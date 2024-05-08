Близкие люди, которые съедают вашу жизнь

Корят, советуют и критикуют человека. Говорят ему, что надо двигаться, подниматься, преодолевать, достигать чего-то. Приводят в пример тех, кто достигает и даже уже достиг. Сына соседки или Авраама Линкольна. Или писателя Гайдара, который в пятнадцать лет уже полком командовал и людей расстреливал, очень был энергичный человек.

Попрекают, и поучают, и корят. Мол, ты ничего не можешь, ты лодырь, лентяйка, неудачник. Паразит, иждивенец и тряпка. Иди и добивайся!

Тот, кого попрекают, поучают и корят...

И тот, кого корят, делает робкий шаг. Почему робкий? А вот я расскажу, как одна девушка купила набор для маникюра. Туда входили всякие важные штучки, профессиональный такой набор. Не очень дорогой, где-то ползарплаты стоит. А зарплата у девушки была небольшая - она выгуливала чужих собачек. Она с животными быстро находила общий язык, добрая тихая девушка. Иждивенка и неудачница, как ее называли родители. Хотя дочь не брала у них деньги. Это они сами тратили на совместный отдых, покупали ей одежду по своему вкусу и даже платили психологам, чтобы они как-то мотивировали девушку на успех. А то она имеет высшее образование, а выгуливает собак. Добавлю - в тридцать семь лет.

Вот девушка эта купила маникюрный набор. Она решила выучиться на мастера по ногтям или как это называется - на маникюршу. Она смотрела ролики в ютубе, читала специальную литературу и откладывала деньги на обучение. И вот - уже купила набор этот.

Мама нашла спрятанный набор в кресле-кровати, на котором спала дочь. Совершенно случайно полезла в это кресло, пока дочери не было дома, - так она говорила, - и нашла. Она закричала диким голосом и позвала мужа. И они вдвоём сначала выражали своё негодование, а потом пришла дочь. И они бросились на неё с упреками и угрозами. С ума она, что ли, сошла? Так опуститься - это стыд и позор. Это для полных ничтожеств занятие, для падших женщин. А пыль от ногтей вызовет страшные болезни, какая мерзость! Не смей и думать о ногтях и о всяком таком!

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Девушка побледнела, заплакала и понесла набор обратно в магазин. Она уже уносила кисти и краски. И гитару уносила. И пальто, в котором была похожа на сами понимаете кого. И туфли на каблуках, в которых можно ноги переломать. Она за всю жизнь столько всего унесла обратно в магазин, что вам и не снилось: новых друзей, влюблённых, щенков и котят, от которых пришлось отказаться, ещё не взяв их. Заранее. Профессии и поездки. Кучу всего девушка унесла обратно или отказалась от заказа.

Вот и вся история про маникюрный набор. Человека клеймят как неудачника и лодыря. Попрекают пассивностью и трусостью. "Ах, ты не хочешь ничего добиваться! Посмотри на других!"... Но стоит сделать шаг, такая начнётся волна гнева и такие манипуляции, что тут же сделаешь два шага назад. И отнесёшь обратно в магазин все свои мечты и таланты. И саму жизнь отнесёшь; вернее, остатки от того, что не успели сожрать близкие люди...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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