«Благие намерения»: Как родители нарушают личные границы ребенка

Как родители, сами того не подозревая, вторгаются в личное пространство ребенка, чем это чревато? Личные границы необходимы каждому человеку. Они позволяют чувствовать себя независимым, свободным, защищенным. Такие границы начинают формироваться с раннего детства и становятся компонентом самодостаточной личности.

Если представить, что человек - это государство, его личные границы приобретают особый смысл. Без ощущения таких персональных границ сложно почувствовать себя независимым, свободным, счастливым. Человек уже не может управлять своей жизнью. Как это проявляется? Он делает не то, что хочет, а подчиняясь желаниям других. И это чревато самыми печальными последствиями.

Нарушение личных границ ребенка

Человеку важно как можно раньше научиться оберегать свои границы и не преступать чужих. И довольно трудно делать это в отношениях со своими детьми. Мы вынуждены балансировать между абсолютным принятием и словом «нет», между стремлением уберечь от трудностей и предоставлением свободы выбора.

Вот 5 ситуаций – 5 типов личных границ, наиболее часто нарушаемых родителями с добрыми намерениями.

№ 1. От ребенка требуют, чтобы он доедал до конца

Когда мы насильно кормим свое чадо или заставляем его доедать – это самое настоящее вторжение в его физические границы. Так мы транслируем ему, что он должен доверять не телесным сигналам (голоду, сытость), а постороннему наблюдателю (мама, бабушка), который всё знает лучше.

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Такое нарушение границ - это все, связанное с телесными ощущениями.

Другие примеры нарушения физических границ:

Малыша насильно укладывают в постель.

Копаются в вещах ребенка, читают личные сообщения, контролируют телефон.

Любые физические наказания.

№ 2. Ребенка насильно записывают на кружки

Каждый из нас имеет право на собственные интересы и увлечения. Это своеобразное личное пространство, огражденное интеллектуальными границами.

Если мама и папа после сада/школы тянут упирающегося сына (или дочь) на английский, рисование, шахматы - они вторгаются в его персональные границы.

Да, это полезно для развития, но вероятный ущерб больше, а силы могут быть потрачены впустую.

Интеллектуальные границы затрагиваются:

Когда ребенку не позволяют высказывать собственное мнение.

Его слова высмеивают и критикуют.

Его вынуждают читать книги, ему не интересные.

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№ 3. Ребенку не позволяют плакать

Бывает, что мама и папа запрещают своему ребенку плакать или сердиться, хохотать, печалиться (выражать разные эмоции). Так затрагиваются эмоциональные границы.

Когда ребенок загнал внутрь себя злость или притворился, что не обижается, это не говорит о том, что он не испытывает негативных чувств. Просто эмоции скрыты, и когда-то освободятся в искаженном виде как беспричинные капризы, раздражительность на родителей, заболевание.

Родители не должны подавлять эмоции, а, наоборот, учат правильно выражать.

Нарушают эмоциональные границы следующие сентенции:

«Мальчику стыдно плакать».

«Девочка должна быть скромной».

«Сердиться - некрасиво».

№ 4. У ребенка «воруют» свободное время

Ребенка полезно учить помогать по дому. Но обязанности должны быть регламентированы по времени. Иначе происходит вторжение во временные границы.

Время невосполнимо. Уважительным отношением к времени ребенка родители подготовят его к тому, чтобы не растрачивать его и в будущем.

И когда ему станут докучать пустым разговором, он прервет его и скажет: «нет».

№ 5. Ребенка упрекают, если он не делится

«Ты жадина-говядина», «нужно обязательно делиться» — мы слышим довольно часто, а это есть нарушение материальных границ (отстаивания личной собственности). У ребенка уже есть собственность. Он имеет полное право не делиться своей машинкой. Или подарить ее кому-либо.

С другой стороны, ребенок четко усвоит, что «мое», а что «чужое». Таким образом он не будет зариться на то, что ему не принадлежит.

Формирование личных границ у ребенка

Первыми у ребенка формируются физические границы. Появляясь на свет, он становится автономным от матери, но границы пока размыты.

У грудного ребенка личных границ нет, поэтому родители должны решать всё за него. Но малыш учится ползать, ходить - его личные границы вырисовываются более явно. И от чуткости мамы и папы зависит, станут они развиваться или искажаться, трансформируясь со временем в протесты или покорность.

Чем старше ребенок, тем далее его физические границы отодвигаются от родителей. За физическими выстраиваются и расширяются прочие личные границы. И это нормальный, естественный путь к самостоятельной и свободной жизни.опубликовано econet.ru

фото ©Julie Blackmon

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