональной зависимости

"Любимый человек не спасает нас ни от чего: он и не должен спасать". Хорхе Букай

Если я вырос/ла в дисфункциональной семье - я не получил достаточно любви и ощущения собственной нужности, просто потому, что я есть. Из-за этого мой голод по любви и теплу крайне велик.

Если в результате дисфункциональности родительской семьи, мой внутренний компас сбит и реальность искажена - любовные и близкие отношения неосознанно ассоциируются у меня с обидой, болью, страхом, виной.

Зависимые отношения

Если я не чувствовал/а, что нужен своим родителям просто так, не был любим безусловно - я научился быть нужным и функциональным для них, даже в ущерб себе.

Если потребность в ощущении собственной нужности у меня велика - я не склонен учитывать другие свои потребности и свое актуальное состояние.

Если мне посчастливилось найти того уникального другого, которому я нужен - я убежден/а что нашел "того самого", который сделает меня счастливым, что ради него/нее стоит жить. Все это вызывает захлестывающую эйфорию, действующую на меня как наркотик.

Если нужда в своей нужности у меня ведущая - я постоянно фиксирован/а на том, как Другому со мной. При этом я не думаю о том, как с Другим мне.

Если я фиксирован/а в нашем контакте на партнере, забывая о себя - я формирую зависимые отношения. Мне свойственно "растворяться" в отношениях.

Если я нахожусь в зависимых отношениях - в первую очередь мною движет потребность сохранить отношения, нежели желание почувствовать удовольствие и радость в них.

Если я эмоционально зависим/а и плохо контролирую себя в отношении объекта моей зависимости - я пытаюсь контролировать сам объект и испытываю гнев, когда мне это не удается. Затем я раскаиваюсь и испытываю вину.

Если я нахожусь в зависимых отношениях, где мне иногда удается почувствовать себя нужным/ой- все прочие составляющие моей жизни девальвируются в сравнении с этими отношениями. Мне легко отказаться от работы, учебы, друзей - ради любимого/ой.

Если мне удалось ощутить себя нужным/ой в зависимых отношениях - за такие отношения я заплачу дорого: своими желаниями, чувствами, потребностями, комфортом. День за днем, понемногу я разрушаю себя.

Если я почувствую себя нужным/ой - я буду готов разрушить свои границы, практически исключив из лексикона слово "нет" вне зависимости от контекста.

Если мною движет потребность быть нужным/ой - у меня нет шансов выбрать человека, который нужен мне, я буду ориентироваться только на тех, кому нужен я.

Если в своем выборе я отдаю предпочтение тем, кому нужен я - в поле моего выбора попадут партнеры дефицитарные, сложные, инфантильные. В то время, как наполненные и устойчивые - не попадут.

Если я регулярно выбираю тех, кому я зачем-то нужен - я нахожусь в отношениях с нарушенным балансом давать-брать, где я регулярно и много отдаю.

Если баланс в моих отношениях нарушен - рано или поздно меня накрывает опустошенность, апатия, плохое самочувствие, я часто испытываю обиду, страх и боль. Партнеру об этих чувствах я, конечно, не говорю.

Если я выстраиваю зависимые отношения, в которых я испытываю много сильных болезненных аффектов - я вижу ответственность своего партнера за то, в сколь травматичных отношениях я нахожусь. Я не беру ответственность за это на себя.

Если я привык/ла испытывать сильные негативные чувства в близких отношениях - я привык/ла к регулярному выбросу в кровь эндогенных опиатов, спутников стресса. Большая амплитуда эмоциональных колебаний привлекательна для меня, а здоровые отношения и партнеры для меня скучны и не "заводят".

Если я уже прошел/ла круги зависимых отношений несколько раз и осознаю, что многое из вышеперечисленного относится ко мне - я уже на пути к выходу из эмоциональной зависимости.

Если я на этом пути - я осознаю, что одному мне не справиться. Поэтому я ищу поддержку, восстанавливаю социальные связи.

Я иду в терапию за тем, чтобы приобрести навык замечать себя, научиться заботиться о себе, оживить мою сензитивность и "допрожить" те чувства, которые я вынес/ла из своей дисфункциональной семьи и которые я годами подавлял/а.

В результате терапии, у меня нивелируется потребность находиться в зависимых отношениях, а это значит, что в поле моего зрения начинают попадать другие партнеры, более здоровые и устойчивые. А отравляющей эйфории - больше не будет, такая цена моего выбора.опубликовано econet

Автор Мария Мухина

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