Больные отношения

Женщина, недавно «потерпевшая» от «слишком сильной любви», не отгоревавшая, не отпустившая эту травму, эту боль, находит обезболивающее в другом человеке. Во взаимных сильных эмоциях. Находит таблетку.

«Эта мука никогда не закончится». Ольга натянула брюки, сунула ноги в сапоги, бросила сумку на плечо, и вышла из квартиры. Месяц после расставания с Игорем. Дней сплошная череда. Кажется, болело все тело. Мысли тяжелые, ядовитые. Всплески ненависти и тоски. «Я сама ушла, сама, - повторяла одно и тоже, - он сволочь, сволочь, потеряла 5 лет! Пять лет псу под хвост!»

Вся твоя любовь – сплошной обман

Очередной день, как в тумане. Цифры и буквы на работе, как в тумане. Лица за соседними столами, как в тумане. С ней обращаются, как с больной. Бояться сочувствовать. Огрызалась, было дело. Просидела, промолчала с перерывом на обед. Впрочем, ничего не ела. Гуляла по набережной. Молча ушла, молча вернулась. И так до пяти часов. И так целый месяц.

Когда накрыло? «Не понимаю! Никогда не дарил ничего. Ни цветочка! Жрал на моё, жил на моё, что происходит, Оля тебя побери! Чего мне плохо так?!» Зашла по дороге в парк. Бродила, пинала ногами темный мартовский снег. Задыхалась. «Господи, почему так тяжело? Господи, помоги!».

— Это, видимо край, - отозвался внутри кто-то тёмный. Стало холодно и страшно. Побежала домой. Налила ванну, налила коньяка, налила чаю. Приняла, выпила, отогрелась. Весь вечер переписывалась с кем-то в вацапе, вайбере, вконтакте, на каком-то форуме. Уснула. Зазвонил будильник, моргнуло сообщение, спросонья не поняла кто. «Всё в силе? Вечером в 6? Я заеду».

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Вспомнила. Вчерашняя переписка… Новые отношения вытеснили боль. Буквально на следующий день после первой встречи, Ольге казалось, что Женя единственный. События происходили естественно, сами собой, через неделю он предложил жить вместе. Ощущение медового месяца не покидало. Была сладкая благодарность за избавление от боли.

Бывший не вспоминался. Как ухнул куда-то в черный провал – раз и нет его. Женя был другим, прямой противоположностью, дарил цветы без случая, возил на работу, тратил свои, а не её деньги. Всё поменялось так внезапно. Вот была несчастная Оля, а вот она же счастливая. Об этом не думалось.

Если бы кто-то внимательно и осторожно спросил её: «Кто такой этот Женя? Какой он? Чем он занимался до встречи с тобой? Что он хочет от тебя? Какие у него планы? Насколько это серьёзно?» и много других вопросов. Если бы кто-то спросил… И если бы она дала возможность спросить у неё.

В общем она, конечно, знала. Работает там-то, расстался с бывшей, как и она, совсем недавно. Весёлый, добрый, заботливый. Она же не слепая!!! Чистоплотный. Это для неё важно. Любое сравнение с бывшим было в его пользу. Жили, поживали. Тут бы и сказочке конец. Реальность всегда не то, чем кажется на первый взгляд.

Через полгода Оля подняла вопрос о свадьбе. Свадьбы она хотела давно. И с бывшим. Хотела и хотела. Тридцать два года ей казались достаточным поводом. Хотела свадьбы даже тогда, когда прошлые отношения уже катились под откос и претензий было взаимных хоть отбавляй. Самым противным было то, что Игорь, живя за её счет, не хотел оформления отношений. Женя не такой.

Она тянула с разговором про свадьбу. Повторяла сама себе: «он не такой». Жить со страхом – опасная стратегия. Страх разрастается и начинает жить сам по себе. Страх пришёл из прошлой истории. Будьте уверены – очень скоро он отравит ваше настоящее. Женщина, недавно «потерпевшая» от «слишком сильной любви», не отгоревавшая, не отпустившая эту травму, эту боль, находит обезболивающее в другом человеке. Во взаимных сильных эмоциях. Находит таблетку.

Иллюзия любви, компульсивное стремительное развитие сюжета. Человека несёт. И всё видится в розовом свете. Так действуют наркотики. Так действует влюбленность. Так действует страсть. Рану обмотали чудо мазью. Мужчина другой – чувства те же. Вот она уже предъявляет едва знакомому мужчине претензии за "того парня", который обманул её надежды. Шаг следующий.

А мужчина попался тоже с ожогом: выматывающие пятилетние отношения с девушкой, отношения, построенные на масках, на манипуляциях. Завышенные требования к друг другу. Доверия ноль. Маской он пришёл и к Ольге. В силу пятилетней привычки. Он, правда, хотел хорошего.Думал, сменив женщину, которая оценит его по достоинствам, всё исправит в наболевшей, той, пятилетней истории.

Женя к Ольге пришёл, как к улучшенной версии своей бывшей. Она, по тысяче раз на дню, сравнивая его с Игорем, шла к той же цели: улучшенная версия утраченной любви. Их встреча обусловлена. Шаблон ожиданий, шаблон поведения, шаблон разочарований. Отношения, построенные на ожогах от старых ошибок, на ложных убеждениях, на устаревшей карте реальности.

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Ольгу жег стыд, что в прошлом «отверг», в её понимание (отказал в регистрации брака) «ничтожный» человек. И буквально с первого дня знакомства с Женей, она мысленно непроизвольно строила планы возместить себе унижение. Женя, привычно покупая любовь, стереотипно и также непроизвольно, старался, как мог. И привычно устал. Меньше цветов. Меньше красивостей.

— Вот оно твоё настоящее лицо! – Ольга даже обрадовалась. Накопившееся напряжение вырвалось злобным пожаром на его отказ помочь её маме с ремонтом квартиры. Ольгу снесло окончательно и бесповоротно. Подтвердились все её худшие опасения. Доброта и любовь были маской. Как последний аргумент в пылу ссоры она кинула ему в лицо: - Я уверена, что ты и жениться никогда не хотел! - в её голове это кино она видела много раз. - Вся твоя любовь – сплошной обман. – прикончила.

А Женя получил мощное подтверждение старому убеждению: всем бабам нужно только одно. Сколько не делай для них, всё без толку. Вещи собрал. От Ольги съехал. Возможно до следующей романтической встречи. Цветов, шампанского и подарков. Разбежались они, так и не успев познакомиться по-настоящему. Воспроизводя каждый свои шаблоны неудачных отношений.опубликовано econet

Автор Елена Вариошкина

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