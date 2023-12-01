Будьте лишь с теми, с кем вы хотите быть

По-настоящему круто - это когда ты НЕ ХОЧЕШЬ без человека, а не когда НЕ МОЖЕШЬ... Второе - зависимость... выживание... инфантильность... Тем, которые НЕ МОГУТ, нечего дать взамен, кроме своего неумения быть с собой, страха одиночества, ожиданий, запросов, переложения ответственности... Потому и не могут, собственно...

По-настоящему круто - это когда ты НЕ ХОЧЕШЬ без человека, а не когда НЕ МОЖЕШЬ... Второе - зависимость... выживание... инфантильность... Тем, которые НЕ МОГУТ, нечего дать взамен, кроме своего неумения быть с собой, страха одиночества, ожиданий, запросов, переложения ответственности... Потому и не могут, собственно...

Это не территория любви...

Мощный НЕинсценированный взаимообмен - вот её главное пространство...

Где, если не удалось устоять, даже падаем вместе, смягчая удар, и поднимаясь, опираемся друг на друга...

Где нет "заспинных" - есть рядом стоящие...

Где честно, верно, надёжно...

Отношения бывают разными, ребята, но одинаковы они в одном - В НИХ НЕ ПРЕДАЮТ...

Даже если нет уже любви - не предают...

Закончить историю и выйти - могут, а вот шуршать по-тихому, пока не видят, наплевав на рядом живущих - нет...

И это не система запретов...

Запреты - мера крайняя, и плохо работающая...

Это, как ни странно, всё та же система честности, при которой ТЫ МОЖЕШЬ ПРЕДАТЬ ЧЕЛОВЕКА, НО НЕ ХОЧЕШЬ...

Недавно вновь говорили о всё той же, исторической уже "Иронии судьбы..." (я писала как-то о своём взгляде на психологию главных героев), и понравились мне хорошие слова моего близкого человека, который неожиданно сказал:

"А за что они так с ними - Надя с Ипполитом, а Лукашин - с Галей?...

За то, что грянула "великая любовь" за час, которая выбросила на помойку тех людей, с которыми они добровольно встречались, спали, строили отношения?...

Или потому, что кажется, будто любовь к одним людям оправдывает допуск унизить и обесценить тех, кого больше не любят?"...

Да, умершая любовь не воскресает...

Это больная имеет шанс на выздоровление...

Но...

Если хочешь уйти - уйди...

Предавать для этого вовсе не обязательно...

И снова не вопрос морали...

Вопрос вклада в своё настоящее и будущее на уровне притяжения не того, чего ты хочешь, а того, на что сам способен...

По моим наблюдениям, о верности и постоянстве больше всего мечтают люди, имеющие за плечами пострадавших от их неверности и непостоянства...

Зря мечтают...

Почти всегда - зря...

Будьте лишь с теми, с кем вы хотите быть, и кого не хотите предавать... опубликовано econet

Автор Лиля Град

Фото © Louise Dahl-Wolfe

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