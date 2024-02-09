Бунтующий ребенок: 7 ПРАВИЛ для родителей

✅ Каждый родитель хочет видеть своего ребенка СЧАСТЛИВЫМ. Чтобы так и было, сделайте все возможное, чтобы ваш ребенок прошел все стадии сепарации и стал по-настоящему отдельной личностью.

Родоначальник трансактного анализа Э.Берн утверждал, что целью сепарации (отделения) ребенка является получение «дружеского развода» от своих родителей. Это означает, что с родителями у детей устанавливаются ровные спокойные отношения, они навещают друг друга, но родители не влияют и не ограничивают своих детей.оз

Разрешение на сепарацию

Постоянный бунт и вызывающее поведение либо конформизм и полное подчинение родителям во взрослом состоянии, является нездоровым и указывает на проблемы сепарации.

Процесс сепарации проходит несколько стадий симбиоза и негативизма (бунта), сменяющих друг друга.

1 – стадия симбиоза – продолжается от рождения до 2-летнего возраста. Ребенок ощущает себя единым целым с матерью.

2 – стадия раннего детского негативизма (2-3 года). Ребенок понимает, что он отдельный от мамы и его бунт является попыткой видеть себя отдельным человеком с собственной идентичностью.

3 – стадия детского симбиоза (3-4 года). Ребенок вновь становится дружелюбным и сговорчивым. Но ненадолго)))

4 – стадия детского негативизма (4-5 лет). Ребенок знает, что он отдельный человек, теперь ему предстоит осознать собственную сексуальную идентичность, отделить свои чувства от родительских и научиться контролировать свои границы.

5 – стадия ювенального симбиоза (5-12 лет). Ребенок успешно справился с сепарацией на предыдущей стадии и наступает спокойствие.

6 – стадия ювенального негативизма (11-17 лет). Ребенку надо определить кем он является, выработать свои убеждения и ценности, свою философию. Так же подросток проходит кризис альтруистической сексуальной идентификации (кто он в сексуальных отношениях).

7 – стадия психологического рождения (17 лет). Человек прошел все стадии и чувствует себя полностью отдельным от своих родителей.

Процесс сепарации болезненный и для ребенка, и для родителей. Для ребенка он связан с гневом и страхом, для родителей с печалью и гореванием.

Чтобы отделиться от родителей, установить свои границы и идентичность ребенок использует гнев, он как бы отталкивает этим от себя родителей. Осознав, что отталкивает родителей, ребенок испытывает страх. Если родители не дают в этот момент ребенку поддержку и заботу, а еще больше пугают (если ты будешь так себя вести, я отдам тебя в интернат/ я уйду/ и тд), цикл отделения прерывается и проблемы сепарации возникают снова и снова.

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Конечно, родители тоже испытывают много чувств, когда ребенок бунтует: гнев, страх, отверженность, ревность, вину, неуверенность, печаль. Эти чувства могут привести к манипуляционным утверждениям, призванным остановить сепарацию ребенка. Очень важно, чтобы родители смогли справиться с этими чувствами и дали ребенку разрешение на сепарацию.

Во-первых, ребенку нужно дать понять, что на вас можно положиться, и вы никогда его не бросите.

Во-вторых, родитель должен понять, что гнев ребенка – это средство для формирования идентичности. Гнев не является чем то плохим, поэтому его нельзя подавлять.

В-третьих, если ребенку страшно, надо дать ему поддержку и заботу, чтобы уменьшить его страх.

Как помочь ребенку:

- не угрожайте отнять вашу любовь;

- не угрожайте избавиться от него;

- если ребенок боится, скажите, что вы не покинете его;

- не покидайте надолго ребенка (длительные путешествия без него, школа-интернат и тд);

- создайте структуру поддержки для себя (детские сады, родственники, няни и тд). Родители должны заботиться о своих потребностях;

- избегайте крупных ссор при ребенке. Если ссоры случаются объясните ребенку, что это проблемы родителей, что он в них не виноват;

- разрешайте себе чувство гнева (но не слишком сильно, чтобы не напугать). Ребенку полезно знать, что испытывать гнев нормально.

Человек, незавершивший сепарацию, во взрослой жизни будет испытывать страхи/фобии, находиться в созависимых отношениях, иметь проблемы с границами.

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка счастливым. Чтобы так и было, сделайте все возможное, чтобы ваш ребенок прошел все стадии сепарации и стал по-настоящему отдельной личностью. Сделайте ему царский подарок - дайте разрешение на развод.опубликовано econet

Автор Анна Усова

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