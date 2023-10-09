Балуйте себя!

Баловать себя полезно хотя бы иногда. Именно – баловать, то есть, намеренно и целенаправленно удовлетворять свои прихоти и хотелки, не особо анализируя о том, откуда эти желания берутся, где и почему зарождаются…

Баловать себя можно различными способами, это уж как кому милее. Если всмотреться, вчувствоваться

пристально в эту мысль, то могут вызначиться примерно такие плюсы:

Когда человек угодил себе в чем-то, побаловал, он доволен.

Когда человек доволен, то у него хорошее настроение.

Баловать себя полезно

При хорошем общем настрое, улучшается наше самочувствие: уходят мышечные зажимы, слабеет психическое и физическое напряжение, повышается эмоциональный фон, организм начинает работать свободнее и больше по своему, а не навязываемому графику.

При хорошем самочувствии мы лучше выглядим – свежее, энергичнее, моложе. Появляется энергия созидания, взамен упаднической.

Созидательная энергия дает более уверенное чувствование себя, как отдельной крепкой Единицы, Персоны, Себя Собственного.

Уверенное чувствование себя непременно рождает новые мотивации жить лучше, меняется взгляд на самооценку, на свои возможности.

Возможности представляются не вообще, а конкретно: «Да, это я могу уже сегодня, а с это стоит отложить»!

Если мы осознаем свои возможности, то цели и задачи их достижения представляются более ясной картиной. При достижении целей качество нашей жизни всегда улучшается.

И далее на свой взгляд…

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Когда я спрашиваю людей, что значит в их понимании «баловать себя», как это делается практически, то слышу в ответ совершенно разные мнения – от желания приобрести остров, до покупки дорогих чулок или любимого мороженого. И то и другое прекрасно в своих намерениях!

Однако, некоторые люди вовсе не считают правильным баловать себя или угождать себе. Экономят чувства, средства, или не любят себя? Однако, когда они все же пробуют это делать, то им обеспечено множество замечательных открытий и приятные удивления! И еще: когда мы умеем баловать себя, мы умеем баловать и других тоже , которые в ответ непременно нас побалуют чем-то хорошим! Баловать - это про отношение к себе и другим.опубликовано econet

Автор Людмила Старостина

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