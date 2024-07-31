Благо Дарю Себе: Техника, которая сделает вашу жизнь лучше

Благодарность имеет мощный позитивный посыл. А когда вы искренне выражаете благодарность к самому себе, вы оздоравливаете свою психику, налаживаете отношения с внешним миром и настраиваетесь только на хорошее. Это очень полезно. Благодарите себя ежедневно.
Каким будет ваш посыл в этот мир, таким будет и его отражение. Данная концепция имеет много интерпретаций: «Что посеешь, то и пожнешь», например. То, что мы отдаем, то и получаем взамен. Ведь природа не терпит пустоты, и место в душе, когда вы дарите добро, займет оно же, но вернувшееся к вам и, возможно, приумноженное.
Благодарность. Благо. Дар…Дарить благо. Это не просто слова. Это – установка. Благодарный человек счастлив априори. Он не нуждается в суетных благах.
Его образ мышления позволяет видеть суть вещей. И ценить прежде всего то, что заложено в нем самом. Вселенная это знает и одобряет.
Благодарность себе, это, наверно, когда я Благо Дарю Себе. Звучит не совсем обычно.
Итак, мы привыкли доказывать всему миру, что вовсе не слабы, что мы справляемся со всеми проблемами. Мы загнали себя в жесткие рамки. Боимся продемонстрировать слабость, уязвимость.
А как насчет поддержки и благодарности? Как их обрести, если они необходимы?
Вот полезное упражнение на каждый день:
Шаг 1. Возьмите стеклянную вазочку (не важно, будет ли она для цветов или это хрустальный салатник). Она должна вам нравиться. Можно смастерить красивую коробочку.⠀
Шаг 2. Напишите на бумаге благодарности себе за все свои созидательные действия и чувства.⠀
К примеру, вы сегодня дочитали чудесную книгу, помогли старушке перейти дорогу, накормили дворнягу. Поблагодарите себя.
Вы приготовили изысканный ужин и получили удовольствие – благодарите себя.
А теперь "Мелодика благодарности на каждый день". Пусть она станет вашей привычкой.
И так до того момента, пока все до одного камешки не будут лежать в другой вазе.
Возьмите привычку ежедневно говорить себе не меньше семи благодарностей за то, что вы поняли, сделали, чему научились, что преодолели.
Эта оригинальная техника помогает не забывать о себе, ведь женщины и девушки, к несчастью, чересчур сконцентрированы на посторонних людях, на делах и заботах, и забывают о себе.
И еще: камни имеют свойство впитывать энергетику человека, и, если ежедневно вы станете брать их в руки и произносить слова благодарности себе, они станут в прямом смысле "волшебными" и в вашу жизнь войдут чудеса!
Главное – не будьте суровы по отношению к себе: жизнь и так достаточно тяжела. Цените свои достоинства и поступки. И не забывайте благодарить себя… Благо Дарить Себе. Ведь добра слишком много не бывает. И оно дорого стоит.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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