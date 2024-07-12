Бритва Хэнлона: почему не стоит предполагать худшее

Если с нами произошло неприятное событие, мы обычно пытаемся докопаться до причины случившегося. Принцип бритвы Хэнлона прежде всего предполагает человеческие ошибки, и только потом - чьи-то осознанные злонамеренные действия. Бритва Хэнлона - это ценный ориентир при принятии решений.

Бритва Хэнлона — презумпция, согласно которой при поисках причин неприятных событий прежде всего предполагаются человеческие ошибки, и лишь во вторую очередь — чьи-то сознательные злонамеренные действия. Обычно выражается фразой: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что адекватно объясняется глупостью».

Бритва Хэнлона помогает справиться с проблемами

Бритва Хэнлона – это простой принцип, который помогает нам выбрать наиболее вероятное объяснение события. Он призывает нас не начинать с предположения, что определенное действие произошло по причине чьих-то враждебных намерений, если возможно, что оно произошло из-за глупости.

Бритва Хэнлона, ценный инструмент, помогающий справиться с различными повседневными проблемами, например, с тем, что кто-то пропустил встречу с вами или не отвечает на телефонный звонок. Она дает возможность понять, почему человек совершает негативный поступок, и избежать излишнего гнева или стресса, связанного с предположением плохих намерений.

В отношении бритвы Хэнлона необходимо упомянуть два важных фактора:

1. Она не имеет отношения к тому, было определенное действие оправданным или нет. Её использование не предполагает, что определенный поступок является приемлемым только потому, что произошел в результате глупости вместо злого умысла. Это скорее как помощь в поиске наиболее вероятного объяснения действия, после которого вы можете решить, как соответствующим образом реагировать

2. Она не подразумевает, что все вокруг никогда не происходит из-за злого умысла. Скорее отрицательные результаты чаще возникают в результате не злонамеренности, а глупости. И нам выгоднее предположить, что именно она была причиной таких результатов (по крайней мере, на начальном этапе)

В целом, бритва Хэнлона должна служить простым эмпирическим правилом, которое дает хорошую отправную точку, когда мы пытаемся выяснить, почему что-то плохое произошло.

Использование бритвы Хэнлона полезно по двум основным причинам:

1. Поиск наиболее логичного объяснения различных событий. Это связано с тем, что вероятнее всего люди будут делать что-то из-за своей неосведомленности, чем из-за преднамеренного желания причинить вред.

2. Если предположить, что злой умысел является причиной негативного события, мы будем испытывать больше гнева и соответственно стресса. Поэтому следует извлекать выгоду из того, что не предполагая худшее с самого начала, мы сохраняем собственное эмоциональное благополучие.

С философской точки зрения применение бритвы Хэнлона следует рассматривать как принцип «поступать правильно». Так как это относится к идее милосердия, предположения наилучшей интерпретации высказываний и действий других людей. Предоставление человеку подобного кредита доверия сделает общение с ним более продуктивным и повысит вероятность вашего положительного взаимодействия в будущем. Это важно как в личных, так и в профессиональных взаимоотношениях.

Наконец, еще одно ценное преимущество бритвы Хэнлона заключается в том, что в некоторых случаях она может побудить нас предпринять действия, которых мы в противном случае не предприняли бы. Для примера рассмотрим ситуацию, когда наши соседи шумят. Инстинктивно мы начинаем с предположения, что они знают, что их поведение беспокоит нас и им просто наплевать. Это приводит к мысли, что не стоит просить их остановиться. Однако с помощью бритвы Хэнлона мы понимаем, что они делают это не потому, что им безразлично, а потому, что они просто не знают, что это беспокоит нас. Это побуждает нас принять меры и попросить их прекратить шуметь.

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Расширяя бритву Хэнлона

Оригинальная формулировка бритвы Хэнлона полезна, однако давайте её немного изменим, чтобы получить следующее:

«Никогда не приписывайте отрицательным причинам то, что адекватно объясняется другими причинами».

Эта формулировка включает в себя два важных изменения:

«злой» заменяется «отрицательным»;

«глупость» заменяется «другими мотивами».

Это важно, потому что, сосредоточив внимание на злобе и глупости, мы ограничиваем значение этого выражения. Люди совершают поступки, которые в конечном итоге приводят к плохим результатам, когда они движимы и другими мотивами.

Например, чтобы устроиться на работу, вы отправили резюме на понравившуюся вакансию, но не получили ответа. Через несколько дней вы думаете, что ваша компетенция недостаточна для этой работы. Здесь оригинальная формулировка неприменима, т.к. есть альтернативные объяснения, например, тот факт, что не все резюме еще обработаны. Расширяя таким образом бритву Хэнлона, вы с большей вероятностью найдете истинную причину действий другого человека.

В целом, существует множество альтернативных объяснений поведения, которое негативно влияет на нас. Они варьируются от таких вещей как невежество, небрежность и некомпетентность до более разумных поводов, например, что другому человеку необходимо больше времени для решения проблемы.

Поэтому, расширив область применения бритвы Hanlon, чтобы учесть все разнообразие причин, вы можете извлечь выгоду из использования этого принципа в гораздо более широком диапазоне ситуаций и с большей вероятностью найти истинный мотив действий других людей.

Исключения бритвы Хэнлона

Хотя бритва Хэнлона является хорошим эмпирическим правилом, ее следует рассматривать как руководящий принцип, а не как абсолютную истину, ведь в действительности существуют ситуации, в которых отрицательный результат следует отнести как раз к умышленно плохим мотивам, а не к невежеству или любым другим причинам. Следует стремиться по возможности извлекать пользу из сомнений, однако это не должно приводить к тому, чтобы вы были наивными или неподготовленными.

Собираясь применять бритву Хэнлона, следует учитывать следующие факторы:

Вероятность. Чем выше вероятность того, что источником случившегося был злой умысел, тем более вы будете предрасположенными к сомнениям относительно другого человека. Принимайте во внимание его прошлые действия, особенности его личности, способности и то, что он может получить, действуя злонамеренно

Потенциальные потери . Чем тяжелее будет ошибочно или преждевременно признавать отрицательные основания чужих поступков, тем более предрасположенными вы будете к мысли, что все произошло по другой причине

. Чем тяжелее будет ошибочно или преждевременно признавать отрицательные основания чужих поступков, тем более предрасположенными вы будете к мысли, что все произошло по другой причине Цена, связанная с неправильным предположением причины (кроме злого умысла). Если цена высока, ошибочно полагать, что кто-то действовал не злонамеренно, и нужно быть осторожнее.

Из сказанного можно сделать вывод, что существуют ситуации, когда вы можете отказаться от использования бритвы Хэнлона, ведь вероятность того, что другой человек действует злонамеренно, очень высока. И предположение, что его поступки совершались не из негативных побуждений, может очень дорого обойтись.

В таких случаях полезно начать с предположения о мотиве, а затем принимать решение, имея на руках достаточно доказательств, указывающих на первопричину. Так же полезно использовать смешанный подход – «прими лучшее, но готовься к худшему».

Бритва Хэнлона представляет собой ценный ориентир при принятии решений, главное понимать её основной принцип, чтобы эффективно её использовать и получать от этого максимальную практическую пользу.опубликовано econet

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