Благодарность – самая мощная сила во Вселенной

Умение быть благодарным – это особенный стиль жизни счастливой и гармоничной личности. Проявлять благодарность, означает дарить благо, направляя его к тем, кто сделать что-то доброе. Она представляет собой сильный поток позитивной энергии, и является одной из самых мощных сил во Вселенной.

Эту энергетическую мощь не всегда легко обрести и пробудить, особенно, если человек находится в трудных жизненных обстоятельствах, или ему кажется, что благодарить не за что, поскольку все мысли сосредоточены на том, чего у него нет.

Благодарность – стиль жизни

Что такое благодарность?

Многие путают чувства благодарности и признательности. Признательность человек испытывает, когда с ним происходит какое-то благоприятное событие или она направлена на какой-то определенный объект. Например, признательность за желанный подарок или доброе для него дело.

Благодарность – это всеобъемлющее понятие, включающее в себя стиль жизни человека, который испытывает способность реализовать чувство радости и удовлетворения от своей жизни, такой, какая она есть, пусть даже далекой от совершенства. И это чувство постоянного восторга и благодарности, действует как мощный магнит, притягивающий к такому человеку все больше благ.

Они могут выражаться в деньгах, творческой или профессиональной деятельности, интересных знакомствах и прекрасных личных отношениях. Блага могут быть непредсказуемы, иногда, это случаи совершенно невероятного везения и всего того, чего люди сами желают.

Практика благодарности

Практикуя благодарность, человек приходит к двум замечательным результатам в своей жизни. Первое – благодарность создает чувство глубокой радости. Ее невозможно достичь искусственно, гоняясь за удовольствиями. Но, практикуя благодарность, испытывая удовлетворение от того, что имеет и обретая покой, человек неожиданно обнаруживает, что радость появилась сама собой.

Во-вторых, результатом благодарности становится личное процветание и благополучие. Сосредоточенность на том, что человек имеет в своей жизни хорошего, привлекает это хорошее и преумножает его.

Подумайте, чем можете быть довольным уже сегодня, за что вы сможете выразить свою благодарность. Не забывайте вознаграждать ею добро, которое приходит в вашу жизнь.опубликовано econet

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