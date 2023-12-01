Будьте лишь с теми, с кем вы хотите быть

По-настоящему круто - это когда ты НЕ ХОЧЕШЬ без человека, а не когда НЕ МОЖЕШЬ... Второе - зависимость... выживание... инфантильность... Тем, которые НЕ МОГУТ, нечего дать взамен, кроме своего неумения быть с собой, страха одиночества, ожиданий, запросов, переложения ответственности... Потому и не могут, собственно...
По-настоящему круто - это когда ты НЕ ХОЧЕШЬ без человека, а не когда НЕ МОЖЕШЬ... Второе - зависимость... выживание... инфантильность... Тем, которые НЕ МОГУТ, нечего дать взамен, кроме своего неумения быть с собой, страха одиночества, ожиданий, запросов, переложения ответственности... Потому и не могут, собственно...
Мощный НЕинсценированный взаимообмен - вот её главное пространство...
Где, если не удалось устоять, даже падаем вместе, смягчая удар, и поднимаясь, опираемся друг на друга...
Где нет "заспинных" - есть рядом стоящие...
Где честно, верно, надёжно...
Отношения бывают разными, ребята, но одинаковы они в одном - В НИХ НЕ ПРЕДАЮТ...
Даже если нет уже любви - не предают...
Закончить историю и выйти - могут, а вот шуршать по-тихому, пока не видят, наплевав на рядом живущих - нет...
И это не система запретов...
Запреты - мера крайняя, и плохо работающая...
Это, как ни странно, всё та же система честности, при которой ТЫ МОЖЕШЬ ПРЕДАТЬ ЧЕЛОВЕКА, НО НЕ ХОЧЕШЬ...
Недавно вновь говорили о всё той же, исторической уже "Иронии судьбы..." (я писала как-то о своём взгляде на психологию главных героев), и понравились мне хорошие слова моего близкого человека, который неожиданно сказал:
"А за что они так с ними - Надя с Ипполитом, а Лукашин - с Галей?...
За то, что грянула "великая любовь" за час, которая выбросила на помойку тех людей, с которыми они добровольно встречались, спали, строили отношения?...
Или потому, что кажется, будто любовь к одним людям оправдывает допуск унизить и обесценить тех, кого больше не любят?"...
Да, умершая любовь не воскресает...
Это больная имеет шанс на выздоровление...
Но...
Если хочешь уйти - уйди...
Предавать для этого вовсе не обязательно...
И снова не вопрос морали...
Вопрос вклада в своё настоящее и будущее на уровне притяжения не того, чего ты хочешь, а того, на что сам способен...
По моим наблюдениям, о верности и постоянстве больше всего мечтают люди, имеющие за плечами пострадавших от их неверности и непостоянства...
Зря мечтают...
Почти всегда - зря...
Будьте лишь с теми, с кем вы хотите быть, и кого не хотите предавать... опубликовано econet
Автор Лиля Град
Фото © Louise Dahl-Wolfe
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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